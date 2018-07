Česká televize nabídne na podzim více vzdělávacích pořadů pro děti

„Původní tvorba vzdělávacích pořadů pro děti je od počátku existence stanice ČT :D naší prioritou. V letošním roce, zejména s ohledem na sté výročí vzniku novodobého státu, jsme se zaměřili na českou historii, osobnosti, události a jevy, které provázely založení Československa. Snažíme se je nahlížet nově, takovým způsobem, který děti zaujme a vzbudí v nich přirozený zájem dozvědět se více,“ říká ředitel České televize Petr Dvořák.

Jedním z nových pořadů, které se vrátí do roku 1918, je původní seriál České televize Skautská pošta, který mapuje období prvních dnů nově vznikající republiky, kdy se skauti zapojili do roznášení důležitých zásilek a tajných depeší. V hlavních rolích seriálu se objeví Pavel Zedníček a Naďa Konvalinková: „Při natáčení jsem se sama mnoho dozvěděla. Netušila jsem například, že ministerský předseda Karel Kramář přežil atentát jen díky peněžence, kterou měl v náprsní kapse u saka. Řadu věcí jsem si také oživila, třeba to, že Ema Destinnová působila jako špionka ve prospěch naší vlasti.“

Z nového úhlu se na české dějiny podívá osmidílný seriál Hvězdičky. Přiblíží totiž zajímavé okamžiky z dětství osobností, které měly později zásadní roli v nově vzniklém státu. Seriál zároveň navazuje na silnou českou animátorskou tradici. „Každý záběr je vlastně samostatná ilustrace, která je následně rozpohybována. V animaci jsme uplatnili zcela klasický styl ‚papírkového‘ a ‚ploškového‘ filmu,“ říká režisérka a výtvarnice Lucie Štamfestová. Animovanou podobu bude mít i další pořad, který na Déčku přispěje k hlubšímu poznání českého státu. Originální série Když se řekne naše země rozvíjí, ve výrazném výtvarném zpracování, znalosti o státních symbolech. Režisérka Maria Procházková v něm tak například rozanimovala příběh české hymny.

Ve vysílání Déčka se na podzim objeví i česko-slovenský pořad, vědomostní soutěž Ahoj, republiko!, v níž se utkají děti z České i Slovenské republiky. A na obrazovky se premiérovou řadou vrátí také DějePIC!, který tentokrát zmapuje období od roku 1848 až po vznik samostatného státu.

Mezi vzdělávací pořady pro děti se na podzim zařadí i seriál S Hubertem do lesa II nebo Kája a Mat + Ema + Tika, který se pokusí dětem ukázat, že matematika je mnohem jednodušší, než se zdá. Novinkou budou pohybové Tance z pohádkového hrnce s Henrietou Hornáčkovou.

„Na Déčku budeme na podzim pokračovat i se zavedenými úspěšnými formáty. Nabídneme například Čtení do ouška s Ondřejem Vetchým a Josefem Dvořákem nebo nové díly večerníčků Žížaláci a Nejmenší slon na světě,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha a dodává: „Vzhledem k tomu, že Déčko je i po pěti letech stále nejúspěšnější dětskou stanicí v Česku a i v porovnání s Evropou se těší výrazné divácké oblibě, připravili jsme na výročí jeho vzniku celorepublikové oslavy.“ V sobotu 1. září se tak budou moci diváci setkat s osobnostmi Déčka nejen v Praze přímo před Českou televizí, ale i ve Science Centrech v Liberci, Plzni, Ostravě či Brně.

Novinky na podzim připravil i web decko.cz. Poprvé nabídne dvě nové aplikace i dětem se sluchovým a zrakovým hendikepem.

Psali jsme: Program České televize přitáhl v prvním pololetí nejvíce diváků Česká televize: Ředitel BBC novým prezidentem Evropské vysílatelské unie Česká televize odhalí ve Varech nové projekty i Formanovy dlaně Česká televize: Zastavením financování druhé vlny digitalizace vláda ohrozila dostupnost volného televizního vysílání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva