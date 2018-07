Český rozhlas: Projekt Léto s Vernem nabízí exkluzivní výlet do světa vynálezů a dobrodružství

Od července do září se mohou posluchači, ale i široká veřejnost, vydat s Českým rozhlasem Dvojka po stopách hrdinů z románů Julese Verna. Čeká na ně komplet dvaceti rozhlasových her, seriálu a četby na pokračování. Do projektu se zapojil i oblíbený pořad Meteor, který nabízí vědecký pohled na vybraná díla francouzského spisovatele.

Audio záznamy na webu ovládly žebříček poslechovosti záznamů celého Českého rozhlasu a jasně dokazují, že jde u posluchačů o oblíbeného autora a téma. Tajemný hrad v Karpatech má přes 3900 unikátních poslechů, pětidílný pořad Dvacet tisíc mil pod mořem pak více jak 11 800 poslechů.

„Léto s Vernem umožnuje všem, malým i velkým posluchačům, detailně poznat svět vynálezů spisovatele Julese Verna. Že se jedná o správnou volbu, dokazují aktuální výsledky poslechovosti na webu. Jedná se totiž o nejposlouchanější audia za celý Český rozhlas. Věřím, že čísla nadále porostou a těším se na jedinečné zakončení celého projektu,“ říká Kateřina Dvořáková pověřená řízením Dvojky.

Projekt rezonuje i na sociálních sítích. Na Facebooku sbírají články „lajky“ jak bájný Nautilus kilometry pod hladinou moře a v průměru oslovují okolo čtyř tisíc uživatelů. Největší zájem měli čtenáři o status, ve kterém jsou informace k Létu s Vernem na Dvojce. Stejně úspěšný je také odkaz na speciální stránku se všemi audii. Rozhlasové hry sklízí úspěch také na Twitteru a Youtube Dvojky.

Rozhlasovou nabídku doplní tentokrát i řada zajímavých akcí po celé České republice. Milovníci románů Julese Verna se mohou s Českým rozhlasem Dvojka vydat 22. srpna na scénu Karlínského filmového léta nebo do vědeckých center po celé České republice. Tým Dvojky zavítá například 7. srpna do VIDA! science center Brno, 14. srpna do Pevnosti poznání Olomouc, 21. srpna bude v Techmania Science Center Plzeň, 28. srpna v iQLANDII Liberec a 4. září navštíví Malý svět techniky U6 Ostrava.

Neodmyslitelnou součástí projektu bude i letos živě vysílaná rozhlasová hra. V neděli 16. září od 20.15 hodin odvysílá Český rozhlas Dvojka v přímém přenosu, na Facebooku a YouTube premiéru rozhlasové hry Do měsíce na motivy románů Julese Verna Cesta do měsíce a Cesta okolo měsíce.

Projekt Léto s Vernem zakončí přesně v poslední letní den 23. září 2018 od 10.00 hodin velké setkání milovníků vědy a techniky v Národním technickém muzeu v Praze, kde zároveň oslaví populárněvědecký magazín Dvojky Meteor 55. narozeniny.

Více informací o projektu na webu letosvernem.cz.

Psali jsme: Český rozhlas: Otto Dlabola vystavuje své slavné snímky z roku 1968 Národní památkový ústav: Hrady a zámky se v létě představí v Českém rozhlase Novinářský expert z BBC ujišťoval v Českém rozhlase: Ona se ta důvěra lidí v pravdu jednou vrátí Český rozhlas: Radioservis představuje špionážní román Grahama Greena Lidský faktor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva