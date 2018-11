České podnikatelky slaví úspěchy hlavně v oblasti obchodu a služeb

Stejně jako v předešlých ročnících i letos si úspěšné české podnikatelky odnesly ceny v kategoriích podle velikosti firmy i čtyři speciální ocenění.

Cílem projektu OCP je od jeho samého začátku objevovat a zviditelňovat úspěchy českých žen – podnikatelek a nejen to. Jeho smyslem je také vytvořit platformu plnou inspirace, vzájemného respektu, spolupráce a přinášet příklady úspěšných českých lidí pro budoucí generace podnikatelů. „Také v letošním roce platí, že doménou českých podnikatelek jsou především obchod a služby, kde působí hned 62 % finalistek. Výrobě se věnuje 16,5 % podnikatelek, 13 % podniká ve stavebnictví, 10 % v dopravě či logistice, 8 % ve vzdělávání, 7,5 % pak shodně ve zdravotnictví a také v gastronomii a potravinářství. Zhruba 6 % podnikatelek působí v oboru cestovního ruchu. Jsem velmi ráda, že i letos máme mezi vítězkami podnikatelky, které již v minulosti v Ocenění Českých Podnikatelek uspěly. Svědčí to o jejich stabilitě a usilovné práci na jejich růstu,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek, Helena Kohoutová.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo stejně jako v případě jubilejního ročníku Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „Jako každý rok je nám ctí udělit záštitu právě tomuto projektu, který si váží a zviditelňuje úspěšné podnikatelky. Ženy si v podnikání zaslouží naši podporu a je pro mě jako vrcholovou manažerku potěšitelné, že jich v podnikání přibývá. Jsem přesvědčena, že právě takové projekty, jako je tento, dodávají ženám nejen vůli vše zvládnout, ale i radost a hrdost," říká ministryně průmyslu a obchodu České republiky, Marta Nováková.

Záštitu nad galavečerem Ocenění Českých Podnikatelek udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Ženy v Evropské unii stále vydělávají v průměru o 16 % méně než muži. Avšak Česká republika má druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů v EU a to 21,8 %. Ženy totiž primárně zajišťují péči o děti, ale i starší členy rodiny a na delší období opouštějí trh práce. Nízké zastoupení mužů pečujících o děti pak souvisí s ekonomickou volbou rodiny o tom, kdo zůstane doma a kdo bude vydělávat. Proto jsem velice ráda, že svět podnikání je otevřený i ženám, a ty v něm dokáží být velmi úspěšné. Jak ukazují výsledky soutěže Ocenění Českých Podnikatelek z minulých let, některým se daří úspěšně podnikat i v oborech, které jsou považovány spíše za mužskou doménu. Stát by měl podnikatelkám vyjít vstříc hlavně při zjednodušování administrativní zátěže při komunikaci se státní správou a přizpůsobení rekvalifikací potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů,“ říká ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová.

Odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau, vybírala z 28 535 potenciálních kandidátek, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 1062 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ve finále se vybíralo ze 120 firem a 83 z nich splnilo všechna kritéria. „Z databáze Cribis vyplývá, že více než 70 % finalistek OCP 2018 působí na trhu déle než 10 let. Je potěšující, že v ČR je mnoho dlouhodobě úspěšných podnikatelek. Svědčí to o tom, že se jim povedlo nejen dobře stanovit firemní vize a strategie, ale také své podnikání flexibilně přizpůsobit změnám na trhu. Nikoho asi nepřekvapí, že čtvrtina finalistek podniká v Praze. Více než 10 % z finalistek má sídlo v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Ostatní finalistky potom fungují v dalších 7 krajích. Úspěšné podnikatelky tedy můžeme najít prakticky v celé republice,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Dovolte mi v roce 100. jubilea založení Československa připomenout slova prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, který obhajoval zapojení žen do práce i veřejného života: „Moderní česká žena znamená našemu malému národu zdvojení našich sil“. Správně poukazoval na to, že země, která nevyužije polovinu svého potenciálu, je odsouzená k pouze polovičnímu úspěchu. Vodafone dlouhodobě podporuje obrovský potenciál žen, které jsou čím dál aktivnější i jako podnikatelky,“ sdělil Michal Müller, obchodní ředitel pro firemní zákazníky společnosti Vodafone, zástupce hlavního partnera projektu.

Vítězky 11. ročníku projektu:

MALÁ FIRMA

1. ICE CAFÉ s.r.o. - Pavla Polišenská

2. Esthé - Klinika estetické medicíny, a.s. - Hana Raková

3. MARKET POINT, s.r.o. - Olga Landová

STŘEDNÍ FIRMA

1. KALA TRANS s.r.o. - Ilona Kalová

2. Aquastyl International, s.r.o. - Eva Domenici

3. ADI interiér s.r.o. - Renata Kobzová

VELKÁ FIRMA

1. LUBRICANT s.r.o. - Zdeňka Heyn Edlová

2. Abydos s.r.o. - Olga Kupec

3. KTA technika - Irena Hrnčířová

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Zámek Loučeň - Kateřina Šrámková

„S paní Kateřinou Šrámkovou, chcete-li zámeckou paní, jsme se potkali již v loňském ročníku OCP. Zaujal nás její příběh, který je spojen se záchranou historického objektu – zámku v obci Loučeň. Navíc vybudovala v zámeckém parku 12 unikátních labyrintů a bludišť, čímž zatraktivnila samotnou památku. Prohlídky zámku a celého areálu probíhají zásadně s kostýmovou postavou, pořádají speciální tematické, dětské, večerní a čokoládové prohlídky. Součástí objektu je i hotel. Celý koncept je netradiční a díky tomu je zámek Loučeň mezi TOP 10 nejnavštěvovanějšími památkami v České republice. Je příkladem pro ostatní vlastníky a provozovatele památek, kteří se inspirují jejími nápady. Dokázala se odlišit od konkurence na trhu, od zajetého modelu provozování historických památek a tím zcela oprávněně získává titul Výjimečná podnikatelka,“ vysvětluje Petr Manda, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft

unuodesign, s.r.o. - Petra Plemlová

„Příběh Petry Plemlové ze společnosti unuodesign je typickým příběhem digitální transformace. Firma podnikající s textilní galantérií zjistila, že se potřebuje lépe orientovat ve svém skladu, tak vyvinula interní aplikaci pro skladování a vybavování skladových zásob. Tuto aplikaci posléze začala nabízet i jiným firmám a vznikl tak business a zdroj příjmu, který byl nezávislý na původním podnikání. Ze čtyř pilířů digitální transformace paní Plemlová inovovala procesy ve své firmě a zároveň vytvořila nový produkt/službu, a proto jsme ji zvolili jako vítězku kategorie za Digitální transformaci,“ říká Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy společnosti Microsoft ČR.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny

IN-EKOTEAM s.r.o. - Eva Komárková

„Firma IN-EKO TEAM s.r.o. paní Evy Komárkové mě zaujala okamžitě jednak svým posláním “all for water”, a pak hlavně tím, že veškerá zařízení a technologie jsou vyvinuty konstruktéry u nás v Čechách. Žádný dovoz, ale naše úžasné české mozky. Výsledek práce této firmy s celosvětovou působností můžete vidět, můžete ochutnat. Poslání této “očišťovací a vodu napravovací” společnosti je přesně v souladu s postojem naší firmy k přírodě a jejím bohužel vyčerpatelným zdrojům,“ zdůvodňuje výběr pro udělení Ceny za inovativní řešení Šárka Dolanská, krajská ředitelka Praha II České pojišťovny.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Mastercard

unuodesign, s.r.o. - Petra Plemlová

„Příběh paní Plemlové je unikátní v tom, že se 4 dětmi prakticky vlastními silami vybudovala z nuly e-shopy, které zatím v České republice na trhu chyběly, a návazná digitální řešení pro automatizaci skladových procesů, která pomáhají i dalším e-shopům. To vše navíc s ekologickým přesahem. S ohledem na tato fakta a výsledky, kdy tržby její společnosti rostou dvojnásobným tempem, tak se stává letošním vítězem v kategorii Výjimečný růst firmy,“ říká Tomáš Doležal, marketingový manažer za ČR a SR společnosti Mastercard.

