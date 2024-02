České dráhy zavádějí nové sdílené aplikace IN 100

Největší český železniční dopravce přichází s novými variantami síťových jízdenek IN 100, které je možné použít ve vlacích ČD po celé republice. Novinkou je Sdílená IN 100 určená až čtyřem cestujícím a také Virtuální IN Business pro cesty až dvaceti nebo až padesáti zaměstnanců ve firmách.

reklama

U obou těchto nových nabídek je aplikace nahraná do Virtuální In Karty v mobilní aplikaci Můj vlak a platí pro ně pravidlo, že v jeden den může cestovat vždy jen jeden cestující ze skupiny.

České dráhy zavedly novou nabídku, která je určena až čtyřem konkrétním cestujícím s vlastní Virtuální In Kartou. Může se jednat o rodinu nebo třeba přátele, kteří cestují každý samostatně. Sdílená IN 100 (více ZDE) umožní cestovat v jeden den jednomu ze čtyř zákazníků, zapojených do sdílené aplikace IN 100.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12921 lidí

V jeden den může aplikaci použít vždy jen jeden z nich. Například v pracovní dny dojíždí jeden rodič se Sdílenou IN 100 do práce, v sobotu jízdenku využije druhý z rodičů k cestě na nákupy a v neděli dcera vyrazí do kina. Sdílená IN 100 platí v 2. třídě, v případě využití 1. třídy je možné doplatit jednorázový doplatek u průvodčího nebo využít časový doplatek do 1. třídy.

Obdobně funguje i další nová aplikace – Virtuální IN Business (více ZDE). Tato jízdenka je určena především firmám pro služební cesty jejich zaměstnanců, protože umožní využívat výhody aplikace IN 100 až dvaceti nebo až padesáti cestujícím s vlastní virtuální In Kartou. Podobně jako u Sdílené IN 100 může v jeden den cestovat vždy jen jeden z cestujících, zapojených k Virtuální IN Business.

Oproti standardní aplikaci IN Business má ta virtuální výhodu v tom, že není nutné předávat si mezi sebou plastovou In Kartu. V sdíleném kalendáři má každý přehled, kdy je jízdenka k dispozici, a může si ji rezervovat pro svou cestu. S Virtuální In Business je možné cestovat ve všech vlacích ČD ve 2. i v 1. třídě.

Ceník nových aplikací

Síťová jízdenka Sdílená IN 100 až pro 4 sdílející osoby: 29 990 Kč

Virtuální IN Business až pro 20 sdílejících osob: 39 990 Kč

Virtuální IN Business až pro 50 sdílejících osob: 44 990 Kč

Další podrobnosti k Sdílené IN 100 najdete ZDE, o Virtuální IN Business pak ZDE.

Psali jsme: České dráhy odvezou fanoušky na MS v cyklokrosu do Tábora České dráhy: Minibary v roce 2023 obsloužily skoro 1,2 milionu cestujících, nejčastěji si dávali kávu České dráhy: Startuje nová sezóna ČD Ski, výhodné skipasy získáte v českých střediscích i Alpách České dráhy: Flotila dopravce ČD Bus se rozrostla o deset nových nízkopodlažních autobusů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE