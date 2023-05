Česká pošta: Projekt Pošta Partner se rozšiřuje o další možnosti

reklama

Přestože Česká pošta od července s počtem 2900 provozoven splní kritéria pro dostupnost poštovních služeb, umožní obcím zřídit si další pobočky, které podle legislativy nejsou povinné a náklady na ně bude tím pádem hradit provozovatel, tedy obec, případně soukromník. Projekt Pošta Partner Plus byl v minulosti zřízen kvůli zájmu developerů, kteří v rámci povolovacích procesů museli v lokalitě, kde vznikala nová zástavba, zřídit poštu. Pokud byla podle zákona legislativy nepovinná, náklady na ni hradil developer.

Česká pošta upravila podmínky pro provozování pošt Partner Plus s ohledem na možnosti obcí, a to jak technické, tak finanční. Tato pravidla budou nově platit i pro stávající provozovatele, kteří jsou aktuálně dva. Pošty Partner Plus fungují v Praze v Nových Butovicích a v obchodním centru Šestka.

V případě zájmu obcí zástupci České pošty připraví podmínky pro otevření pošty Partner Plus tak, aby odpovídaly požadavkům samospráv v konkrétní lokalitě. Provozovatel se může rozhodnout, zda si poštu Partner Plus vybaví vlastním nábytkem, IT technikou, trezorem, či zda si nechá provozovnu zařídit Českou poštou. Od toho se pak odvíjí vstupní náklady, které začínají na 48 500 korunách a zahrnují vstupní školení, administraci, externí a interní označení, nebo provozní materiál.

Další platba, která je na měsíční bázi a je pravidelná, pak bude pokrývat režijní náklady České pošty, které v souvislosti s provozem pošty Partner Plus vzniknou. Jedná se o IT podporu, o servis oblastní pobočky, pod kterou pošta Partner Plus patří, o zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty nebo pravidelné školení personálu. Částka za tyto služby začíná na 25 900 korunách a její přesná výše se odvíjí od rozsahu podpory.

Česká pošta naopak platí provozovateli za uskutečněné transakce na pobočce, konkrétně šest korun za jednu operaci.

Vícepřepážková pošta Partner

Další modifikací, která je pro případné zájemce připravena, je tří až čtyřpřepážkový model pošty Partner. Jedná se o plnohodnotnou alternativu k pobočce České pošty. Její nastavení je určeno pro města, kde může nahradit klasickou pobočku České pošty. O náklady na tento vícepřepážkový model se budou dělit Česká pošta a provozovatel. V současné době finalizujeme podmínky pro budoucí zájemce.

