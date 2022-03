České dráhy: Parní vlak z Prahy do Střezimíře zahájí nostalgickou sezónu v středních Čechách

reklama

Jízdenky na parní vlak je možné koupit v předprodeji u všech pokladen a v e-shopu ČD (ZDE). Ve Střezimíři bude připraven doprovodný program, při kterém se zdejší historické nádraží slavnostně rozloučí s pravidelným vlakovým provozem. V rámci modernizace koridoru z Prahy do Českých Budějovic bude totiž úsek tratě mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora veden po nové trati mimo nynější střezimířské nádraží.

Parní vlak bude odjíždět v sobotu 26. března v 8:48 hod. z pražského smíchovského nádraží a přistoupit do něj bude možné v Praze-Uhříněvsi, Mnichovicích, Benešově u Prahy, Heřmaničkách, Ješeticích nebo v Červeném Újezdu u Votic. Do Střezimíře, kde bude připraven doprovodný program, dojede parní vlak v 11:15. V 15:24 se pak souprava vydá na zpáteční cestu a do stanice Praha-Smíchov přijede v 17:20 hod.

„Parním vlakem do oblasti České Sibiře odstartujeme letošní nostalgickou sezónu. Střezimíř přitom není vybrána vůbec náhodně. Už za několik měsíců totiž zahájí Správa železnic provoz po nové dvoukolejné trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora, na níž budou zastávky umístěné v posunuté poloze. Původní nádraží ve Střezimíři, ale i další stanice a zastávky, kde doposud zastavují naše vlaky, tak budou ležet mimo novou trať. Cestující se ale dočkají zkrácení jízdních dob a plynulejší jízdy. Na původním nádraží ve Střezimíři se tak rozloučíme s pravidelným provozem, který tu byl zahájen v roce 1870,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah.

Ještě před uvedením nové tratě do provozu bude nezbytná devadesátidenní nepřetržitá výluka, při které Správa železnic postupně zprovozní novou trať a napojí ji na již zmodernizované úseky z Benešova u Prahy do Votic a ze Sudoměřic u Tábora do Tábora. Výluka začne 2. dubna a skončí 30. června. Nákladní vlaky začnou novostavbu trati využívat 30. června navečer. První osobní vlaky projedou úsekem 1. července 2022. Mezi Voticemi a Červeným Újezdem bude dočasně v provozu pouze druhá traťová kolej, dále do Sudoměřic se bude jezdit po obou kolejích. Úplný dvoukolejný provoz v celém úseku bude zahájen v září, kdy dojde k zahájení zkušebního provozu.

U příležitosti ukončení vlakového provozu bude v současné stanici Střezimíř v sobotu 26. března od 10:00 do 16:00 hod. probíhat doprovodný program. Po celou dobu bude hrát kapela Swing Band Tábor a zájemci se budou moci svézt na pákové drezíně spolku Železnice Česká Sibiř. Nebudou chybět ani atrakce pro děti (skákací hrad, mašinka, malování na obličej atd.), prodej občerstvení nebo prezentační stánky spolupracujících organizací.

„Slavnost k ukončení vlakového provozu v původní železniční stanici by měla všem zůstat v mysli jako milá připomínka na její více jak 150letou historii. Zároveň touto akcí děkujeme všem současným i minulým zaměstnancům dráhy, kteří se stanicí mají spojený dlouhý kus svého profesního života,“ říká starosta obce Střezimíř Miloš Jelínek a dodává: „Po ukončení vlakového provozu nezůstane stanice bez života. V rámci projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko ‚Cyklostezky na opuštěném drážním tělese‘ zde postupně vznikne železniční muzeum s provozem turistických drezín. V sobotu 26. března se na všechny ve Střezimíři těšíme. Nezapomeňte si přibalit čepici a rukavice – na kopečcích České Sibiře začíná jaro později!“

Jízdné v parním vlaku Praha – Střezimíř

Jízdenky na parní vlak je možné zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách ČD a v e-shopu ČD. V prodeji budou zpáteční jízdenky z Prahy nebo z Benešova u Prahy do Střezimíře a zpět:

Základní globální cena – zpáteční:

Praha-Smíchov – Střezimíř a zpět 490 Kč

Benešov u Prahy – Střezimíř a zpět 390 Kč

Snížená globální cena – zpáteční:

Praha-Smíchov – Střezimíř a zpět 390 Kč

Benešov u Prahy – Střezimíř a zpět 290 Kč

Snížená cena platí pro děti od 6 do 18 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení.

Cestující nastupující ve stanicích Praha-Uhříněves a Mnichovice si zakoupí jízdenku z výchozí stanice Praha-Smíchov (místenka jim zaručí místo k sezení). Ze stanic Heřmaničky, Ješetice a Červený Újezd u Votic do stanice Střezimíř a ze stanice Střezimíř do stanice Tábor a zpět platí jízdné ČD bez garance místa k sezení, cestující budou odbaveni přímo ve vlaku do vyčerpání jeho kapacity.

Cestující upozorňujeme, že ze Střezimíře do Tábora a zpět pojede omezený počet vozů.

