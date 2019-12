České dráhy: Novinky v jízdním řádu 2020 v Karlovarském kraji

Rozsah regionální dopravy, kterou České dráhy zajistí na základě nové smlouvy s Karlovarským krajem, zůstane na obdobné úrovni jako v současném jízdním řádu. Novinkou v dálkové dopravě jsou nové ranní rychlíky z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy a v opačném směru z Ústí nad Labem do Chebu.

V jízdním řádu 2020 ujedou regionální vlaky v Karlovarském kraji téměř 2,2 mil. vlakokilometrů, denně přes 5,8 tisíc vlakokilometrů. České dráhy zajistí v roce 2020 denně v průměru 274 osobních vlaků, 34 expresů a rychlíků včetně Pendolina a 10 mezistátních spěšných vlaků.

„V roce 2020 Karlovarský kraj objedná regionální spoje na železnici v o něco větším rozsahu než letos. Nově bude jezdit pravidelný spoj mezi Chebem a Karlovými Vary. Navíc bychom chtěli od poloviny roku přidat návazný vlak z Chebu do Aše, aby měli cestující možnost dostat se domů bez složitých přestupů. Novinkou z letošního roku je krajská karta, kterou mohou cestující využívat od 1. října ve veřejné dopravě jako jednotný nosič jízdních dokladů. Je plně kompatibilní s Karlovarskou kartou, Plzeňskou kartou i Mariánskolázeňskou kartou a díky tomu se zjednodušil také prodej jízdenek. Budeme rádi, když se počet jejích uživatelů bude zvyšovat i v příštím roce,“ říká náměstek hejtmanky Karlovsrakého kraje Martin Hurajčík a dodává: „Máme v plánu nadále podporovat cyklovlaky a půjčovny kol Českých drah, které hojně využívají jak naši občané, tak turisté z jiných regionů. Osobně velmi vítám doplnění sobotního večerního vlaku z Prahy do Chebu, byl to jediný den v týdnu, v který tento spoj nejezdil. Velmi dlouho jsem o zavedení tohoto spoje jednal s Ministerstvem dopravy a jak je vidět, cestující si ho oblíbili.“

„Letošní rok byl pro nás klíčový, a to nejen z hlediska nastavení nové smlouvy s Karlovarským krajem jakožto objednatelem veřejné dopravy, ale i v oblasti zapojení do nových způsobů odbavení cestujících. Zjednodušení procesu nákupu jízdenek je pro cestující poměrně zásadní inovací, proto jsme rádi, že můžeme i zákazníkům s In Kartou nabídnout odbavení v rámci Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK). Tím je umožněno držitelům In Karty, a to nejen občanům Karlovarského kraje, ale i návštěvníkům, kteří přijedou do Karlovarského kraje z celé ČR, využít jízdenky tohoto integrovaného systému dopravy,“ říká Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Karlových Varech, a doplňuje: „Jízdenky Integrované dopravy Karlovarského kraje lze od 1. října nahrát ve všech pokladnách Českých drah v Karlovarském kraji a rovněž i u průvodčích ve vlacích ČD nejen na In Kartu ČD, ale i na další karty se stejnou strukturou – Karlovarskou a Plzeňskou kartu. Díky tomu se významně rozšířil rozsah distribuční sítě integrovaných krajských jízdenek."

Konkrétní informace o změnách regionálních jízdních řádů v Karlovarském kraji

V novém jízdním řádu dochází k přečíslování některých tratí. Jízdní řád tratě 140 nově zahrnuje úsek Cheb – Karlovy Vary – Chomutov (dříve jen Cheb – Klášterec n. O.), úsek Cheb – Plzeň je v jízdním řádu nově uváděn jako trať č. 178 (dříve byl součástí tratě 170 Cheb – Praha).

Trať 140 Cheb – Chomutov (– Praha)

V pracovní dny pojede nový rychlík R 605 z Chebu ve 4:28 přes Karlovy Vary do Prahy hl.n. V opačném směru nově pojede v pracovní dny ranní rychlík R 620 z Ústí nad Labem (odj. v 04:33) přes Karlovy Vary (odj. v 6:42) do Chebu (příj. 7:27). S tím souvisí úpravy v regionální dopravě. Rychlík R 605 nahradí původní spěšný vlak Sp 1691 v úseku Cheb (4:03) – Karlovy Vary (4:48 / 4:55) – Chomutov (5:58).

Z důvodu nové koncepce Ústeckého kraje na trati 140 a 130 v úseku Klášterec nad Ohří. – Chomutov – Ústí nad Labem dojde k mírným časovým posunům osobních a spěšných vlaků na území Karlovarského kraje.

V odpoledních hodinách bude zaveden nový spoj v úseku Karlovy Vary (odj. v 17:13) – Cheb (18:04). V úseku Karlovy Vary – Cheb bude od 12 do 18 hodin cca hodinový interval mezi regionálními vlaky.

Trať 178 Cheb – Plzeň (– Praha)

Večerní expres Praha (20:43) – Plzeň (22:07) – Cheb (23:26) pojede nově denně (dříve nejel v sobotu).

Večerní expres Cheb – Plzeň – Praha pojede nově později a bude veden až do Prahy (dříve končil v Plzni). Z Chebu bude odjíždět ve 20:33, do Prahy přijede ve 23:20.

Změny v tarifní oblasti

Od 1. října 2019 je nově možno nahrávat jízdenky IDOK (Integrovaná doprava Karlovarského kraje) na In Kartu Českých drah a čipovou Karlovarskou a Plzeňskou kartu.

Od 15. prosince 2019 zavádí České dráhy kontaktní i nekontaktní platby kartou ve všech vlacích, kde je vlakový doprovod. Vlakové čety po celé republice vybaví ČD více než 1 600 mobilními platebními terminály. Tuto službu bude možné poskytnout všude, kde je pokrytí signálem.

