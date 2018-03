ČVUT: Veletrh iKariéra přivítá více než 190 firem

Tento rok budete moci poprvé navštívit veletrh ve dvou dnech, a to 27. a 28. března. Můžete se tak těšit na více než 190 vystavujících firem a bohatý doprovodný program. Jeho součástí budou konzultace profesních životopisů, přednášky zástupců firem a externích prezentujících.

Společnosti se budou prezentovat studentům ČVUT v dejvickém kampusu v budovách Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty informačních technologií a Fakulty architektury, Fakulty stavební a v Národní technické knihovně.

Veletrh iKariéra každoročně navštíví na ČVUT přes 5 000 studentů, kteří tak dostávají příležitost poznat své potenciální zaměstnavatele zblízka. Snahu zaujmout talentované studenty dokazují i aktivity na stáncích jednotlivých firem. Chybět nebudou odpočinkové zóny, modely aut, stavební buňka a další lákadla. Společnosti často pořádají soutěže, kterými prověří znalosti studentů daného oboru.

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT je součástí série pracovních veletrhů po celé České republice. Pořadatelem je studentská organizace IAESTE Czech Republic, která v České republice působí díky dobrovolné práci studentů.

Více informací najdete ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

IAESTE je mezinárodní organizace působící v současné době ve více jak 70 zemích celého světa. Její hlavní náplní je zprostředkování zahraničních pracovních stáží především v technických oborech. Od založení bylo zrealizováno na celém světě více jak 350 000 stáží. V ČR působí organizace IAESTE Czech Republic čistě na bázi dobrovolnické práce studentů, a to na 8 technických vysokých školách po celé České republice. Kromě Mezinárodního programu stáží pořádá pro firmy personalistické projekty iKariéra a pomáhá tak studentům přiblížit firemní sféru. Více informací najdete ZDE

Psali jsme: ČVUT: Na Fakultě stavební čekají už na šestistého studenta, který se zapíše do registru dárců kostní dřeně ČVUT: Známe vítěze jubilejního 25. ročníku soutěže Olověný Dušan 2018 ČVUT: Elektrotechnická fakulta vyhlásila soutěž, zaměřenou na výzkum Parkinsonovy choroby ČVUT: Soutěž pomáhá studentům pochopit slabá místa stavební konstrukce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva