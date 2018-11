CzechInvest: Do českého kosmického inkubátoru ESA BIC vstoupily první dvě firmy z Brna

13. 11. 2018 14:49

World from Space a OctoGeo. To jsou první dva start-upy, které vstoupily do brněnské pobočky kosmického inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC Prague. Obě pracují se satelitními daty, a po následující dva roky tak budou moci využívat know-how, které v této oblasti Evropská kosmická agentura (ESA) má.