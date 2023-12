České dráhy: První prosincový víkend bude patřit mikulášským vlakům, vyjedou po celé republice

reklama

Všechny tyto zvláštní vlaky doprovodí mikulášská družina, která hodné děti obdaruje malým dárkem a těm zlobivým dá uhlí z lokomotivy.

Parní vlaky a Čertohráček v Praze a okolí

Historický vlak v čele s parní lokomotivou „Čtyřkolák“ bude 2. a 3. prosince vyjíždět z nádraží Praha-Vršovice. Na sobotu jsou připraveny tři jízdy z vršovického nádraží do Libčic nad Vltavou, cestou vlak zastaví na pražském hlavním nádraží. Tradičně nejatraktivnější bude sobotní večerní jízda, jejímž vrcholem bude ohňostroj. V neděli se parní vlak vydá na okružní jízdu Posázavím do Týnce nad Sázavou, kde na účastníky budou v prostorách místního hradu čekat vánoční výstavy a minitržiště. Několik jízd nabídne o víkendu také Čertohráček, který sveze cestující v sobotu i neděli z vršovického nádraží do Vraného nad Vltavou, Hostivice a Slaného. Poslední sobotní jízda zamíří, stejně jako parní vlak, na ohňostroj v Libčicích nad Vltavou.

V sobotu bude ve stanici Praha-Vršovice probíhat doprovodný program. Budou zde stánky organizátorů a partnerů akce, modelová kolejiště, chybět nebude občerstvení a maskot slon Elfík. Děti z DDM Praha 5 budou zpívat koledy u vánočního stromečku.

Podrobnosti včetně jízdních řádů a ceníků jízdného v sobotních parních vlacích do Libčic nad Vltavou jsou na portálu Vlakem na výlet (ZDE), k nedělní jízdě do Týnce nad Sázavou pak ZDE. Detaily k jízdám Čertohráčku jsou pak na stránkách ZDE.

Mikulášský parní vlak na Bechyňce

Mikulášský vlak po naší nejstarší elektrifikované trati mezi Táborem a Bechyní pojede v sobotu 2. prosince. Ve vlaku, který poveze historická lokomotiva Bobinka, budou cestujícím dělat společnost Mikuláš, čerti a andělé. Děti se mohou těšit na nadílku. V bechyňské remíze si budou návštěvníci moci prohlédnout vystavené modelové kolejiště.

Mikulášský vlak bude odjíždět z Tábora v 15:25 a do Bechyně přijede v 16:30. Z Bechyně zpět do Tábora bude odjíždět v 18:27. V Bechyni si budou cestující moci prohlédnout remízu, kde budou k vidění modelové kolejiště a také historickou elektrickou lokomotivu Koloběžku. K zahřátí se bude podávat punč.

Jízdenky s povinnou rezervací míst se prodávají ve všech pokladnách ČD a na e-shopu ČD ZDE. Detaily o vlaku jsou na stránkách ZDE.

Plnou parou s Mikulášem z Chocně do Litomyšle a naopak

Mezi Chocní, Vysokým Mýtem a Litomyšlí se mohou rodiny s dětmi svézt mikulášským vlakem v sobotu 2. prosince. Vlak poveze parní lokomotiva Velký bejček (423.009) a i v tomto vlaku se děti setkají s Mikulášem, andělem a čerty. Na hodné malé pasažéry čeká ve vlaku nadílka. Součástí vlaku bude bufetový vůz. Parní vlak uskuteční tradičně dvě jízdy oběma směry. Z Chocně odjíždí v 8:52 a 14:52 a přes Slatinu u Vysokého Mýta, Vysoké Mýto, Hrušovou a Cerekvici nad Loučnou dojede do Litomyšle v 10:08, resp. 16:08. Na zpáteční jízdu po stejné trase se parní vlak vydá z Litomyšle v 10:45 a v 16:45 a do Chocně přijede v 12:09, resp. 17:43.

Jízdenky s místenkami se prodávají ve všech pokladnách ČD nebo pak u průvodčích ve vlaku. Detaily včetně jízdních řádů a ceníku jízdného jsou ZDE.

Mikulášským parním vlakem po Letohradsku

Mikuláše na kolejích mohou rodiny s dětmi i příznivci železniční nostalgie oslavit v Pardubickém kraji i v letošním roce. V neděli 3. prosince vyrazí na trať mezi Letohradem a Dolní Lipkou mikulášský vlak s nejdelší tradicí u nás. První mikulášská jízda se totiž uskutečnila jednu mrazivou sobotu v roce 1989 právě v Letohradě.

Historický vlak s parní lokomotivou Velký bejček (423.009) a soupravou historických vozů bývalé třetí třídy vyrazí na svoji cestu z Letohradu v 10:22 a po zastávkách v Jablonném nad Orlicí a Lichkově dorazí do Dolní Lipky v 11:10. Po dobrání vody do lokomotivy vyjede na zpáteční cestu ve 12:03 a po stejné trase přijede do Letohradu ve 12:50. V soupravě budou cestujícím dělat společnost Mikuláš s andělem a čertem, kteří hodné děti odmění. Během jízdy se mohou cestující občerstvit v bufetovém voze.

Jízdenky s místenkami se prodávají ve všech pokladnách ČD nebo pak u průvodčích ve vlaku. Podrobnosti o jízdě včetně jízdního řádu a ceníku jízdného jsou na stránkách ZDE.

