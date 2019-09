Česká národní banka: Zlatá mince opět naživo a nově také v digitální podobě

ČNB se rozhodla pořídit digitální kopii 130kilogramové mince z ryzího zlata s nominální hodnotou 100 milionů korun, a to formou skenu ve vysokém rozlišení. Již od dnešního dne si mohou zájemci tuto unikátní zlatou minci na svých mobilech, tabletech či stolních počítačích prohlédnout v detailu a prozkoumat ji díky 3D modelu zpřístupněnému na webu ČNB na adrese www.cnb.cz/3Dmince. Minci je možné pouhým dotykem otáčet a zvětšovat.

V sobotu 21. září se pak budou moci návštěvníci Dne otevřených dveří o věrnosti 3D digitální kopie přesvědčit přímo v ČNB. Mince, jež byla od února do května 2019 vystavena na Pražském hradě a nyní je součástí stálé expozice ČNB Lidé a peníze, bude na jeden den přemístěna do Malého sálu Kongresového centra ČNB. Cílem je, aby si ji mohlo prohlédnout co nejvíce zájemců.

Rovněž od 21. září bude navíc ke stažení mobilní aplikace Jubilejní emise 2019, která nabídne funkci rozšířené reality. Prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu si uživatelé zlatou minci promítnou do jakéhokoli prostředí a budou se s ní moci i vyfotografovat. „Hyperrealistický model této unikátní mince má za cíl veřejnosti nejen ještě více přiblížit a zpřístupnit symbol letošního 100. výročí zavedení naší měny, ale touto hravou a poutavou formou také vzbudit zájem o centrální banku a její činnost,“ uvedla ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Spuštění aplikace bude od soboty doprovázeno soutěží na facebookovém profilu ČNB, v rámci které budou moci dospělí i děti posílat fotografie mince pořízené pomocí aplikace během Dne otevřených dveří v ČNB i na dalších atraktivních místech v České republice či zahraničí.

Digitální model zlaté mince ve 3D vyrobila pro ČNB společnost More.is.More, specializující se na 3D skenování a rozšířenou realitu. Skenování probíhalo z bezpečnostních důvodů přímo v ČNB, a to pod vedením synovce českého animátora z amerického studia Pixar a držitele Oscara Jana Pinkavy. „Digitalizace mince spočívala v jejím detailním skenování s rozlišením 40 mikronů. To pro nás bylo výzvou, protože jsme museli do nejmenších detailů zachytit objekt, který se hodně leskne. Použili jsme na to špičkovou technologii pro vědeckou optiku,“ uvedl Jiří Forejt, generální ředitel společnosti More.is.More, která je součástí internetové a multimediální skupiny FG.

Budova ústředí ČNB v ulici Na Příkopě a sousedící Kongresové centrum ČNB budou 21. září otevřeny od 9 do 18 hodin. Možné bude mimo jiné prohlédnout si i prostory, kde zasedá bankovní rada, navštívit pracovnu guvernéra a blíže se seznámit se všemi činnostmi centrální banky. Více o programu Dne otevřených dveří naleznete zde.

Psali jsme: Jiří Rusnok: Několik poznámek inspirovaných setkáním v Jackson Hole Česká národní banka: Den otevřených dveří ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 2,00 % Inflace v červenci 2019 lehce nad prognózou ČNB

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva