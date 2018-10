Česká televize: Tři benefiční speciály pořadu Kde domov můj? s Romanem Šmuclerem a Bárou Štěpánovou

Soutěžit bude vždy jedna známá osobnost proti zaměstnancům a klientům vybrané neziskové organizace. Jak se bude dařit Romanu Šmuclerovi, Báře Štěpánové a Janu Čenskému uvidí diváci poprvé ve středu 17. října od 18:25 na Jedničce České televize.

V prvním dílu bude na otázky moderátora Aleše Hámy odpovídat Roman Šmucler společně s lidmi z obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci. „Do televizní soutěže jsem šel s takovou důvěrou k dámám, které pomáhají dětem z dětských domovů, že jsem si ani nenastudoval pravidla, což je na výsledku vidět. Ale co by člověk neudělal pro dobrou věc. A ještě jsem si po letech vyzkoušel, jak vystresovaní jsou soutěžící, které jako moderátor tu a tam sám stresuji,“ popisuje natáčení Roman Šmucler.

O peníze pro nadační fond Mathilda pak ve středu 31. října zabojuje Bára Štěpánová: „Nejsem soutěživá a sama za sebe bych nikdy do podobné soutěže nešla, ale jsem tu, protože miluju psy a obdivuju Mathildu Nostitzovou i Luboše Krapku za to, co co dělají pro lidi s těžkým zrakovým postižením.“

Poslední charitativní díl pořadu Kde domov můj? je na programu 14. listopadu. Věnován je neziskové organizaci Život 90 pomáhající seniorům. Za soutěžní pultík se postaví herec Jan Čenský. Jakou částku nakonec organizace dostanou, bude záviset nejen na šikovnosti hráčů, ale i na počtu zaslaných DMS zpráv a v neposlední řadě i na sponzorských darech.

Psali jsme: To se jich bojíte? Zásadní otázka kolem ČT ČT má průšvih. Klaus mladší prosadil, že ji v Poslanecké sněmovně plácli přes prsty Čeho se bojí ČT? Petr Štěpánek opět udeřil: Každý, kdo má mozek v hlavě, ví... Česká televize: Přijďte si zatančit do Klubu Lávka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV