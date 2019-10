Česká krajina: Devět měsíců, třináct kontrol. Rezervaci velkých kopytníků sužuje byrokracie

Další čtyři kontroly jsou ohlášené na říjen. „Vůbec poprvé absolvujeme tři kontroly během jediného dne. Navíc na dvou různých místech vzdálených téměř šedesát kilometrů od sebe,“ upozornil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina. „Samotný průběh kontrol bývá většinou bezproblémový. Snad s jedinou výjimkou jsme se vždy setkali s velkou profesionalitou a především maximální vstřícností ze strany úředníků, kteří kontroly prováděli. Ať už jde o termín nebo čas potřebný k přípravě nutných podkladů, případně pomoc s vyplněním komplikovaných formulářů,“ ocenil Dalibor Dostál.

Špatný výsledek přinesla pouze jediná kontrola. „Šlo o případ, kdy jeden a tentýž úřad v jedné a téže věci požadoval přesně opačný postup. Záležitost totiž řešila dvě různá oddělení. Rozdílný přístup dvou úředníků nakonec skončil hrozbou dvoumilionové pokuty pro neziskovou organizaci za nerespektování požadavku jednoho z nich. Při nejlepší vůli jsme ale protichůdné požadavky nebyli schopni splnit,“ posteskl si Dalibor Dostál.

Tento extrémní případ byl ale výjimkou, hlavní problém pro neziskovou organizaci je především příliš velký počet kontrol. „Je samozřejmé, že při zacházení s veřejnými prostředky je prověřování na místě. Nicméně počet kontrol je v letošním roce tak vysoký, že nám příprava nutných podkladů i samotné kontroly zabírají tolik času, že jsme museli téměř zastavit přípravu nových rezervací a velmi obtížně se nám pracuje i na plánovaném rozšíření milovické rezervace,“ doplnil Dalibor Dostál.

Příliš velká byrokracie v Česku je tak v současnosti hlavní brzdou pro ochranářský projekt. „Různých dokumentů musíme archivovat tolik, že na dvě rezervace připadá čtyřicet šanonů. Stovky dalších dokumentů archivujeme elektronicky,“ vypočítává Dalibor Dostál. Administrativní zátěž pak komplikuje i udržitelnost projektu. „Byrokracie narostla natolik, že především jejím vyřizováním trávím čtrnáct hodin denně. Samozřejmě podobné pracovní tempo je dlouhodobě neudržitelné,“ upozornil Dalibor Dostál. Podle něj by bylo pro neziskové organizace přínosné, pokud by byl roční počet kontrol omezený. Podobně, jako plánuje stát pro podnikatele. Ti by měli ročně absolvovat maximálně pět kontrol.

Neziskovým organizacím by pomohla také větší práce úřadů s různými databázemi a jejich vzájemné sdílení. „Jedno zvíře v rezervaci registrujeme až čtyřikrát do odlišných databází pro různé instituce. Část na elektronických, část na papírových formulářích. Pokud by úřady sdílely jednu elektronickou databázi, stačilo by zvíře zaregistrovat jednou,“ zmínil Dalibor Dostál.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s návratem a ochranou velkých kopytníků spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na péči o divoké koně, zubry a pratury může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Nadační fond rodiny Orlických, Hello bank, Printwell, JK Jitka Kudláčková, Semix, Megabooks CZ, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.

autor: Tisková zpráva