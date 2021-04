České dráhy: Do Lednice vyrazí oblíbený motoráček i parní lokomotiva

reklama

Motorový vlak „Hurvínek“ bude jezdit každou sobotu, neděli a ve státní svátky v předpokládaném období od 1. května do 5. září 2021. V rámci Lednického parního léta pojede v sobotu 22. května a 11. září 2021 místo motoráčku parní lokomotiva „Šlechtična“, která potáhne historické vozy „Rybáky“ a historický restaurační vůz.

Obec Lednice, která bývá právem nazývána perlou jižní Moravy, návštěvníkům nabízí spoustou přírodních i kulturních památek, kolonády, rybníky a řadu drobných romantických staveb. V okolí zámku se nachází nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě, která je zapsána na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Lednický zámek je pak jedním z nejkrásnějších komplexů anglické novogotiky v Evropě.

Dále se můžou zájemci těšit například na návštěvu lednického muzea „Lednice dávná – Jak se žilo za Tatíčka Masaryka“ s výstavou věnovanou období první republiky nebo na prohlídku Muzea hraček Lednice, které se pyšní mimo jiné svým nejstarším exponátem, kterým je puzzle z roku 1790. V době jízdy parního vlaku je pak možné svézt se historickým „busíkem“ Praga RND, který bude odjíždět z označeného stanoviště před nádražní budovou v Lednici v 9:49, 11:58 a 13:48.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace a opatření vlády ČR budou bližší informace o jízdách zveřejněny na internetových stránkách ZDE.

Jízdné v nostalgických vlacích do Lednice

Ceník základního jízdného Břeclav – Lednice o víkendech a svátcích od 1. května do 5. září 2021

(kromě termínů 22. května a 11. září):

jednosměrná jízdenka: 40 Kč

zpáteční jízdenka: 60 Kč

Pro cestující od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do 26 let, cestující nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P platí sleva 75 %. Ve vlacích je možné přepravovat i jízdní kola.

Ceník základního jízdného Břeclav – Lednice ve dnech 22. května a 11. září 2021:

jednosměrná jízdenka: 80 Kč

zpáteční jízdenka: 120 Kč

Pro cestující od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do 26 let, cestující nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P platí sleva 75 %. V parním vlaku není možná přeprava kol.