Auditorem projektu je již několik let poradenská firma NSG MORISON, která každoročně analyzuje jak finanční ukazatele firem, tak podnikatelské chování žen. „Česko je plné schopných, vzdělaných a talentovaných žen. Přesto stále, díky tomu, že ženy dělají business s velkou mírou proto, že je to baví, nikoliv prioritně pouze pro peníze, nedosahují tak velkých finančních zisků. Přesto ženy mají neuvěřitelný výkon a jsou efektivnější. Jen si to stále dostatečně neuvědomují. Ženy obecně pracují o dost více než muži. Vedle logiky, strategického myšlení a klasických kompetencí dobrého šéfa totiž ženy využívají a přirozeně ovládají lépe i další dovednosti, jako je emoční inteligence, či ženy častěji volí řešení win-win vhodné pro všechny. Muži naopak někdy soutěží a bojují pouze za vlastní zájem i tam, kde to není efektivní. Ženy podnikatelky, přestože se také potýkají s nedostatkem zaměstnanců, vykazují právě díky jejich empatii, větší loajalitu svých zaměstnanců, což je v současné době velice přínosné, “ konstatuje Petr Šíma, partner NSG MORISON

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

Další partneři 11. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek – OCP jsou:

Vodafone – hlavní partner

AMSP ČR – partner

AUTO PRŮHONICE – partner

Auviex, s.r.o. / Mezinárodní hudební festival Český Krumlov – partner

BELVEC - partner

Best Brands Company s.r.o. - partner

Blue Holiday – partner

Buddha-Bar Hotel Prague – partner

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade – partner

Česká mincovna - partner

DentALO Slovanský dům s.r.o. - partner

Dermacol – partner

DHL Express – partner

FARMAX – partner

FertiCare Prague - partner

JK Kudláčková – partner

MEDIAREX – partner

Ogilvy Public Relations – partner

ORGANIC WINES - partner

PresentiGO - partner

TLC Trainings and Languages – partner

Trivi a.s.

Zátiší Group – partner

O zakladateli: Kdo je Helena Kohoutová?

„Kdo jsem? Podnikám od začátku 90. let. V roce 1997 jsem založila produkční společnost Agentura Helas a s tím následně souviselo i několik speciálních projektů. Mezi nimi byly kluby Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a poté projekty Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Lídrů. Ty všechny se orientují na kultivaci českého podnikatelského prostředí a vzájemné propojování svých členů. Spojuje nás myšlenka „BUDUJEME HRDÉ ČESKO“. Řídím Exportní cenu DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade. V rámci projektů kladu důraz na osobní přístup a vzájemné sdílení zkušeností, ocenění českých podnikatelů a etický byznys. Baví mě vytvářet prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí a vyměňování zkušeností mezi podnikateli a odborníky z ekonomické oblasti. Agentura Helas dále pořádá a produkuje akce na klíč a zastupuje historické sály Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze. Firemním mottem je „Friendly Business – náš společný úspěch“. www.helas.org, www.helas-ladies-club.cz, www.hnec.cz, www.PodnikatelkaOnline.cz, www.oceneniceskychlidru.cz, www.exportnicena.cz, www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

O generálním partnerovi: ČSOB

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní banko pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny. www.csob.cz

O odborném garantovi: CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF, která aktivně působí ve 30 zemích světa a poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 80 informačních zdrojů. Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Společnost CRIF je rovněž organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a provozuje registr finančních poradců ELIXIR a registr platebních informací REPI. Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. www.crif.cz, www.informaceofirmach.cz

O auditorovi: NSG MORISON

NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, poskytující služby firmám všech velikostí více jak 23 let. Její doménou jsou daňové, účetní, mzdové služby, audit, právo, oceňování firem, podnikové a personální poradenství. V posledních letech také stále více zabývá rodinnými firmami a jejich budoucím vývojem. NSG Morison zaměstnává okolo 50 odborníků. NSG Morison je součástí celosvětové asociace poradenských společností Morison KS international. www.nsgmorison.cz

O hlavním partnerovi: Česká pojišťovna

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Přibližně 3 900 zaměstnanců a 5 600 obchodních zástupců se na více než 4 500 obchodních místech stará o maximální spokojenost klientů. Česká pojišťovna spravuje téměř 8 milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 23,9 %. https://www.ceskapojistovna.cz/

O hlavním partnerovi: Microsoft v České republice

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a související modernizaci školství a výuky, podporu inovací a podnikání (start-upů), posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí technologií, a využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a zefektivnění práce neziskových organizací. Rozvoj podnikání podporuje i obchodní model Microsoftu - spolupracujeme s více než 3000 partnerskými firmami, většinou malými a středními podniky, které pro své zákazníky vyvíjejí řešení postavená na našich technologiích. Dohromady zaměstnávají na 40 000 lidí, což je významný příspěvek k podpoře zaměstnanosti a rozvoji inovací v ČR. V Česku působíme od roku 1992 a máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). www.microsoft.com

