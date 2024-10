Český statistický úřad: V jedenácti obcích zvolili občané nová zastupitelstva

Nové volby se uskutečnily v obcích Bdín na Rakovnicku, Cekov na Rokycansku, Dřínov na Kroměřížsku, Milíkov na Chebsku, Mladecko na Opavsku, Otinoves na Prostějovsku, Řícmanice v okrese Brno-venkov, Tisová na Tachovsku, Třebestovice na Nymbursku, Zdechovice na Královéhradecku a Ždírec na Českolipsku.

Celková volební účast dosáhla 55,93 %. Nejvyšší zájem o volby byl v obci Zdechovice, kde svůj hlas přišlo odevzdat 80,88 % ze 136 oprávněných voličů. Nejnižší zájem projevili voliči v obci Dřínov, do volebních místností zde dorazilo 36,26 % z celkových 353 oprávněných voličů. Mandát v těchto nových obecních volbách získalo 44 mužů a 27 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 48,10 let. Nejstaršímu zvolenému je 71 let, nejmladšímu 25 let.

„Pro Český statistický úřad končí náročný několikatýdenní volební maraton, kdy jsme postupně zpracovali výsledky voleb do krajských zastupitelstev, třetiny Senátu a nyní i výsledky nových voleb do jedenácti obecních zastupitelstev. Poslední volby letošního roku nás pak čekají počátkem prosince, kdy budou voliči rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev ve čtyřech obcích,“ shrnuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

O 71 mandátů usilovalo 197 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 46,7 let. Nejmladšímu bylo v době konání voleb 19 let, nejstaršímu 82 let. O zastupitelský post se ucházelo 84 žen, tj. 42,6 % z celkového počtu kandidátů. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo v obci Řícmanice v okrese Brno-venkov, kde o 7 mandátů usilovalo 69 kandidátů. Naopak v obci Milíkov na Chebsku kandidovalo do pětičlenného zastupitelstva přesně 5 kandidátů.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli 6. října 2024 ve 3.09 hodin. V pondělí 7. října výsledky hlasování projedná Státní volební komise, po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

Podrobné informace o volebních výsledcích v předmětných obcích naleznete na volebním webu Českého statistického úřadu ZDE.

