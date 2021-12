CzechInvest: Inovační firma Zlínského kraje 2021 zná svého vítěze

reklama

Letos se konal již sedmý ročník této soutěže, přičemž se ocenění uděluje jednou za dva roky. Přihlášené projekty hodnotí na základě předem zvolených kritérií nezávislá porota odborníků, ve které nechybí podnikatelé, či zástupci výzkumné a veřejné sféry. „Ocenění Inovační firma Zlínského kraje pomáhá zvyšovat prestiž a kredit firmy, a také napomáhá k dobrému vnímání u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže při propagaci a budou prezentovány v krajských médiích,“ vyzdvihl jednatel Technologického inovačního centra Zlín Lukáš Trčka benefity pro zúčastněné firmy.



Soutěž probíhá pod záštitou Zlínského kraje a její organizací je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum se sídlem ve Zlíně. „Vám všem, kdo se na inovacích podílíte, děkuji za to, co Zlínskému kraji svojí kreativitou přinášíte a přeji vám hodně energie a nadšení do další práce. Společně se svými kolegy z Rady Zlínského kraje vám moc fandíme a chceme vás ujistit, že jsme otevření myšlence inovací a vzájemné spolupráci v této oblasti," uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který vítězným společnostem pogratuloval.



Mezi hlavní partnery soutěže patří Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Univerzita Tomáše Bati, Česká spořitelna a Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Přihlášené projekty posoudil tým odborníků složený z podnikatelů a zástupců z oblasti výzkumné a veřejné sféry. Jedním z nich byl i doc. Jiří Krechl ředitel odboru V&V v CzechInvestu.



Firma ON Semiconductor Czech Republic, sídlící v Rožnově pod Radhoštěm, v soutěži zvítězila se svým projektem leštěných desek karbidu křemíku. Ty díky svým unikátním vlastnostem umožňují výrobu součástek pro efektivní spínání a přenos vysokých výkonů. Těchto součástek se využívá například pro delší dojezdy elektromobilů. Kromě celkového vítěze byly oceněny další tři firmy.



Čestné uznání od poroty obdržela sazovická společnost Dudr Tools, která soutěžila s inovativním optickým způsobem měření pro výrobu pilových kotoučů a pásů. Tím podstatně zefektivnila svou výrobu. Samé uznání získala také zlínská plastikářská firma SPUR, která se do soutěže přihlásila hned se třemi projekty. V reakci na vypuknutí pandemie a nedostatek ochranných pomůcek firma ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati úspěšně dokončila vývoj vlastního filtračního nano materiálu a spustila velkokapacitní výrobu roušek a respirátorů pro celé Česko.



Zároveň se věnovala technologické inovaci výroby fyzikálně lehčených polyolefinických pěn a vyvinula speciální směs pro polypropylénový sendvič na stavbu nouzových „domků“. Panely z vyvinutého materiálu díky unikátním vlastnostem poskytují bezpečný dočasný domov rodinám v oblastech zasažených katastrofami. Firma se tak stala součástí celosvětového humanitárního projektu organizace Better Shelter.



Podruhé se letos udělovala také Speciální cena Česká spořitelny. Tuto cenu získala bílovická společnost mmcité, která se zabývá inovativními návrhy, vývojem a odvážnými realizacemi městského mobiliáře po celém světě. „I proto jsme se rozhodli udělit speciální cenu společnosti mmcité, která využívá prvky udržitelnosti a uvádí do praxe rčení, že dobrý design nepatří do galerie, ale do života. Právě udržitelnost je jedním z klíčových parametrů, které sledujeme a chceme touto cenou inspirovat a podpořit i ostatní podnikatele v jejich inovační činnosti,“ říká Tomáš Jandora, ředitel Regionálního korporátního centra České spořitelny ve Zlíně.

„Podnikatelé jsou naši důležití partneři. Musíme společně kráčet stejnou cestou, která povede k prosperitě kraje. Pokud si budeme vzájemně pomáhat, dojdeme dál. Řadu firem jsem proto navštívil osobně, abych se dozvěděl, co je trápí a kde můžeme jako kraj pomoci,“ dodává jeden z porotců Tomáš Janča, předseda Výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro rozvoj podnikatelských aktivit.

