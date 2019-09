Český rozhlas: Nové Rádio Retro připomene šedesátiny Semaforu

„Semafor je zásadní součástí naší novodobé kulturní historie a navíc se v podstatě od samého počátku objevoval v rozhlasovém vysílání,“ konstatuje ředitel programu Ondřej Nováček s poukazem na populární písničky šedesátých let. „Nepůjde o dokonale výstižnou kroniku Semaforu,“ upozorňuje Ondřej Nováček, „ale o přehlídku pořadů, kterými disponuje náš archiv. To samozřejmě zdaleka nejsou všechny počiny této scény. Na druhé straně je to řada nahrávek, které desítky let ve vysílání nezazněly a mohou být překvapením i pro velké fanoušky Jiřího Suchého a jeho divadelní práce.“

Rádio Retro opráší několik veřejných nahrávek s průřezem tehdejších her Semaforu, nechá vzpomínat Miroslava Horníčka na Jiřího Šlitra a ve streamu se objeví také Jitka Molavcová, Miloslav Šimek a Jiří Grossmann. Vedle divadelních momentů připomene také souběžnou rozhlasovou činnost Jiřího Suchého – oblíbené Gramotingltangly, na kterých se podíleli i třeba zmíněný Horníček nebo Jan Werich. Velkou přehlídku semaforských titulů nabídne zcela zapomenutý seriál z roku 1970, ve kterém autoři uvádějí úryvky z interních nahrávek představení pořízených ve zvukařské kabině divadla.

„A protože ve dvacetiletí 1970 až 1989 se Jiří Suchý se Semaforem objevoval v rozhlase jen velmi sporadicky, byť výjimkou jsou třeba malé pořady na Silvestra 1978 nebo rozhovor ve Studiu 7 z počátku roku 1989, naplňují tuto éru nahrávky ze setkání Jonáš klubu,“ slibuje dramaturg Rádia Retro Tomáš Černý. Jonáš klub, který kontinuálně působí dodnes, po celou dobu své existence pořádal večery s besedami, na které zval různé osobnosti, ne nutně přímo související se Semaforem. „Nicméně třeba spisovatelka Jindřiška Smetanová nebo scénárista a herec Zdeněk Svěrák také patří ke zlaté éře šedesátých let,“ vysvětluje Tomáš Černý. „Navíc když třeba Jiří Suchý vypráví publiku o svých začátcích, o své roli filmového režiséra a dalších momentech své kariéry, stojí to za poslech. Stejně tak jako když v roce 1987 vyprávěla Jindřiška Smetanová o tom, co vlastně za normalizace dělala, jaké vystřídala profese a co všechno musela vydržet. Naprostým pokladem je pak záznam besedy Jiřího Černého, který si v Jonáš klubu povídal se Zdeňkem Svěrákem večer 17. listopadu 1989. Samozřejmě tu ještě nemohla být žádná známka nastupující historické změny, ale pár narážek na tehdejší situaci se najde a docela z nich po těch třiceti letech mrazí,“ uzavírá Černý.

Rádio retro s pořady věnovanými šedesátinám Semaforu začne vysílat o půlnoci z pondělí na úterý 1. října a vydrží v éteru až do 16. listopadu.

autor: Tisková zpráva