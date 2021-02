Česká správa sociálního zabezpečení: Revoluce v komunikaci se státem na obzoru – vyzkoušeli jste si již v praxi svou elektronickou identitu?

reklama

Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu zřizovat na Czech POINT nebo využívat elektronické občanky se čtečkou, nově lze uplatnit již existující identitu, kterou mnoho občanů používá denně – řeč je o elektronické identitě pro internetové bankovnictví.

Klientům ČSSZ se stále rozšiřují možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ skrze NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz. Kromě Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID se nyní mohou přihlašovat také pomocí bankovní identity. Díky bankovní identitě se přihlásí do ePortálu ČSSZ stejně jednoduše jako do svého internetového bankovnictví.

V současné chvíli tuto možnost zatím oficiálně podporují dvě banky: Česká spořitelna a ČSOB. Testovací provoz bankovní identity nyní zahájila Komerční banka a další banky tuto možnost pro své klienty teprve chystají.

„Rozšiřování možností, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ a z pohledu klienta tak mít téměř neomezený přístup ke všem důležitým informacím, vítám. Zejména v současné situaci se stal ePortál cenným nástrojem, který našim klientům umožňuje vše potřebné vyřídit online. ePortál ČSSZ stále rozvíjíme a věřím, že již brzy budeme moci představit jeho novou službu z oblasti důchodového pojištění,“ říká František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Proč se přihlásit do ePortálu ČSSZ?

Přihlášení přináší uživatelům mnoho výhod. Převážnou část tiskopisů lze vyplnit a následně také zaslat online příslušné správě sociálního zabezpečení z pohodlí domova, bez nutnosti chodit osobně na úřad. Služby ePortálu ČSSZ jsou navíc k dispozici 24 hodin denně a veškeré záležitosti si tak klienti mohou vyřídit podle své potřeby. Přihlášeným uživatelům ePortál ČSSZ nabízí mnohem více možností, jako je např. zjištění informací o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění, případně výpočet předběžné výše starobního důchodu prostřednictvím důchodové kalkulačky.

Přihlášený uživatel získává výhodu v automatickém předvyplnění údajů a automatické kontrole, díky níž se předejde případným překlepům.

Co lze přes ePortál ČSSZ vyřídit?

Řešíte žádost o ošetřovné nebo se zajímáte o to, jaké doby důchodového pojištění, resp. Vašeho zaměstnání ČSSZ ve své databázi eviduje, aby Vám při odchodu do důchodu nechyběly doby pojištění? OSVČ mohou nahlédnout do Inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok, což jim pomůže s vyplněním přehledu o příjmech a výdajích za daný rok, zkontrolovat stav pohledávek nebo podat přehled o příjmech a výdajích. Zaměstnavatelé mohou například zaslat Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) nebo Evidenční listy důchodového pojištění za své zaměstnance. Všechny potřebné tiskopisy a služby tak máte přehledně na jednom místě a vždy po ruce.

„Jen během ledna 2021, kdy se uživatelé ePortálu ČSSZ mohli poprvé přihlásit prostřednictvím bankovní identity, Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 149 946 přihlášení, z toho 68 097 prostřednictvím NIA. Jedná se o nárůst téměř o 20 procent oproti prosinci minulého roku, kdy se do ePortálu ČSSZ přihlásilo 125 289 uživatelů pomocí NIA,“ dodal František Boháček.

Možnost využití bankovní identity pro přihlášení do státních portálů (včetně ePortálu ČSSZ) chtějí do budoucna svým klientům zpřístupňovat také další banky.

Podrobnější informace o bankovní identitě a o možnostech jejího využití získáte přímo u svého poskytovatele bankovních služeb.

Přehled plánovaného spuštění této služby od jednotlivých poskytovatelů bankovních služeb:

