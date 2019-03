České dráhy: Změna času ovlivní dálkové spoje i vlaky nočního pražského rozjezdu

České dráhy se budou snažit vzniklé zpoždění snížit například zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Cestující, kteří pojedou vlakem po změně času, by ale měli počítat s tím, že i tak budou mít noční vlaky zpoždění řádově desítky minut.

Přechod na letní čas znamená pro České dráhy zavedení speciálních opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto zpožděné vlaky čekat.

Přehled dálkových vlaků ČD, které ovlivní přechod ze středoevropského (SEČ) na středoevropský letní čas (SELČ):

EN 406 Chopin Bohumín – Warszawa pojede z Bohumína (pravidelný odj. ve 3:18) se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z vlaků EN 443 a NJ 456, které jedou z Prahy, Vídně a Budapešti.

pojede z Bohumína (pravidelný odj. ve 3:18) se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z vlaků EN 443 a NJ 456, které jedou z Prahy, Vídně a Budapešti. EN 407 Chopin Warszawa – Bohumín přijede do Bohumína včas (v 01:29), přechod vozů na vlaky EN 442 do Prahy a NJ 457 do Vídně a Budapešti bude zajištěn.

přijede do Bohumína včas (v 01:29), přechod vozů na vlaky EN 442 do Prahy a NJ 457 do Vídně a Budapešti bude zajištěn. EN 442 Slovakia Humenné – Praha pojede v úseku z Bohumína (pravidelný odj. v 03:23) do Prahy se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy.

pojede v úseku z Bohumína (pravidelný odj. v 03:23) do Prahy se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy. EN 443 Slovakia Praha – Humenné pojede v úseku Ostrava-Svinov (pravidelný odj. v 02:15) – Humenné se zpožděním cca 60 minut, zpoždění se bude v závislosti na provozní situaci postupně snižovat. V Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406 do Varšavy.

pojede v úseku Ostrava-Svinov (pravidelný odj. v 02:15) – Humenné se zpožděním cca 60 minut, zpoždění se bude v závislosti na provozní situaci postupně snižovat. V Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406 do Varšavy. NJ 456 Wien – Berlin pojede v úseku Bohumín (pravidelný odj. v 02:15) – Berlín se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 406 do Varšavy.

pojede v úseku Bohumín (pravidelný odj. v 02:15) – Berlín se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 406 do Varšavy. NJ 457 Berlin – Wien pojede v úseku Bohumín (pravidelný odj. v 02:20) – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, v úseku Břeclav – Vídeň se zpožděním 15 – 30 minut. V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy, v Břeclavi pak na vlak EN 477 do Budapešti.

pojede v úseku Bohumín (pravidelný odj. v 02:20) – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, v úseku Břeclav – Vídeň se zpožděním 15 – 30 minut. V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy, v Břeclavi pak na vlak EN 477 do Budapešti. EN 476 Metropol Budapest – Břeclav pojede bez zpoždění (příj. do Břeclavi ve 23:01), bude zajištěn přechod vozů na vlaky NJ 456 do Varšavy a Berlína a na vlak IC 572 do Prahy.

pojede bez zpoždění (příj. do Břeclavi ve 23:01), bude zajištěn přechod vozů na vlaky NJ 456 do Varšavy a Berlína a na vlak IC 572 do Prahy. EN 477 Metropol Břeclav – Budapest pojede se zpožděním cca 30 – 40 minut, v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaků IC 573 z Prahy a NJ 457 z Berlína a Varšavy.

pojede se zpožděním cca 30 – 40 minut, v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaků IC 573 z Prahy a NJ 457 z Berlína a Varšavy. U přímého vozu z Curychu do Prahy, který jede na spojích 467 / 463 / 1540, předpokládáme na českém území zpoždění do 30 minut.

Vliv změny času na regionální dopravu

Víkendová změna času se dotkne také regionálních spojů v okolí Prahy. Vliv bude mít na spoje tzv. nočního pražského rozjezdu, tedy vlaků, které ve 2:30 ráno odjíždějí z pražského hlavního nádraží do většiny směrů (do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna-Ostrovce, Berouna přes Řevnice i Rudnou u Prahy, Benešova u Prahy a Čerčan přes Vrané nad Vltavou). Tyto vlaky odjedou z pražského hlavního nádraží ve 3:30 nového, letního času (SELČ). Z tohoto důvodu přijedou do cílových stanic se zpožděním cca 60 minut. S hodinovým zpožděním přijedou už noční vlaky, které z vyjmenovaných směrů mají podle jízdního řádu přijet do Prahy krátce po druhé hodině ranní. Vzájemné přestupy mezi všemi těmito vlaky ale zůstanou zachovány. České dráhy zároveň připravují i další opatření, která mají zamezit přenášení zpoždění z osobních vlaků bezprostředně ovlivněných změnou času na další vlaky v ranních hodinách.

Aktuální polohu vlaků si můžou cestující ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak, na internetových stránkách ZDE nebo na lince Kontaktního centra ČD 221 111 122.

autor: Tisková zpráva