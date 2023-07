České dráhy: O prázdninách pojede každou středu historický vlak z muzea v Lužné u Rakovníka do depozitáře v Chomutově

Všechny prázdninové středy až do 30. srpna budou mít fanoušci železniční historie jedinečnou příležitost navštívit hned dvě železniční muzea v jeden den. A to díky historickému vlaku, který spojí muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se železničním depozitářem Národního technického muzea v Chomutově.

reklama

Nostalgický vlak sestavený z historických vozů řady Bam poveze lokomotiva T435.0 Hektor. Tyto lokomotivy na začátku 60. let vyrábělo ČKD Praha a byly určeny pro základní traťovou službu a posun.

Historický vlak bude odjíždět z Lužné u Rakovníka v 10:55 a do Chomutova přijede ve 12:01. V Chomutově si cestující mohou prohlédnout depozitář Národního technického muzea s rozsáhlou sbírkou železničních skvostů, vlak je doveze až do areálu. Po předložení jízdenky ze zvláštního vlaku navíc pasažéři získají slevu na vstupné.

Zpět do Lužné se pak vydá v 14:50. Zpáteční jízdné z Lužné do Chomutova či naopak, činí 300 korun pro dospělé cestující a 200 korun pro děti od 6 do 15 let. Předprodej jízdenek bude zajištěn ve všech pokladnách ČD a na e-shopu ČD (ZDE).

Hlavním lákadlem muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka jsou parní lokomotivy, kterých se ve sbírkách nachází více než třicet. Tyto stroje mapují vývoj parního provozu od přelomu 19. a 20. stol. až po konec parní trakce v druhé polovině 20. stol. Kromě parních lokomotiv si návštěvníci prohlédnou také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a spoustu dalších zajímavých exponátů potřebných pro drážní provoz.

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 5% Nevadí 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5814 lidí

V železničním depozitáři Národního technického muzea v Chomutově je k vidění téměř stovka kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy z roku 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah.

Největším lákadlem jsou parní lokomotivy - například rychlíkový „Albatros“ 498.106 s rekordní rychlostí 162 km/h, první poválečná lokomotiva 534.0301 nebo tramvajová parní lokomotiva „Gartenau“ vyrobená v Linci roku 1887. Obdiv budí i salonní vůz Ústecko-teplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny F. Ringhoffera, nebo salonní vůz vyrobený Kopřivnickou vozovnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.

Obě muzea jsou zajímavým tipem na výlet i v jiné dny, kdy nejede parní vlak. Muzeum Českých drah v Lužné je do konce letních prázdnin otevřené denně od 9:30 do 17:00, depozitář NTM v Chomutově má do 3. září otevřeno vždy od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. Více informací o muzeích najdete na jejich webových stránkách ZDE a ZDE.

Psali jsme: České dráhy jsou v investičním pásmu, Moody's jim potvrdila rating na stupni Baa2 České dráhy: Trať Tábor – Bechyně slaví 120 let, Bechyňku čeká i léto, plné nostalgických jízd České dráhy: V letní sezóně se rozšiřuje kapacita nočních vlaků ČD NIGHT České dráhy: Unikátní panoramatické vozy ze Švýcarska budou jezdit ve vlacích Porta Moravica napříč Moravou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.