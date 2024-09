České dráhy: Průběžná valorizace zvedne jízdné pro rok 2025 o 4,9 procenta

U dospělé osoby bez slevy se jízdné na kratší vzdálenosti zvýší většinou o 1 až 5 korun, což je hodnota pro nejčastější cesty v základním tarifu. Změny v kilometrickém tarifu Českých drah odpovídají inflační úpravě u Systému jednotného tarifu a jízdenek OneTicket. V rámci modernizace flotily České dráhy letos plánují nasadit až 140 nových vlaků, což přinese více než 22 tisíc nových míst k sezení pro cestující.

České dráhy upraví své kilometrické tarify a z nich odvozené nabídky k obvyklému termínu, kterým je zavedení nového jízdního řádu 2025. V letošním roce budou nové tarify platit od 15. prosince 2024. Až do 14. prosince 2024 lze zakupovat jízdenky a další nabídky za aktuální ceny, a to i v předprodeji 60 dní.

Více pohodlí a lepší služby

Zároveň začne platit nový jízdní řád 2025, ve kterém budou plně nasazené desítky nových vlaků RegioPanter a RegioFox, které nabízejí novou kvalitu cestování na regionálních linkách ve většině krajů České republiky. České dráhy tak podstatně rozšiřují kvalitu služeb díky moderním, klimatizovaným a bezbariérovým vlakům, ve kterých mají cestující k dispozici také palubní Wi-Fi síť, elektrické zásuvky a USB konektory pro dobíjení cestovní elektroniky a další bonusy. Vylepší se také řada dálkových vlaků díky nasazení prvních souprav ComfortJet a nasazením moderních klimatizovaných vozů na další vnitrostátní rychlíky.

Ekologicky výhodněji

České dráhy se zaměřují z hlediska ekologie a digitalizace na zákazníky s virtuální In Kartou. Pro zákazníky, kteří využívají virtuální In Kartu v mobilním telefonu anebo využívají síťové jízdenky IN 100 a IN Business se cena zákaznických aplikací nezmění. K 15. prosinci však dojde k navýšení cen některých aplikací na In Kartě v případě, že je cestující využívá na plastové kartě. Toto zvýšení bude zpravidla o 100 Kč u aplikací s jednoletou platností a o 200 Kč s tříletou platností. Úprava ceny aplikací na plastové In kartě reaguje na poslední úpravu v prosinci 2022.

Podobně dojde k úpravě časových doplatků do 1. třídy a cen síťových vnitrostátních jízdenek. Ceny těchto produktů se upravovaly naposledy v prosinci 2021, resp. 2022, tedy před 3, resp. před 2 lety. Například cena měsíčního doplatku do 1. třídy se zvýší z 990 na 1 190 Kč, cena celostátní Skupinové víkendové jízdenky pro až 5 osob, z toho pro 2 osoby starší 15 let, se zvedne ze současných 899 na 999 Kč a cena celodenní síťové jízdenky, kterou lze využít v jakýkoliv den v roce, se zvýší z 699 na 799 Kč. Ke změně ceny však nedojde u nabídek, jejichž ceny se v uplynulém období upravovaly, např. u Jízdenky na léto, a cena tedy zůstává stejná.

Čím dříve koupíte, tím levněji pojedete

Akviziční nabídky řízené dynamickou cenotvorbou, jedná se hlavně o vnitrostátní Vázané jízdenky a mezinárodní Včasné jízdenky Evropa, budou jako dosud reagovat na více faktorů a jejich ceny se neřídí jen výší meziroční inflace. Aktuální cena ve chvíli prodeje je vždy zveřejněna v e-shopu Českých drah a vychází např. z poptávky po cestování na dané relaci, z časové polohy vlaku (vlak ve špičce / mimo špičku) a dalších obchodních podmínek. Stále však platí pravidlo „Čím dříve koupíte, tím levněji pojedete“.

V souvislosti se změnou Cenového výměru MF ČR a státní regulace slev dochází ve vozech 1. třídy ve vnitrostátní přepravě k ukončení bezplatné přepravy dětí do 6 let a průvodců osob s průkazem ZTP/P. Tito cestující budou od 15. prosince přepravováni v 1. třídě za plnou cenu, pokud neprokáží nárok na některou z nabízených komerčních slev Českých drah.

V souvislosti s novým jízdním řádem 2025 dojde od 15. prosince 2024 i k dalším dílčím úpravám Smluvních přepravních podmínek a tarifu Českých drah. Cestujícím doporučujeme seznámit se předem s příslušnými podmínkami a tarify. Ty budou publikovány před zahájením své platnosti např. na webu Českých drah v sekci “Čím se řídíme“ (ZDE).

Cestující ve vlacích Českých drah využívají také další typy jízdného, jako jsou nabídky Systému jednotného tarifu One Ticket a podle místní příslušnosti také tarify různých integrovaných dopravních systémů. Podmínky a ceny u těchto tarifů se řídí pokyny jejich zřizovatelů a jsou zpravidla vyhlašovány na jejich webových stránkách.

