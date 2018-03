České Budějovice: Velikonoční stezku si mohou děti projít už tuto neděli

Na stezce budou připraveny tvořivé dílny, různé hádanky a kvízy i velikonoční šifra. Děti si také budou moci namalovat obří vejce, absolvovat stezku bosou nohou, zastřílet si z praku nebo prolézt provazovým labyrintem.

Velikonoční stezka bude v IGY otevřena od neděle 25. 3. do soboty 31. 3. Přístupná bude od neděle do středy 28. 3. od 13 do 17 hodin a od čtvrtka 29. 3. do soboty 31. 3. od 10 do 17 hodin. Vhodná bude pro děti od 2 do 10 let a vstup na ni je bezplatný.

autor: Tisková zpráva