Český rozhlas: Klub Evergreen slaví 10 let

Těšit se můžete na tvůrce a moderátory pořadu, zpěváky Dashu a Jana Smigmatora, řadu hudebních novinek, zbrusu nová aranžmá léty prověřených hitů, mistrovská instrumentální sóla členů orchestru, nečekaná hudební překvapení a hvězdné hosty - Helenu Vondráčkovou, Martina Kumžáka, Jana Steinsdörfera a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.

Součástí galakoncertu bude křest velkého narozeninového alba Klub Evergreen 10 let. Kmotrem alba se stane generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Klub Evergreen 10 let

Dasha & Jan Smigmator

speciální hosté: Helena Vondráčková, Jiří Korn, Vilém Čok, Karel Gott

Radio Studio & Concert Orchestra

Celkový čas 64:46

CD 349 Kč

Klub Evergeen byl kdysi dávno jedním velkým snem, který jsem ovšem jako student konzervatoře a začínající zpěvák snil tak intenzivně, až se v roce 2011 stal realitou. Je to neuvěřitelné, ale tento svůj sen už deset let nesním, ale velmi intenzivně žiju. Společně s Dashou a s vámi.

Přijde mi to jako pár dnů, co jsme poprvé usedli jako absolutní zelenáči ke studiovým mikrofonům, a jako včera, co jsme slavili naše páté rozhlasové narozeniny a sobě i vám nadělili cédéčko se záznamem galakoncertu z pražského Divadla ABC.

Teď ale slavíme narozeniny desáté a ke kulatému výročí přinášíme další kulatý produkt! Nebojím se vůbec použít obratu plnotučné album v bio kvalitě. Swing, jazz, muzikál, hity pop music, ale i několik absolutních novinek jsme pro vás nahráli během léta v rozhlasových studiích v doprovodu těch nejlepších českých muzikantů, ať už hráčů jazzových, nebo členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve zbrusu nových aranžmá pánů Martina Kumžáka a Jana Steinsdörfera. Vedle našich společných duetů, na kterých toto album stojí, můžete slyšet i několik písní sólových a taky dva speciální duety, které jsme nahráli s opravdovými legendami české hudební scény – Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornem. Velká čest a ještě větší radost.

Absolutním unikátem tohoto alba je pak naše společná nahrávka s Karlem Gottem, která vznikla díky rozhlasovému archivu, moderním studiovým technologiím, šikovnosti aranžéra a zvukových mistrů, ale především díky Ivaně Gottové, která dala tomuto výjimečnému počinu své požehnání. Milí přátelé, děkujeme za vaši přízeň, Českému rozhlasu za podporu a pevně doufáme, že budete mít z našeho alba minimálně takovou radost, jakou jsme měli my při jeho nahrávání.

Váš Jan Smigmator

Naši milí posluchači, když jsme pro vás s Honzou připravovali album se záznamem galakoncertu k pátému výročí Klubu Evergreen, v jeho bookletu jsem se zmínila o tom, že uvádět hudební rozhlasový pořad byl už od mala můj sen. Tehdy jsme ale zdaleka netušili, že o pět let později nám Český rozhlas splní další sen – natočení studiového alba s prvotřídním big bandem a rozhlasovými symfoniky.

Svou přízní Klubu Evergreen jste tak iniciovali projekt, který se v dnešní době realizuje jen málokdy. A jen málokdo je tak obdivuhodně zapálen pro věc jako můj kolega Honza Smigmator. Jen málokteré písně pro mě mají tak hluboký osobní význam jako ty, které jsme na toto album vybrali. A to i díky jejich autorům a pěveckým hostům. Jen málokdo umí tak mistrně odvést práci s notami, orchestrem, nástroji a hudební produkci jako Martin Kumžák a Jan Steinsdörfer. Jen málokteré místo, co se české populární hudby týče, má takového genia loci, jako legendární karlínské Studio A. Jen málokdo má to štěstí získat pro natáčení tak luxusní muzikanty a zvukové mistry.

Jen málokterý umělec je tak renesanční jako Jiří Korn a málokterá zpěvačka by si zasloužila titul první dáma české populární hudby jako Helena Vondráčková.

Jen málokdy nevzpomínám na ty, kterým tímto posílám pozdrav do muzikantského nebe. Především pak autorovi jedné z písní Janu Karezovi (Pudem, pudem) a taky mému tatínkovi. Ten mi kdysi řekl, že pokud se s Honzou někdy naučíme píseň Birdsong, kterou tak mistrně zpívali Cleo Laine a Mel Tormé, tak nám vysekne poklonu.

A jen málokdo mě toho v našem oboru mohl naučit více než Karel Gott.

Právě dopisuji tento text a poslouchám finální mix celého alba před odesláním do výroby. A s pocitem, že vzniklo opravdu něco výjimečného, si troufale přeji, aby se našel jen málokdo, koho by toto album nepotěšilo.

Přeji vám příjemný poslech!

Vaše Dasha

Obsah CD:

1. Two o’clock Jump

Count Basie, Harry James, Benny Goodman

aranžmá: Martin Kumžák

tenor saxofon: Bharata Rajnošek

2. Old Devil moon

Burton Lane, Yip Harburg

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

alt saxofon: Jakub Cirkl

3. Dej mi svou ruku prázdnou

Paul Anka, Eduard Krečmar

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Jan Smigmator

trombon: Richard Šanda

4. Too Darn hot

Cole Porter

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha

tenor saxofon: David Fárek

5. Lásko, voníš deštěm

Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, Ozzy Osbourne, Jaromír Nohavica

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

elektrická kytara: Peter Binder

harfa: Lydie Härtelová

6. L.O.V.E.

Bert Kaempfert, Milt Gabler

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Jan Smigmator

trubka: Miroslav Hloucal

7. Co znamená mít rád

Cole Porter, Zdeněk Borovec

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha, Jiří Korn

8. Jen pár večerů

Irving Gordon, Zdeněk Borovec

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Jan Smigmator, Helena Vondráčková

klavír: Jan Steinsdörfer

9. Adam a Eva

Jan Steinsdörfer, Josef Nečas, Jan Smigmator

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Jan Smigmator

10. Human Nature

Michael Jackson

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha

trombon: Richard Šanda

11. Chyť tu chvíli

David Solař, Xindl X (Ondřej Ládek)

aranžmá: David Solař

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

12. How Do You Keep The Music Playing

Michel Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Jan Smigmator

alt saxofon: Martin Plachý

13. La vie en rose

Édith Piaf, Louis Guglielmi, Marguerite Monnot

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha

housle: David Pokorný

14. Birdsong

John Dankworth, Václav Kopta

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

15. Pudem, pudem

Jan Karez

aranžmá: Martin Kumžák

zpěv: Dasha, Vilém Čok

Hammond B3: Jan Andr

16. (They Long To Be) Close To You

Burt Bacharach, Hal David

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

17. Don’t Stop Me Now

Freddie Mercury

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

elektrická kytara: Peter Binder

18. Zpívám jednu píseň dál a dál

Leon Russel, Zdeněk Borovec

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Dasha, Jan Smigmator, Karel Gott

Hammond B3: Jan Andr

19. What A Wonderful World

Bob Thiele, George David Weiss

aranžmá: Jan Steinsdörfer

zpěv: Dasha, Jan Smigmator

