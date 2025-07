Novotný jde do basy: Jsem prominent. Budu číst, hrát šachy

Trest mu byl uložen za porušení podmíněného trestu z roku 2022, který souvisel s obviněními z výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečného pronásledování podnikatele. Novotný, známý svým ostrým jazykem a nekonvenčním stylem, v červnu 2025 rezignoval na post starosty a pozastavil členství v ODS, aby před podzimními volbami minimalizoval dopady na rodinu a vládnoucí stranu.

dopravní nehoda na dálnici D4 v červnu 2025, kdy Novotný řídil obytný vůz navzdory zákazu řízení. Pavel Novotný, někdejší šéfredaktor bulvárních médií a dlouholetý člen ODS, čelil právním problémům kvůli sérii incidentů během podmíněného trestu uloženého v lednu 2022. Mezi jeho prohřešky patřily vulgární urážky, přechovávání marihuany a pervitinu, výtržnictví a jízda pod vlivem alkoholu. Dalším klíčovým momentem byla

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl už 7. května 2025 o tříměsíčním trestu vězení. „Vězení mi může prospět. Odpočinu si tam a budu mít čas přemýšlet.“ Novotný zpočátku podal stížnost, ale později ji stáhl, aby se vyhnul dalšímu omezení podmínkou.

Při příchodu k věznici Pankrác, jak zachytil server iDNES.cz, byl Novotný v dobré náladě a s úsměvem prohlásil: „Věřím, že budu mít pozitivní zážitky. Plánuju hrát šachy, číst knihy a možná si tam najdu i nějaký klid.“ Odsouzený s úsměvem přidal, že na Pankráci přece seděl i Václav Havel.

K mediálnímu zájmu o svou osobu poznamenal: „Jsem prominentní vězeň, milá zlatá,“ což pronesl během nočního streamu 1. července 2025, jak cituje server Naše Téma. Během nočního streamu Novotný také poznamenal: „Mně se to líbí, já jsem ten, co se nebojí. Všichni ti, co na mě házeli špínu, ať si dají pozor, až vyjdu,“ což naznačuje jeho odhodlání vrátit se po trestu do veřejného života. K politické kariéře dodal: „Řeporyje jsem dostal na mapu, a to mi nikdo nevezme. Lidi si budou pamatovat, co jsme tam vybudovali.“ Při středečním odchodu do vězení se podle ČTK jevil v dobré náladě. „Mám silnou ženu a dvě dcery. Vím, co se ve škole děje, a nenechám si nic líbit. Všem se pomstím,“ prohlásil.

Novotného kauza vyvolává otázky o odpovědnosti politiků. I sám Novotný se podivuje nad tím, proč nebyl odsouzen alespoň na půl roku. Jeho bulvární minulost včetně výroku o Ivetě Bartošové v roce 2013 přispěla k jeho polarizující pověsti. V roce 2020 byl pod policejní ochranou kvůli údajnému ruskému spiknutí.