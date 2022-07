Česká televize: Návrat Případů 1. oddělení i první televizní počin Jiřího Vejdělka

reklama

„Většina premiér, které uvidí diváci na podzim, vznikala za nestandardních podmínek a omezení daných koronavirem. Navzdory tomu nabídneme silný a žánrově pestrý program, který ukazuje, že i přes současnou složitou finanční situaci je naším hlavním kritériem kvalita. Sílu naší původní tvorby dokládá nejen to, že s námi opakovaně spolupracují renomovaní tvůrci, ale také to, že si cestu k nám nachází režiséři, kteří dosud pro televizi netočili,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Po šesti letech se vrací populární seriál Případy 1. oddělení s novými kauzami a v nové době. „Byli jsme si skoro jistí, že další řada Případů už nebude. Vyčerpali jsme zajímavé případy i policejní témata. Škrtnutím sirky byl náhlý odchod Pepy Mareše od policie. Proč to Pepa položil? Až při hledání příčin mi začalo docházet, že zajímavá profesní témata roky ležela na chodníku před Krajským policejním ředitelstvím v Kongresovce, jen jsem je neviděl,“ vzpomíná scenárista seriálu Jan Malinda.

Třetí řada je podle něj definitivně také tou poslední. Vedle známé sestavy vyšetřovatelů v čele s Ondřejem Vetchým se v ní objeví i nové postavy, nové vyšetřovací postupy a nové formy kriminality, které s sebou přináší technologický rozvoj. Seriál natočili podle scénáře Jana Malindy a bývalého elitního vyšetřovatele Josefa Mareše režiséři Peter Bebjak a Michal Blaško. Stejný autorský tým stál i za předešlými řadami.

Michal Sýkora, Petr Jarchovský a Jan Hřebejk spolupracovali již na filmech ze série Detektivů od Nejsvětější Trojice. Jejich nová minisérie, Pozadí událostí, je ale jiná. Proplétají se v ní různé podoby partnerských vztahů, střety ambicí, specifika univerzitního prostředí a zločin. „Myslím, že je to vlastně taková psychologická komedie o mužích a ženách a proměňujícím se genderovém vzorci, měnícím se statutu mužství a ženství. Zločin slouží jako katalyzátor příběhu. Ženské postavy jsou dominantní a myslím, že jsou v naší minisérii silnější než muži,“ přibližuje Pozadí událostí režisér Jan Hřebejk. V čtyřdílné minisérii, která se opírá o řadu hlavních rolí, se objeví například Jiří Havelka, Petra Hřebíčková, Jitka Čvančarová, Martha Issová, Sarah Haváčová nebo Katarzia.

Ve vysílání Česká televize nabídne na podzim také snímek Zločin na hranicích, který vznikl ve spolupráci s rakouskou televizí ORF. Česko-rakouský je také jeho příběh, lokace i obsazení. Vedle známých rakouských herců si tak ve filmu zahrál Martin Pechlát, Denis Šafařík, Leonard Stirský Hädler či Robert Mikluš. „Po úspěšné spolupráci na výpravné minisérii Marie Terezie jsme se s kolegy z rakouské veřejnoprávní ORF domluvili na oboustranném zájmu pokračovat ve společných projektech v oblasti televizní dramatiky. Zločin na hranicích je první z nich a v jednání jsou i další,“ vysvětluje ředitel Vývoje a nových médií ČT Jan Maxa.

Lékař léčí, láska uzdravuje

Čtyři nové komedie Jiřího Vejdělka natočené podle scénáře Marka Epsteina, přinesou příběhy o mužích a ženách, které uprostřed životního běhu zastaví choroba. Nečekaně, jak jinak. Už samotné názvy filmů naznačují, s čím se budou jejich hrdinové potýkat: Bezva zuby na zásnuby, Ruce v záruce, Ledviny bez viny a S písní v tísni. „Jde o mou první práci přímo pro Českou televizi. V tom, zda jde film do kina, anebo rovnou na obrazovku, však nedělám rozdíl. Vždy, když jde o komediální žánr, to musí být natočeno zcela precizně a působit to dojmem, že na tom vůbec nic není,“ říká režisér Jiří Vejdělek, který do svých snímků obsadil například Jiřího Langmajera, Elišku Balzerovou, Annu Fialovou, Annu Polívkovou, Hynka Čermáka a další.

V televizi neuvidíte

Různé úhly pohledu, různé časové linie, dva lidé, jedna situace. Neotřelý seriál Pět let, který vznikl pro internetovou platformu České televize iVysílání, je dílem mladých začínajících autorů – scenáristky Sáry Zeithammerové a režiséra Damiána Vondráška. V deseti patnáctiminutových epizodách se bývalí spolužáci vracejí po pěti letech ke svému poslednímu komplikovanému setkání na maturitním plese. A divák do poslední chvíle neví, na čí straně je pravda. V seriálu se objeví například Alžběta Malá, Samuel Toman, Simona Lewandowská, Pavel Řezníček, Vanda Hybnerová a další.

Na plátnech kin

Česká televize je dlouhodobě největším koproducentem českých distribučních filmů. Za posledních deset let, kdy existuje její Filmové centrum, jich do kin uvedla 305. Nové distribuční premiéry přibydou i letos. Diváci se v kinech dočkají například dlouho očekávaného historického filmu Petra Václava Il Boemo. Snímek o vzestupu a pádu hudebního skladatele Josefa Myslivečka znovu vynáší na povrch nejen postavu skladatele, ale i jeho dílo. „Film o Josefu Myslivečkovi, kterému vdechl život Vojta Dyk, je silným, vlastně i romantickým příběhem, který rozhodně stojí za to vidět. A to i když člověk není operním fanouškem,” říká kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková. Film Il Boemo bude mít premiéru 20. října tohoto roku. Další ze snímků, které se na podzim v kinech představí, je komedie scenáristky a režisérky Alice Nellis Buko. Film vypráví s nadhledem i humorem o vysloužilém cirkusovém koni jménem Buko a čerstvé vdově Jarmile. „Buko je o tom, že život je krásný. Byť třeba ne na první pohled. O to víc je potřeba si to čas od času vzájemně připomenout,“ vysvětluje Alice Nellis.

Česká televize uvede do kin i další distribuční filmy, z nichž se řada představila už na festivalu v Karlových Varech, například snímky Hranice lásky, Velká premiéra, Běžná selhání, BANGER., dokumenty PSH Nekonečný příběh, Zkouška umění a další.

