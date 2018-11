CzechInvest: Společné století oslavili také v Londýně

Stejně jako ve většině měst Česka, tak i v zahraničí se slavilo 100 let od založení Československé republiky. Cílem oslav v Londýně bylo nejen připomenout sté výročí státnosti, ale také představit to nejlepší a nejpokrokovější ze současné České republiky. V pondělí 22. října to byla výstava českého skla, osvětlení a designu, v úterý 23. října prezentace českých nanotechnologií, ve středu 24. října 2018 koncert České filharmonie a ve čtvrtek 25. října přehlídka české kardiologie a sektoru zdravotnických prostředků.

Projekt ekonomické diplomacie Czech Nano Day se konal v úterý 23. října 2018 a představil převratné technologie 12 českých nanotechnologických firem (PARDAM, Magna Energy Storage, HE3DA, TESCAN, ING MEDICAL, CONTIPRO, NANOSPACE, Lada Vyvialova, ACO MARINE, ADVANCED MATERIALS JTJ, RETAP, FILTREX). Účastníci akce tak měli možnost ochutnat pitnou vodu přefiltrovanou z kalné řeky Temže, obdivovat vzduchem létající čerstvě vyrobená nanovlákna nebo se dozvědět o novém nanonátěru, který nově krášlí zahradní zeď ambasády, předně ale čistí emise z projíždějících aut. Na akci zavítal a vystoupil také mimořádný host, britský ministr energetiky a průmyslové strategie Greg Clark, který potvrdil vynikající jméno českých nanotechnologií ve světě a zájem Velké Británie pokračovat ve spolupráci s českými vědci a firmami. Nano Day uspořádalo velvyslanectví České republiky v Londýně ve spolupráci s londýnskou kanceláří agentury CzechInvest, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR a klastrovou organizací Nanoprogress.

Ve středu 24. října 2018 navštívil Londýn premiér Andrej Babiš. Setkal se s britskou premiérkou Theresou Mayovou, se starostou londýnské City Charlesem Bowmanem, českými občany, kteří žijí ve Velké Británii, uctil památku Čechů a Slováků, kteří padli v bitvě o Británii, a spolu s manželkou se zúčastnil slavnostního koncertu České filharmonie v Royal Academy of Music.

Přehlídka firem ze sektoru zdravotnických prostředků, tzv. Czech Medical Devices Day, se pak konala ve čtvrtek 25. října 2018. V rámci moderované panelové diskuze se publiku představilo celkem 11 firem a institucí (Advanced Medical Solutions, CLINITEX, ELLA-CS, Grade Medical, Intergaze, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), MediaTrade, Medin, MZ Liberec, Prospon, Riocath). Akce byla opět podpořena projektem ekonomické diplomacie a CzechInvest byl spoluorganizátorem. Zúčastnil se jí český náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a za britskou stranu vystoupila zástupkyně NHS England Nikki Patel, která nastínila budoucí potřeby britského zdravotnického systému v oblasti digitalizace.

Více informací najdete na stránkách Velvyslanectví České republiky v Londýně (ZDE).

Psali jsme: CzechInvest: Liberečtí podnikatelé diskutovali možnosti podpory podnikání CzechInvest informoval firmy o novinkách v oblasti zaměstnávání cizinců S americkými investory CzechInvest dosud dojednal investice za více než 80 miliard korun CzechInvest: Společnou řeč se sociálními podniky hledaly i královéhradecké firmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva