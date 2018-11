ČVUT pořádá česko-izraelský workshop o inovacích a podnikání

Profesor Litsyn je světově uznávaný expert v oblasti elektrotechniky a počítačových věd a má na svém kontě přes 60 registrovaných patentů. Ve firmě M Systems stál u zrodu a vývoje USB flash disku. Sám je zakladatelem jedné z nejúspěšnějších izraelských start-up firem – společnosti StoreDot, která se specializuje na vývoj baterií. Dlouhodobě se věnuje lektorské a mentorské činnosti.

Devět špičkových izraelských lektorů v čele s prof. Litsynem bude celý týden vzdělávat třicet zástupců akademické obce a transferu technologií z ČVUT a výzkumných center z regionu STAR - ELI Beamlines, HiLASE a Biocev. Odborný program koordinuje zkušený izraelský mentor a podnikatel Oren Simanian.

Pro Českou republiku je Izrael v řadě oblastí vzorem. Samotní Izraelci považují za základní předpoklady svých úspěchů v oblasti inovací zejména touhu po poznání, odvahu riskovat, asertivitu, komunitní nastavení a mezinárodní spolupráci. Kromě toho ale hraje zásadní roli kvalitní vzdělávací systém. Izraelské univerzity a výzkumné instituty patří ke světové špičce jak v oblasti technického vzdělávání, tak v přenosu aplikovaného výzkumu do praxe.

V posledních letech proběhla řada akcí zaměřených na sdílení zkušeností a rozvoj česko-izraelské spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, průmyslu a obchodu. Ambicí organizátorů není připravit jen další vzdělávací akci, kde se účastníci dovědí, jak vznikl „izraelský ekonomický a technologický zázrak“. „Cílem našeho workshopu je připravit pro účastníky konkrétní příklady úspěšné praxe, v rámci tematicky zaměřených interaktivních bloků je postupně zapojit do plánování a rozjezdu virtuálních podnikatelských aktivit,“ říká Ing. Ivo Stanček, vedoucí odboru řízení projektů a transferu technologií Rektorátu ČVUT v Praze.

Všichni lektoři přicházejí s praktickými zkušenostmi se zakládáním a rozvojem firem, popř. působí v mezinárodních společnostech. Projekt startuje česko-izraelskou inovační iniciativu, jejímž cílem je rozvíjet konkrétní příležitosti ke spolupráci mezi výzkumnými institucemi a komerční sférou.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva