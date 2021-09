Česká televize: Čas StarDance začíná. Marek Eben a Tereza Kostková přivítají novou desítku soutěžících už v polovině října

reklama

Diváci uvidí originální taneční výkony, nekompromisní verdikty poroty i neotřelé moderátorské vstupy po dobu deseti sobotních večerů vždy živě na ČT1. Poprvé v české historii se budou o titul královny nebo krále tanečního parketu ucházet duchovní, tenistka nebo krasobruslař. Soutěž oslaví velké životní jubileum Jiřího Suchého, premiéru si odbyde charleston a ani letos nebude chybět tradiční benefiční díl pro Centrum Paraple.

„Ještě nedávno bylo zakázáno zpívat a tančit. Zorganizovat televizní projekt, který je na tanci a zpěvu bytostně založený, proto bylo v době pandemie velkou výzvou, s níž se potýkala řada zahraničních televizí. Soutěž se, pokud se vůbec v zahraničí konala, musela přizpůsobit mnoha bezpečnostním opatřením. Odehrávala se bez publika, které jí pravidelně dodává neopakovatelnou atmosféru. Společně s realizačním týmem jsme všechna opatření sledovali, učili se a snažili se najít cestu pro naše letošní vysílání. Takovou, aby i přes všechna opatření zůstala pro diváky atraktivní a opět stanula na špici tuzemské zábavní tvorby,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák. I letos se diváci mohou těšit na desítku známých tváří z různých oborů. Herecké řemeslo reprezentují Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla, Pavel Trávníček a Marika Šoposká. Hudebníky zastoupí Tereza Černochová a Mirai Navrátil. Sportovní barvy hájí tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner. A kroužit parketem bude i farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká.

Důvěrné známí divákům budou i profesionálové. V jedenácté řadě se potkají hned čtyři dosavadní vítězové: Kristýna Coufalová, Veronika Lálová, Lenka Nora Návorková a Dominik Vodička. Do StarDance se zapojí rovněž Tereza Prucková, Marek Dědík, Adriana Mašková, Michal Necpál, Robin Ondráček a Martin Prágr. Novým odborným poradcem a hlavním choreografem je Marek Zelinka, který zvítězil v sedmé řadě s herečkou Marií Doležalovou. „Jsem takové třetí oko, s tanečními páry probíráme nápady na choreografie, řešíme konkrétní kroky, nebo pasáže, celkový dojem, rekvizity, bavíme se o kostýmech, někdy i o stylu práce. Snažím se je povzbudit a vybičovat tak, aby jednotlivá čísla byla co nejpovedenější. Prostě pomoct, jak mi jen moje dovednosti stačí,“ vysvětluje svou roli Marek Zelinka. Výkony soutěžních páru bude hodnotit porota ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek.

Již pojedenácté diváky večery plnými noblesy, elegance a tance provedou Tereza Kostková a Marek Eben. „StarDance je pro mě největší stres roku, ale taky největší dobrodružství. A dělá mi radost, když mě lidi potkávají na ulici a ptají se, kdy už to bude. Máte-li práci, na kterou jsou lidi zvědaví a která jim dělá radost, je to velký dar… Je to vždycky takový koktejl hrůzy a vzrušení, už to taky točíme patnáct let, takže diváci se jen tak s něčím nespokojí a samozřejmě mám noční můry, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždycky znovu těším,“ svěřuje se Marek Eben a Tereza Kostková jej doplňuje: „Stále se nepřestávám divit, že už je to patnáct let, co jsem znělku StarDance slyšela poprvé. To je fakt kus života... Jedinečnost každé řady je součástí půvabu pořadu. Vždy vás může někdo zaskočit. Překvapení kouká na člověka každou vteřinu. S novými lidmi nová překvapení.“

StarDance má po deseti ročnících také novou kreativní producentku. „Pro mě letošní ročník začal už loni na jaře, kdy se rozjely první přípravy. Moje očekávání bylo jasné, bude to náročné a chci, aby byl výsledek co nejlepší. Abychom divákům přinesli to, na co čekají a jsou zvyklí, ale současně jim nabídli něco navíc. Tanec je pohyb a StarDance je nádherný večírek s oslavou tance. A já chci, aby se diváci na takovém ‚večírku‘ dobře bavili,“ říká Lucie Kapounová, v jejímž centru hudební, divadelní a zábavní tvorby projekt vzniká. Motivem jedenáctého ročníku, který udal tón jednotlivým večerům, znělce i kampaním je téma času. „Oproti předchozím ročníkům se nám podařilo najít téma, které letošní řadu provází. Diváci ho uvidí v malých i větších náznacích v logu, znělce, příbězích seznámení… Takže teď už stačí si jen říct, že je tady ‚Čas StarDance‘, a pojďme si ho pořádně užít,“ uzavírá Lucie Kapounová.

režie: Roman Petrenko // kreativní producentka: Lucie Kapounová // výkonný producent: Vojtěch Svoboda // manažer realizace: Viktor Průša // vedoucí projektu: Barbora Suchařípová // vedoucí produkce: Cyril Hirsch // dramaturgie: Matěj Randár // scénář: Barbora Suchařípová a Marek Eben // pomocná režie: Jan Fronc // kamera: Vlado Valko // odborný poradce: Marek Zelinka // hudební aranže: Martin Kumžák // hudební dramaturgie: Jan Tengler // architekt: Jaroslav Svoboda // set designer: Adam Pitra // kostýmní výtvarnice: Tatiana Kovaříková // líčení: Pavel Bauer // účesy: Blanka Hašková // průvodci pořadem: Marek Eben a Tereza Kostková

účinkují: Simona Babčáková a Martin Prágr, Adriana Mašková a Jan Cina, Tereza Černochová a Dominik Vodička, Tereza Prucková a Zdeněk Godla, Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, Lenka Nora Návorková a Mirai Navrátil, Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, Marika Šoposká a Robin Ondráček, Veronika Lálová a Pavel Trávníček, Kristýna Coufalová a Tomáš Verner

Rozhovory s tanečníky, porotou i moderátory naleznete v našem Press kitu, který je spolu s dalšími doplňujícími materiály dostupný ZDE.

