Český rozhlas: Rádio Junior odvysílá reportážní sérii Dílna malého novináře

Reportáže jsou postavené na výpovědích žáků prvního stupně základních škol, kteří popisují, jak si představují svět v médiích i co si myslí o práci novinářů. Nápad na vznik reportážní série přišel při besedách s dětmi, na kterých Michaela Vetešková představovala svou nejnovější knihu reportážních pohádek s názvem Jak maminka vyprávěla o 20. století. S workshopem, ve kterém děti převezmou roli reportéra, editora, respondenta a tiskového mluvčího, autorka oslovila více než tisíc dětí.

Spisovatelka si na setkáních s dětmi hrála na malé reportéry. „Rozmlouvali jsme spolu, učili se držet mikrofon a ten, kdo měl odvahu, natočil rozhovor třeba se svým spolužákem nebo paní učitelkou. Některé záznamy byly tak skvělé, že mi přišlo líto je jen tak vyhodit a přetvořila jsem je v něco, co mi v této době dává smysl,“ popsala vznik reportážní série vedoucí Kulturní redakce Michaela Vetešková. Vzniklé materiály by měly posloužit jako vzdělávací materiál pro samotné děti v rámci mediální výchovy. „Dílna malého novináře přesně zapadá do současného směřování Rádia Junior, a hlavně je to něco, co dnešní školáci potřebují. Je skvělé, že oni sami dostávají v reportážích prostor a že natáčení zní skutečně autenticky,“ uvedl šéfredaktor Rádia Junior Tomáš Vacek.

„Novinář v rozhlase vlastně rozhlasuje zprávy v rádiu,“ vysvětloval jeden z žáků ze základní školy v Plzni. „Já si myslím, že správný rozhlasový novinář musí umět mluvit, aby mu lidi rozuměli a aby nekoktal a nebál se toho,“ dodalo další z dětí. Dětské výpovědi v reportážích doplňují přímo novináři z Českého rozhlasu, kteří vše detailně vysvětlují. „Zprávař by měl mít přehled o tom, co se děje doma i ve světě. Pak už je to hra se slovy i intonací, protože ve zpravodajství je důležité umět zprávu i správně přečíst tak, aby tomu posluchač rozuměl hned napoprvé,“ vysvětlila například v jednom díle redaktorka Českého rozhlasu Kateřina Causidisová.

Autorkou reportážních pohádek, jejichž hlavním cílem je podpoření mediální výchovy ve školách, je vedoucí Kulturní redakce Českého rozhlasu Michaela Vetešková.

Psali jsme: Český rozhlas se představí na 59. ročníku Zlín Film Festivalu Český rozhlas: Hudební nakladatelství vydává novou edici varhanních skladeb Leoše Janáčka Český rozhlas: Vítězové soutěže Concertino Praga se veřejnosti představí sérií koncertů Český rozhlas: Nový formát Mikrovlnky autorek jednoho z nejposlouchanějších podcastů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva