České dráhy: ČD Ski v zimní sezóně 2018 nově i ve Švýcarsku

Už na třináctou lyžařskou sezónu se připravují České dráhy ve spolupráci se sedmi partnerskými skiareály v Čechách a na Moravě a se čtyřmi lyžařskými resorty na Slovensku. Poprvé v historii můžou lyžaři využít nabídku ČD SKI na západ, do švýcarského Davosu, kde je čeká okolo 300 km sjezdovek. Každou zimu využije nabídku ČD Ski přes tři tisíce lyžařů. Nabídka slev na skipasy bude platit od 13. ledna až do 2. dubna 2018.

K českým skiareálům, zařazeným do projektu ČD Ski a slevou 20 % na denní skipas, slovenským skiareálům ve Velké Fatře, v Nízkých a především ve Vysokých Tatrách, které 20% slevu poskytují cestujícím ČD na dvoudenní skipasy, se připojil skiresort Davos Klosters s nabídkou 20% slevy na dvoudenní nebo třídenní skipas. Novinkou v českých horách je zařazení bonusového produktu ČD Yetti ve skiareálu Lipno se slevou na skipas ve výši 30 %.

Vlakem do hor rychle a pohodlně

Do českých skireálů se lyžaři dostanou z krajských měst nebo regionálních center za hodinu, nejpozději do dvou hodin z krajských měst. Na Slovensko díky nejrychlejšímu spojení SuperCity Pendolino jsou lyžaři v Ružomberku z Prahy přibližně za 5 hodin, z Olomouce za 3 hodiny nebo z Ostravy za 2 hodiny. Do Štrby lze Pendolinem z Prahy dojet za 6 hodin, z Olomouce za necelé 4 hodiny a z Ostravy za necelé 3 hodiny. Na Štrbském Plese lyžaři vystoupí z návazné zubačky o 20 minut později. Přes noc se lze pohodlně dostat i do srdce alpského lyžování, do švýcarského Davosu – přípojný vlak zastaví v Davos Dorf (horském městečku položeném v nadmořské výšce 1560 metrů), nedaleko lanovky na Parsenn, v 8:50.

ČD Yetti nabízí víc

Nově je zařazen do projektu ČD Ski bonusový produkt ČD Yetti ve skiareálu Lipno. Lyžařům, kteří přijedou do skiareálu Lipno na Šumavě vlakem Českých drah, nabízí slevu 30 % na denní skipas. Voucher pro získání slevy cestující získá bezplatně na pokladně ČD při zakoupení jízdenky. Výhodné lyžování na Lipně využijí především obyvatelé Českých Budějovic a Tábora. Cesta vlakem a návazným skibusem přímo k lanovce trvá z Českých Budějovic necelé 2 hodiny.

Vlakem ČD na lyže v České republice

Součástí projektu ČD Ski je šest, resp. sedm lyžařských areálů v nejvyšších pohořích České republiky:

Jizerské hory – Skiareál SKI Bižu Tanvaldský Špičák, vlakem na trase Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák;

– Skiareál SKI Bižu Tanvaldský Špičák, vlakem na trase Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák; Jeseníky – Skiareál JONAS PARK Ostružná, vlakem na trase Olomouc – Hanušovice – Ostružná – Jeseník;

– Skiareál JONAS PARK Ostružná, vlakem na trase Olomouc – Hanušovice – Ostružná – Jeseník; Krkonoše – Sportovní areál Harrachov, vlakem na trase Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov;

– Sportovní areál Harrachov, vlakem na trase Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov; Beskydy – Skiareál Karolinka, vlakem na trase Vsetín – Velké Karlovice;

– Skiareál Karolinka, vlakem na trase Vsetín – Velké Karlovice; Šumava – Skiareál Ski&Bike Špičák, vlakem na trase Plzeň – Klatovy – Špičák – Železná Ruda;

– Skiareál Ski&Bike Špičák, vlakem na trase Plzeň – Klatovy – Špičák – Železná Ruda; Krušné hory – Skiareál Vila Pernink, vlakem na trase Karlovy Vary – Nejdek – Pernink.

Nabídka ČD Yetti

Šumava – Skiareál Lipno, vlakem na trase Tábor – České Budějovice – Lipno nad Vltavou.

Na lyže do Alp

Tento rok poprvé platí nabídka 20% slevy ČD Ski na dvoudenní a třídenní skipasy ve skiareně Davos Klosters. Cestu do Davosu lze pohodlně zvládnout přes noc v lůžkovém voze Českých drah, po vystoupení z vlaku čeká na lyžaře nepřeberné množství sjezdovek všech obtížností v nadmořské výšce až 2844 metrů na jeden skipas!

Mezi čtyřmi skiareály v rámci Davos Klosters se lze pohybovat vlakem Rhétské dráhy, na který platí společný skipas a zastávky jsou hned u nástupních stanic lanovek.

Ceny jízdenek v lůžkovém voze Českých drah vlaku Ex 1540 cílí na české zákazníky, jedna cesta z Prahy (odjezd v 18:01) do švýcarské stanice Sargans (7:23), kde je přestup na přípoj do Landquartu a Davosu (příjezd v 8:50), stojí v třímístném lůžkovém kupé okolo 2 300 Kč (cena vč. švýcarského přípoje do Davosu).

Výhodné lyžování na Slovensku

Slovensko nabízí v rámci programu ČD Ski 88 kilometrů sjezdovek na Velké Fatře, v Nízkých Tatrách na Chopku (skiareál v Jasné) a ve třech skiareálech Tatry Mountain Resorts ve Vysokých Tatrách (na Štrbském Plese a v Tatranské Lomnici).

Ružomberok – Ski&Bike Ružomberok-Malinô Brdo, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Ružomberok

– Ski&Bike Ružomberok-Malinô Brdo, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Ružomberok Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica – skiresort TMR Vysoké Tatry, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Štrba (v rámci ČD Ski mohou cestovat cestující ČD ze Štrby na Štrbské Pleso zdarma) – Poprad-Tatry

– skiresort TMR Vysoké Tatry, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Štrba (v rámci ČD Ski mohou cestovat cestující ČD ze Štrby na Štrbské Pleso zdarma) – Poprad-Tatry Liptovský Mikuláš – skiareál TMR Jasná, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Liptovský Mikuláš

Nabídka 1+1 skipas zdarma

S ČD Ski mají cestující ČD možnost lyžovat ve skiareálech Lipno, Ružomberok, Karolinka a Tanvaldský Špičák od 13. do 28. ledna a od 18. března do 2. dubna 2018 ještě výhodněji, a to se skipasem 1 + 1 zdarma, který najdou v časopisu SNOW č. 105 a 107 (více ZDE).

Podrobné informace o projektu ČD Ski, podmínkách čerpání slev a tipy na spojení a výhodné jízdenky jsou k dispozici ZDE.

Snow Tour v rámci ČD Ski

Druhý lednový víkend v rámci zahájení ČD Ski proběhne akce Snow Tour v partnerském skiareálu Lipno, kde si můžou návštěvníci stánku Snow Tour a ČD Ski otestovat zdarma lyže, hole a brýle, využít konzultací lektora nad videem své jízdy nebo se zúčastnit lyžařských soutěží o hodnotné ceny. Vedle těchto bonusů mohou cestující ČD využít 30% slevu ČD Yetti na celodenní permanentku. V průběhu sezony 2018 zavítá Snow Tour – ČD Ski také do Karolinky a Harrachova.

