Česká televize: Do Turína pojedou We Are Domi se skladbou Lights Off

Členové elektro-popové kapely We Are Domi již mohou začít snít o tom, jak dobudou Evropu. Jejich píseň „Lights Off“ zvítězila v národním kole a v květnu tak v italském Turíně bude reprezentovat Českou republiku na šestašedesátém ročníku Eurovision Song Contest 2022.

„Jak oznámili naše jméno, tak jsem se rozbrečela a nebyla jsem schopná nic říct. Jsem z toho úplně v háji, hrozně se klepu a vůbec si asi plně neuvědomuji, co se děje. Mám velkou radost, ale teď se těším na Vánoce. Jsem fakt unavená, dali jsme do té písně moc energie. Těším se až zavolám mámě a tátovi a ještě si asi pobrečím,“ řekla bezprostředně po vyhlášení výsledku Dominika Hašková, zpěvačka kapely We Are Domi. O vítězné písni rozhodovaly hlasy hudebních fanoušků z České republiky i ze zahraničí. Přišel jich rekordní počet, více než pětačtyřicet tisíc. We Are Domi zaujali také mezinárodní odbornou porotu, v níž usedli například i vítězové z let 1981 a 1994. Pro šest z jejích dvanácti členů byla vítězná skladba tou vůbec nejlepší, u dalších čtyř se umístila na druhém místě.

„Jsem nadšená z letošního národního kola i jeho výsledku. Utkali se úžasní umělci a fanoušci společně s porotou vybrali nejlépe, jak mohli. We Are Domi jsou pro mě svěžím hudebním uskupením, které by v aktuálním ročníku Eurovize mohlo zazářit. A to doslova, protože když se do jejich vítězné skladby zaposloucháte, tak během chvilky dostanete nálož unikátního elektro popu, který vás zvedne ze židle,“ říká kreativní producentka Lucie Kapounová.

Skupina We Are Domi vznikla v roce 2018 ve Velké Británii. Její členové jsou původem z Česka a Norska. Aktuálně působí na české scéně v Praze a hrají mix skandinávského popu a elektropopu.

Obě semifinálová kola nadcházejícího ročníku soutěže, která se uskuteční 10. a 12. května, i finále, jenž proběhne 14. května, odvysílá v přímých přenosech Česká televize.

Eurovision Song Contestse koná každoročně již od roku 1956. Jde o nejsledovanější nesportovní událost na světě. V loňském roce, kdy Česko reprezentoval Benny Cristo, ji sledovalo 183 milionů lidí. Česká republika se na Eurovision Song Contest poprvé představila v roce 2007. Do finále se v minulých ročnících probojovali Gabriela Gunčíková, Mikolas Josef a skupina Lake Malawi.

