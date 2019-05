ČVUT: V soutěži studenti architektury z celého světa mohou navrhnout ambasádu ČR v Etiopii

25.05.2019 18:28

Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže INSPIRELI AWARDS nabízí studentům architektury možnost hlásit se do tří základních kategorií – Architektura, Urbanistické plánování a krajina a Interiérový design. Kromě toho mohou zájemci poslat také architektonický návrh zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii, tuto soutěž v rámci INSPIRELI AWARDS vypisuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Aktuální novinkou je navázání spolupráce se společností LEGO, díky níž výherci soutěže získají unikátní model svého vlastního projektu postavený z kostek LEGO. Do soutěže mohou studenti svoje projekty registrovat do 12. června.