České dráhy: Regionální Den železnice v Bohumíně

Regionální Den železnice nabídne i v letošním roce atraktivní nostalgické jízdy. Na tzv. „Ostravské kolečko“ vyjede v sobotu 26. září v 8:07, 10:17 a 13:17 z bohumínského nádraží historický vlak tažený parní lokomotivou „Velký bejček“ (423.041). Přes zastávky Ostrava hl.n, Ostrava-Stodolní, Ostrava střed, Ostrava-Kunčice, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Svinov a Ostrava hl.n. dojede v 9:40, 11:42 a 14:45 zpět do Bohumína. Další vlak vyrazí po vlečkách společnosti AWT. Tyto zvláštní motorové vlaky odjíždějí z Bohumína v 10:15 a 13:15. Pojedou přes stanice Ostrava hl.n,, Doubrava, Zárubek, Ostrava-Stodolní, Ostrava hl.n. a do Bohumína se vrátí po zhruba dvouhodinové jízdě ve 12:19 a 15:16 hod.

Program regionálního Dne železnice začne v 9:30 hodin, kdy bude před nádražní budovou v Bohumíně hrát dechová hudba. V 9:45 je v plánu oficiální zahájení akce.

Jízdenky, jejichž součástí je i povinná místenka, jsou k zakoupení na informacích ČD v Ostravě hl.n. a Bohumíně. Do parních i zvláštních motorových vlaků je možný nástup pouze s předem zakoupenou jízdenkou s místenkou. Přímo ve vlaku jízdní doklady k zakoupení nebudou. Prodej na informacích proto bude probíhat až do odjezdu vlaků. Cena jízdného je 100 Kč/dospělý a 50 Kč/dítě od 6 do 15 let. Děti do 6 let cestují ve zvláštních vlacích zdarma bez nároku na místo k sezení.

Podrobný program regionálního Dne železnice v Bohumíně, včetně jízdních řádů zvláštních vlaků, najdete na stránkách Českých drah ZDE. Návštěvníky prosíme o dodržování vládních nařízení a sledování aktuálních informací týkajících se opatření v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19.

Proč se slaví Den železnice?

Regionální Dny železnice probíhaly během měsíce září i v dalších krajích České republiky. Akce se uskutečnila v Praze, Karlových Varech a v Olomouci. Regionální Den železnice v Bohumíně letošní oslavy svátku železničářů uzavírá.

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. První parou tažený vlak pak přijel z Vídně do Břeclavi a následně také do Brna v roce 1839, již před 181 lety.

