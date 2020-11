Český rozhlas opět potěší dříve narozené. Začíná 4. ročník Ježíškových vnoučat

reklama

Letošní ročník přinese novinky, které reagují na aktuální situaci v domovech pro seniory. Jejich hlavním cílem bude propojení dárců i seniorů v době restrikcí.

Do pomyslné poštovní schránky Ježíškových vnoučat dorazilo k tomuto dni kolem pěti tisíc přání, nicméně jejich počet bude i nadále narůstat. Domovy, které chtějí do Ježíškových vnoučat zapojit své seniory, tak mohou učinit až do Vánoc. V loňském ročníku si „napsali Ježíškovi“ senioři z téměř devíti stovek sociálních zařízení v České republice. To by nebylo možné bez empatického přístupu pracovnic domovů, které přání se seniory sepisují. V dnešní době je jejich čas o to vzácnější, protože musí vážit každý okamžik strávený s každým jednotlivým klientem. „V této době je poselství Ježíškových vnoučat důležitější než kdykoliv předtím. Kvůli restrikcím se někteří z nás mohou i více vcítit do role opuštěných seniorů, a o to více se zapojit i do projektu Ježíšových vnoučat, protože nikdo nechceme být sám,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Budík, vánoční kolekce i setkání s papežem

Mezi nejčastější přání dříve narozených patří například rádio a audioknihy, tablet či telefon k udržení kontaktu s blízkými, lupy, aby zrak zase sloužil, oblečení pro parádu i zahřátí a samozřejmě i sladkosti. Stále častěji si senioři přejí něco zažít. Výlet na ryby, do cukrárny, zabíjačka v domově, společné čtení, ale i to nejskromnější přání, kterým je pohlazení a pusa od dobrého člověka. Ježíškova vnoučata už ale plnila i netradiční zážitky - setkání s papežem Františkem, jízdu na Harleyi anebo seskok padákem čtyřiaosmdesátileté babičky. Dárek, zážitek i milé přání jsou mnohdy jen prvním krokem k dlouhodobým přátelstvím a společnému trávení času.

Kurýři a videohovory zachrání kouzlo letošních Vánoc

Letošní ročník Ježíškových vnoučat je specifický v důsledku pandemických opatření, kdy se domovy uzavřely veřejnosti. Osobní předání dárků tak nebude možné a přání zážitková bude možné plnit, až se domovy znovu otevřou. Omezení jsme přijali jako výzvu a našli jsme řešení. Dárky mohou do domovů doručovat kurýrní služby nejlépe přímo z e-shopů a partnerská společnost DHL zajistí bezplatné doručení dárků seniorům ze svých poboček po celém Česku.

V době, která osobním setkáním nepřeje, se budou moci dárci se seniory spojit videohovorem přes aplikaci Oscar Senior. Jde o speciálně vyvinutou aplikaci pro poskytovatele pečovatelských služeb, která jim umožňuje poskytovat péči a podporu seniorům na dálku bez nutnosti osobních návštěv. Díky zjednodušenému uživatelskému prostředí ji zvládnou používat i ti nejméně technicky zdatní senioři. „Máme velkou radost, že můžeme k letošní vánoční atmosféře přispět svým dílem. Díky aplikaci Oscar Senior zvládnou dárci setkání se seniory bezpečně a virtuálně pomocí videohovorů. A my prosíme dárce, aby této možnosti co nejvíce využili. Protože právě chvilka vašeho času a trochu pozornosti dělá seniorům tu největší radost,“ řekl tvůrce aplikace Oscar Senior Tomáš Posker.

Domovy pro seniory mohou využít nabídky zápůjčky tabletů s datovými SIM, které do letošního ročníku poskytly Alza.cz a společnost Vodafone. „Více než kdy jindy budou letos domovy pro seniory hledat každý způsob navázání kontaktu s vnějším světem i s Ježíškovými vnoučaty. Tablety tak moc pomohou zejména v domovech, které nejsou technicky vybavené nebo mají hodně klientů a malý počet tabletů s připojením na internet. S každým dárkem, který doručí do domova pro seniory či bytu s pečovatelskou službou pošta nebo kurýr, může přijít i nabídka osobního přání a milého povídání. Náš upřímný zájem a čas je to, co můžeme všichni seniorům nabídnout, aby se měli opět na co těšit,“ dodala ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Další novinkou letošního ročníku jsou také Pohlednice Online České pošty. Ta se připojila ke snaze zmírnit samotu seniorů v domovech tím, že poskytla tisíc voucherů na pozdravy od srdce, které mohou Ježíškova vnoučata vytvořit pomocí aplikace přímo ve svém telefonu nebo počítači vložením osobních fotografií, které chtějí „svému“ seniorovi poslat. Česká pošta pak pohlednice vytiskne a v papírové podobě doručí adresátovi. Pro tuto příležitost vytvořila i jedinečný designový rámeček pohlednice a také „poštovní známku“ s logem Ježíškových vnoučat.

Dárci budou moci Ježíškova vnoučata podpořit i finančně

Dárci mohou plnit přání dárková i zážitková. Jako v předchozích letech se budou moci dárci složit na nákladné dárky pro seniory, například speciálně upravené elektrické vozíky, promítací techniku do kluboven pro seniory nebo třeba na ohradu a salaš pro ovečky. Finančně bude možné přispět ZDE nebo zakoupením charitativního voucheru na portálu Slevomat.

Projekt Ježíškova vnoučata doprovodí nejen rozhlasová kampaň na všech stanicích Českého rozhlasu, ale také komunikace na sociální síti Facebook a Instagram s oficiálním hashtagem #jeziskovavnoucata.

Více informací ZDE.

