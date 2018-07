Cestovatelská soutěž o zájezd do Norska a další atraktivní ceny startuje

Nová cestovatelská soutěž pro hledače kešek i celou rodinu o cestu do Norska - Cestuj s Fondy EHP a Norska

Národní kontaktní místo Fondů EHP a Norska v České republice – Ministerstvo financí – vyhlašuje letní cestovatelskou a fotografickou soutěž „Cestuj s Fondy EHP a Norska“ o cestu do Norska a další zajímavé ceny, které zajišťuje Velvyslanectví Norského království v Praze. Soutěž má za cíl přivést nejen hledače „kešek“, ale všechny, kteří rádi poznávají kulturní a přírodní zajímavosti České republiky na pozoruhodná místa, a tím podpořit povědomí o projektech financovaných prostřednictvím Fondů EHP a Norska.

Keškařské prázdniny

Prázdniny jsou ideálním obdobím pro putování a poznávání nových koutů naší vlasti. Pokud je vše spojeno se soutěží, při níž lze něco vyhrát, je to o to lepší. Stačí se jen zaregistrovat na stránkách soutěže (ZDE) a vydat se na cesty. Díky soutěži budou zájemci poznávat atraktivní místa po celé republice a seznamovat se s úspěšně realizovanými projekty. Podpořeno jich bylo již více než 1000, a bylo tedy z čeho vybírat. Soutěž startuje 21. července 2018. Mezi ceny patří například zájezd do Norska, norský svetr nebo půl kila norského lososa.

Soutěž má dvě části – cestovatelskou a fotografickou. Celkem bude rozmístěno 10 schránek – „kešek“ - po celé České republice v místech realizace jedinečných projektů podpořených z Fondů EHP a Norska. Úkolem soutěžících bude tyto „kešky“ najít a správně odpovědět na otázky, které jsou v nich umístěny. Pokud zodpoví správně alespoň 5 z nich, budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Fotografická část je zaměřena na sdílení fotografií souvisejících s těmito projekty. Zvítězí fotografie s nejvíce „lajky“, odborná porota pak vybere další vítěznou fotografii. Jaká místa mohou soutěžící navštívit? Jako příklad uvádíme zubačku, která patří k unikátům Jizerských hor a Krkonoš, historická letadla v památných hangárech AERO Letňany či poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži (viz Příloha č. 1). Najít „kešky“ není žádný problém ani pro začínající, natož zkušené „kačery“, poradit by si měli soutěžící i se souvisejícími otázkami.

K čemu slouží Fondy EHP a Norska?

Prostředky z Fondů EHP a Norska čerpá Česká republika od svého vstupu do EU v roce 2004. Podpořeno již bylo přes 1000 individuálních projektů v celkové částce téměř 237 milionů EUR. V druhém období (2009-2014) bylo vyčerpáno více než 90 % z přidělených 122 milionů EUR. Díky podpoře z programů zaměřených na ochranu životního prostředí, obnovu památek, podporu živého umění, ohrožené děti, zlepšení psychiatrické péče, výměnné pobyty studentů a podporu neziskového sektoru se podařilo vytvořit mnoho užitečného. Podpořeny byly také věda a výzkum, rovné příležitosti, justice či spolupráce v rámci Schengenu. Třetí období bylo již zahájeno a Česká republika v něm obdrží dalších 5 miliard Kč. První výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku 2019. Více informací ZDE

Psali jsme: Ministerstvo financí: OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2018 Ministerstvo financí: Deváté kolo Účtenkovky už zná své výherce Ministerstvo financí: Na zasedání ECOFINu byl také program INvestEU, nižší DPH na e-knihy a americká daňová reforma Ministerstvo financí podepíše daňové memorandum se společností UBER

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva