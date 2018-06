Česká obchodní inspekce: Vstup do kasina mladistvým zakázán

24.06.2018 15:01

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na zákaz vstupu mladistvých do kasin a zákaz prodeje alkoholu těmto osobám. Ze dvou provedených kontrol byl v jednom případě umožněn vstup do kasina osobě mladší 18 let.