Mikulášským parním vlakem do Kryštofova Údolí

V sobotu 2. prosince uskuteční parní vlak s Mikulášem a jeho družinou dvě jízdy oběma směry mezi Libercem a Křižany. Mikulášskou zábavu na kolejích zakončí pak večerní jízdou z Liberce do Turnova. V čele vlaku pojede lokomotiva Velký bejček (423.094).

Z Liberce bude mikulášský vlak odjíždět v 9:30 a ve 13:30, na zpáteční jízdu z Křižan se vydá v 11:40 a v 15:40. Závěrečnou jízdu uskuteční parní vlak z Liberce v 17:23 do Turnova. Rodiny s dětmi se mohou těšit na setkání s Mikulášem a jeho družinou a malí cestující i na drobné dárky. Mikulášský vlak bude zastavovat také v Kryštofově Údolí, horské obci s malebnými domky a chalupami, s pozoruhodným dřevěným raně barokním kostelem sv. Kryštofa a také s nově opraveným Muzeem betlémů.

Detaily jsou na stránkách ZDE.

Mikulášský expres kolem Olomouce

Mikulášský expres na Olomoucku vyjede v neděli 3. prosince. Poveze ho parní lokomotiva Rosnička (464.202) a z olomouckého hlavního nádraží vyrazí hned dvěma směry. V 9:50 se vydá do Prostějova a zpět, odpoledne ve 13:16 pak zamíří z Olomouce do Domašova nad Bystřicí a zpět. V soupravě historických vozů bývalé 3. třídy pojede Mikuláš s čertem a andělem a společně podarují děti drobným dárkem. Cestující se kromě samotné jízdy mohou těšit také na tzv. zbrojení parní lokomotivy vodou v Prostějově, resp. Domašově nad Bystřicí.

Ve vlacích je povinná rezervace místa k sezení. Jízdenky se prodávají ve všech pokladnách ČD do vyčerpání kapacity vlaků. Podrobnosti o mikulášských vlacích na Olomoucku jsou ZDE.

Parní vlak z Brna do Oslavan

V sobotu 2. prosince vypraví České dráhy na jižní Moravě mikulášský parní vlak. Z Brna vyrazí historická souprava do Oslavan, kde se bude konat akce Čertovský zámek. Pro malé i velké návštěvníky bude na tamním zámku připravený bohatý program, nebude chybět mikulášská nadílka, tradiční jarmark nebo výstava betlémů. Cestující do Oslavan a zpět poveze parní lokomotiva Skaličák (433.001) z roku 1948. K jízdence do parního vlaku získají cestující zdarma vstupenku do Pekla čertovského zámku.

Z brněnského hlavního nádraží vyrazí nostalgický vlak ve 13:12 a v cílové stanici bude za necelou hodinu (ve 14:04). Na zpáteční jízdu se vlak vydá z Oslavan v 18:35 a na brněnské hlavní nádraží dorazí v 19:29. Jízdenky do mikulášského parního vlaku je možné zakoupit na brněnském hlavním nádraží na pokladně č. 17 (pokladna s přístupem do ČD Lounge).

Podrobnosti o parním vlaku jsou na stránkách ZDE.

Parním vlakem na Valašský mikulášský jarmek

Mikulášská jízda je připravená v sobotu 2. prosince také na Valašsku. Mikulášský vlak vyrazí na svoji cestu v 8:20 Valašského Meziříčí a přes Jablůnku, Vsetín, Valašskou Polanku a Horní Lideč přijede do Valašských Klobouk v 9:55. Než se historická souprava vydá ve 14:06 na zpáteční cestu do Valašského Meziříčí, vykoná ještě jednu jízdu do Horní Lidče a zpět, a to v 11:52 z Valašských Klobouk a ve 13:41 zpět z Horní Lidče. Dodatečně ČD přidávají ještě jednu dopolední jízdu z Valašských Klobouk přes Brumov do Bylnice a zpět, a to s odjezdem v 10:20 z Valašských Klobouk a v 11:20 zpět z Bylnice. Historický vlak s parní lokomotivou Velký bejček (423.041) a soupravou historických vozů bývalé 3. třídy poveze na své palubě Mikuláše s andělem a čertem.

Ve vlacích je povinná rezervace místa k sezení, do vlaku tak lze nastoupit pouze s předem zakoupenou jízdenkou. Jízdenky se prodávají ve všech pokladnách ČD do vyčerpání kapacity vlaků. Detaily jsou na stránkách ZDE.

Mikulášská jízda na křivoklátský advent z Plzně

Poslední mikulášský vlak vyrazí na trasu v sobotu 9. prosince, a to z Plzně přes Rokycany na Křivoklát. Ve vlaku budou dělat cestujícím společnost Mikuláš a jeho družina a děti se mohou těšit na nadílku. Během jízdy bude v bufetovém voze hrát kapela. Na hradě Křivoklát se bude konat tradiční adventní jarmark s pestrým doprovodným programem pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na dobovou hudbu, lidovou zábavu s kejklíři a nebudou chybět ani ukázky tradičních řemesel.

Vlak bude odjíždět z plzeňského hlavního nádraží v 9:11, zastaví ještě v Rokycanech (9:27) a na Křivoklát dorazí v 10:41. Na zpáteční jízdu se vlak vydá z Křivoklátu v 15:00 a přes Rokycany dojede na plzeňské hlavní nádraží v 16:29.

Na tuto poslední mikulášskou jízdu je nutná rezervace míst. Jízdenky se prodávají v pokladnách a v e-shopu ČD ZDE. Podrobnosti o této mikulášské jízdě jsou ZDE.

Souhrnné informace o všech mikulášských jízdách jsou na portálu Vlakem na výlet (ZDE).

