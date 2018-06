Česká televize: Třetí řada První republiky míří do střižny

V boxerském ringu proti sobě stojí poručík Jan Andrle v podání Vladimíra Polívky a nová postava, Kilián Tůma, kterého hraje Adam Mišík. Oba za sebou mají vlivné sponzory - Jaroslava Valentu a Hanse von Lippiho. Oba podnikatele, ztvárněné Jiřím Vyorálkem a Stanislavem Majerem, tak osud i nadále štve proti sobě. Jedno z posledních natáčení třetí řady První republiky patřilo úvodní scéně. Nyní seriál míří do střižny.

„Dotočili jsme jednu z prvních scén třetí řady První republiky. Točí se mi lépe, když mám hodně komparzu. V tomto případě jsem velmi rád, že mi producenti vyšli vstříc a mám k dispozici asi stopadesátičlenný komparz. Atmosféra je znát a odráží se pozitivně na výkonu herců,“ říká režisér Biser A. Arichtev.

V třetí řadě seriálu hraje velkou roli konflikt mezi německými nacionalistickými turnery a českým Sokolem. V ringu oba hrdinové bojují částečně za lásku, ale také za svůj národ. Hlavními protivníky natáčené scény jsou Vladimír Polívka a Adam Mišík. „Celý den natáčíme souboj s Vláďou, se kterým se dobře známe. Jsem rád, že na druhé straně ringu je právě on, protože jsme kamarádi a máme k sobě důvěru. Je to vždy lepší, když točíte s někým, koho důvěrně znáte,“ popisuje Adam Mišík, který se nově začlenil mezi hlavní postavy seriálu.

„Adam je velmi pracovitý a talentovaný a splňoval mé požadavky na roli. Potřeboval jsem kluka z německé rodiny, který má frackovitý vzhled i povahu,“ prozrazuje Biser Arichtev a Adam Mišík jej doplňuje: „Na První republiku jsme se připravoval půl roku. Chodil jsem do posilovny a na lekce boxu k Rosťovi Osičkovi. Nemohu o sobě říct, že jsem boxer, ale základy techniky jsem do sebe dostat musel, aby to vypadalo autenticky.“

Tvůrci seriálu se inspirovali realitou začátku třicátých let dvacátého století, kdy ve světě byla hospodářská krize a na sport bylo méně peněž, než kdy jindy. Letní olympiáda 1932 se konala v Los Angeles a bylo na ní nejméně sportovců od roku 1900. „Československo reprezentovalo sedm účastníků, kteří získali čtyři medaile, jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Každý, kdo chtěl v té době na olympijské hry, si musel najít někoho, kdo by ho financoval,“ vysvětluje vedoucí projektu David Musil.

Box a soupeření o účast na olympiádě nebude jediným novým tématem seriálu. Začátkem třicátých let vrcholí i éra swingu. Módní hudební styl se stává způsobem života a zábavou mladých. Hrdinové První republiky nechodí ale do baru swing jen poslouchat, sami se učí tancovat. Kromě toho se Valentovi stále vyrovnávají se smrtí Kláry a následky hospodářské krize. Více než kdy jindy bude potřeba, aby rodina držela pohromadě. Chybět nebude ani kriminální linka. „Ta vyrůstá z další dobové reálie, která má ozvěny v dnešním světě, a tou je otrava metanolem přimíchaným do konzumního destilátu. V ději seriálu hraje rovněž roli nástup nacismu a s ním spojené jevy jako militarizace společnosti a počátek exodu Židů z Německa. Prostě pokračování napínavé rodinné ságy, plné vztahových zvratů a emocí, na pozadí reálných historických událostí,“ uzavírá kreativní producent Jan Maxa.

scénář: Jan Coufal // režie: Biser A. Arichtev // autoři projektu: Jan Coufal, Petr Šizling, Filip Bobiňski // vedoucí projektu: David Musil // výkonný producent ČT: Jan Rolínek // kreativní producent ČT: Jan Maxa // producenti: Filip Bobiňski a Petr Šizling - Dramedy Productions // hrají: Jiří Vyorálek, Stanislav Majer, Ján Koleník, Veronika Arichteva, Katarína Šafaříková, Kristýna Boková, Michaela Maurerová, Robert Urban, Brigita Cmuntová, Jan Vlasák, Tomáš Töpfer, Zdena Studénková, Bořek Joura, Vladimír Polívka, Taťjana Medvecká, Adam Mišík, Petra Jungmannová, Maroš Kramár, Petr Stach, Marika Šopovská, Petr Vondráček, Miroslav Vladyka a další.

autor: Tisková zpráva