České dráhy dál rozšiřují připojení k internetu ve vlacích

České dráhy letos pokračují v instalaci Wi-Fi do desítek vozů a službu před prázdninami postupně zavedly v dalších rychlících. Během příštího roku by mělo být připojení k Internetu dostupné ve většině dálkových vlaků a tato služba se rozšiřuje i v regionální dopravě.

„Během uplynulého půl roku jsme rozšířili nabídku Wi-Fi hlavně do běžných rychlíků. Služba je nyní dostupná v označených vozech rychlíků »Rožmberk« a »Bezdrev« na lince R 11 Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno, v rychlících »Slezan« linky R 8 z Brna přes Přerov a Ostravu do Bohumína, v rychlících »Vltava« a »Lužnice« z Prahy do Tábora, Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovic a také v rychlících linky R 9 »Vysočina« Praha – Havlíčkův Brod – Brno. Zároveň jsme doplnili Wi-Fi do některých osobních vlaků s řídicími vozy. Jde například o vlaky na lince Plzeň – Beroun,“ uvádí konkrétní relace Petr Vondráček, ředitel odboru dálkové dopravy ČD.

České dráhy nyní nabízejí Wi-Fi připojení k internetu už ve více než tisícovce spojů po celé České republice. Počínaje vlaky SuperCity Pendolino, railjet nebo EuroCity přes rychlíky až po osobní vlaky. Přes palubní Wi-Fi se k internetu připojí například cestující v moderních motorových vozech na Vysočině, v jednotkách InterPanter a RegioPanter na tratích Brno – Pardubice – Praha, Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, Horažďovice – Plzeň nebo Chomutov – Ústí nad Labem – Děčín či v soupravách RegioShark z Hulína přes Valašské Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm nebo na tratích Karlovarského a Ústeckého kraje.

Během příštího roku bude Wi-Fi dostupná ve všech moderních vozech Českých drah v dálkové dopravě a bude pokrývat většinu dálkových spojů. Zároveň se rozšíří nabídka Wi-Fi také na dalších regionálních linkách.

autor: Tisková zpráva