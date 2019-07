Chraňte si své zdraví v létě s příspěvkem ČPZP

Ať už trávíme léto v Česku nebo vyrazíme za dobrodružstvím do zahraničí, neměli bychom zapomínat na své zdraví - dodržovat pitný režim, vhodně se stravovat, chránit svůj zrak i kůži před sluncem. Pro ochranu zdraví je možné využít i některý z příspěvků České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).

„Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí v rámci svých preventivních programů řadu příspěvků, které se vztahují k letním aktivitám. Klademe důraz na prevenci a bezpečnost, proto mohou naši klienti využít příspěvky například na očkování proti exotickým nemocem, na ochrannou sportovní přilbu pro děti nebo na letní tábor. Na cesty lze u ČPZP využít výhodné cestovní pojištění pro celou rodinu,“ uvedla tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Nezapomínejte pít a hlídat si složení pokrmů

Dodržování pitného režimu je základ. V běžných klimatických podmínkách to pro dospělého člověka znamená 2 až 2,5 litrů tekutin denně. 80 % tohoto množství by mělo pocházet z nápojů. Nezapomínejte na fakt, že potřebné množství se může lišit v závislosti na našem zdravotním stavu, vykonávaných aktivitách a prostředí, ve kterém se nacházíte (horký, suchý vzduch apod.). Pozornost bychom měli věnovat také složení pokrmů. Konzumace suché a zchlazující stravy, například mléčných pokrmů, může vést k výraznému oslabení zažívání a následně k trávicím potížím, jako je nadýmání nebo plynatost. Udělejte svému tělu radost a dopřejte si v horkých dnech například zeleninové rizoto nebo ovocný kompot.

Slunci se vystavujte v rozumné míře

Sluneční záření je pro náš organizmus prospěšné, ale jen v omezené míře. K získání dostatečné dávky endorfinů a vitamínu D stačí 20 minut pobytu na slunci. Nadměrné slunění naši pokožku poškozuje, rovněž je rizikovým faktorem pro vznik zhoubných nádorů kůže. Vhodnou ochranu představuje používání opalovacích krémů s vysokým UV faktorem a správně zvolené oblečení.

Pozor na úrazy při volnočasových aktivitách

Letní sportování znamená nejen radost z pohybu na čerstvém vzduchu, ale také vyšší riziko úrazu. Jedním z nejpopulárnějších sportů nejen v tuzemsku je cyklistika. Jízda na kole je svižná, dynamická a může si ji vychutnat celá rodina. Tento pohyb je zároveň aerobním cvičením a představuje prevenci řady civilizačních onemocnění. Ochranné pomůcky jsou nezbytné i při dalších sportech. Děti pojištěné u ČPZP mohou využít příspěvek až 500 Kč na pořízení ochranné sportovní přilby. A pokud vyšlete své dítě, které je pojištěncem ČPZP, na letní tábor, může získat další příspěvek až 1000 Kč.

Do kufru na dovolenou přibalte cestovní pojištění

Než se vydáte za dobrodružstvím do zahraničí, je důležité zařídit si cestovní pojištění. I když neplánujete zrovna aktivní dovolenou, nikdy nevíte, čím vás osud může zaskočit. U ČPZP si cestovní pojištění můžete zajistit pro celou rodinu. A to i v případě, že jste pojištěni u jiné zdravotní pojišťovny. „Výběr je možný z několika balíčků skládajících se z různých krytí pojistných rizik dle individuálních potřeb klienta. Základní balíček zahrnuje pojištění léčebných výloh do výše pojistného plnění 10 milionů korun. Pojistit se lze i on-line,“ říká tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Očkování jako prevence před exotickými nemocemi

ČPZP poskytuje svým pojištěncům příspěvek na očkování – dospělí mohou čerpat až 1000 Kč a děti až 1500 Kč na jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Využijte této nabídky a chraňte své zdraví očkováním proti nemocem, bakteriím a virům, zejména pokud se chystáte vyjet do exotických zemí.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje téměř 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní programy plné výhod, slev a bonusů.

