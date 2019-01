CzechInvest: Začíná třetí ročník start-upové soutěže Creative Business Cup

CzechInvest opět přijímá přihlášky do českého národního kola soutěže Creative Business Cup.

Inovativní společnosti z kreativních oborů, jako je například design, elektronika, software, počítačové hry, 3D tiskárny, móda, architektura, reklama, film, fotografie, gastronomie, volnočasové aktivity, hračky, hudba či audiovize, se mohou hlásit do 15. února 2019. Cílem soutěže je nejen propojit kreativní podnikatele s investory a podpořit jejich vstup na globální trhy, ale také přispět k posílení podnikatelských dovedností a rozvíjení mezioborových inovací.

Z přihlášených start-upů postoupí šest nejlepších do národního finále, které se bude konat 26. března 2019 v Olomouci. Vzejde z něj vítěz, u kterého odborná porota ocení kreativní řešení produktu či služby a zároveň vyhodnotí největší potenciál obstát v mezinárodní konkurenci. Výherce následně pojede v létě 2019 reprezentovat Českou republiku na mezinárodní finále do Kodaně, kde se popere o celkové prvenství s kreativními firmami z celého světa. Start-up na něm také získá zpětnou vazbu od investorů a expertů z oboru a propojí se s dalšími start-upy. Prezentací v zahraničí navíc zvýší povědomí o společnosti.

Do soutěže je zapojeno více než 70 států na pěti kontinentech. V České republice se Creative Business Cup konal poprvé v roce 2016, kdy národní kolo vyhrál a do mezinárodního finále se probojoval start-up Nanits Universe, o dva roky později to byl miomove. CzechInvest je pořadatelem českého národního kola od roku 2018.

Více informací o soutěži včetně přihlášek naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva