České dráhy: Speciální vlaky svezou návštěvníky na festival Colours of Ostrava

České dráhy vypraví speciální vlaky na festival Colours of Ostrava. Takzvaný „Colours expres“ pojede ve směru z Prahy do Ostravy ve středu 19. července. Po skončení akce odvezou účastníky festivalu dva vlaky, první vyjede z Ostravy v neděli 23. července hned nad ránem a druhý krátce před polednem.

Národní dopravce pak také každý den ve večerních hodinách vypraví ze stanice Ostrava střed speciální vlaky směrem do Opavy, Českého Těšína, Návsí a Frýdlantu nad Ostravicí.

Colours expres

Speciální souprava vyrazí ve středu 19. července v 10:40 z Prahy hl.n. Cílovou stanicí bude ve 14:45 Ostrava střed, odkud je to do areálu festivalu nejblíže. Cestující se mohou naladit na festivalové dění už na palubě vlaku, kde budou za jízdy probíhat první živá hudební vystoupení. Zároveň obdrží drobné dárky od Českých drah a partnerů a budou si moci zakoupit občerstvení. Velkou výhodou je, že už ve vlaku si budou moci cestující vyměnit vstupenku za pásku na ruku a vyhnout se tak čekání před vstupem do areálu Dolních Vítkovic.

Další dva „Colours expresy“ odvezou návštěvníky po skončení čtyřdenního festivalu, a to v neděli 23. července. Ti, kteří budou odjíždět hned v noci po skončení sobotního programu, mohou pro zpáteční cestu využít vlak, který bude ze stanice Ostrava střed odjíždět v neděli ve 2:35 a do Prahy přijede v 6:48 ráno. Další speciál „Colours expres“ pak vyjede v 11:01 z Ostravy hl.n. a na pražské hlavní nádraží dorazí v 15:03.

„Colours expresy“ jsou povinně místenkové, k jízdenkám podle běžného tarifu ČD bude potřeba si dokoupit rezervaci místa (cena místenky od 35 Kč).

Posílení regionální dopravy

Nejbližší vlakovou zastávkou pro návštěvníky, kteří na festival zamíří vlakem, je Ostrava střed. Hlavní cílovou stanicí dálkových vlaků je pak Ostrava hl.n., odkud je možné do areálu festivalu dojet MHD (tramvají), popř. pravidelnými vlaky. České dráhy vypraví během festivalu ze stanice Ostrava střed také speciální noční spoje. Z této zastávky vyjede vždy ve 2:13 vlak do stanice Opava východ (Os 3498), ve 2:10 spoj do Českého Těšína a Návsí (Os 2899) a ve 2:16 vlak do Frýdlantu nad Ostravicí (Os 3140).

Jízdní řád vlaků Colour expres najdete ZDE.

