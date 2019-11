České dráhy: O víkendu pojedou v Praze mikulášské parní vlaky, chybět nebude ani Čertohráček

Historický vlak v čele s parní lokomotivou „Šlechtičnou“ bude po oba dny vyjíždět z nádraží Praha-Smíchov a postupně zamíří do různých stanic za hranicemi Prahy. Na sobotu jsou připravené hvězdicovité jízdy na Karlštejn, do Čelákovic a Hostivice, v neděli pak na Karlštejn, do Nučic a do Prahy-Zličína. Tradičně nejatraktivnější bude poslední, čtvrtá jízda v sobotu, která je plánovaná jako okružní po pražských tratích. Jejím vrcholem bude kolem 18. hodiny ohňostroj na nádraží v Krči.

Několik jízd ze Smíchova nabídne o víkendu také Čertohráček. Cestující v sobotu zaveze do Prahy-Uhříněvsi, na Karlštejn a do Lysé nad Labem, v neděli pak do Horních Počernic, Roztok u Prahy a na Karlštejn. V sobotu v podvečer je plánovaná i čtvrtá jízda, která stejně jako parní vlak sveze cestující na ohňostroj v Krči.

Parními vlaky i Čertohráčkem bude procházet Mikuláš se svou družinou. Všechny hodné děti dostanou od Mikuláše malý dárek. Pro ty zlobivé bude mít čert připraveno uhlí z lokomotivy.

Ve stanici Praha-Smíchov bude připravený bohatý doprovodný program. V odbavovací hale se v sobotu budou zpívat koledy a návštěvníci tu potkají slona Elfíka. Na 1. nástupišti budou stánky s občerstvením a se suvenýry se železniční tématikou a v kulturním sále v 1. patře si zájemci prohlédnou modulovou železnici. Kdo bude chtít pokračovat v objevování miniaturního světa na kolejích, bude se moci svézt historickým autobusem Karosa ŠD 11 do Království železnic na Andělu. Historický autobus bude v sobotu pendlovat mezi smíchovským nádražím a Andělem.

Jízdné v mikulášských vlacích

Ve všech mikulášských vlacích bude platit zvláštní jízdné s tzv. globální cenou. Dětem od 6 do 18 let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je určena zlevněná varianta jízdenek.

sobota 30. listopadu 2019

jízda v parním vlaku: základní globální cena 220 Kč / zlevněná 120 Kč

jízda v parním vlaku s ohňostrojem: základní globální cena 270 Kč / zlevněná 150 Kč

jízda v Čertohráčku: základní globální cena 120 Kč / zlevněná 70 Kč

jízda v Čertohráčku s ohňostrojem: základní globální cena 150 Kč / zlevněná 90 Kč.

neděle 1. prosince 2019

jízda v parním vlaku: základní globální cena 180 Kč / zlevněná 100 Kč

jízda v Čertohráčku: základní globální cena 100 Kč / zlevněná 60 Kč

Prodej jízdenek je zajištěn u všech pokladních přepážek ČD.

Jízdní řád mikulášských vlaků

