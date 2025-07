Kdo má plodit děti? A co Jiří Pospíšil? Novinář se zamyslel

Redaktor Reflexu Oliver Adámek okomentoval na síti X aktuální debaty o rodičovství známých osobností – a upozornil na jejich absurditu. „Když Iva Pazderková nechce děti, je to špatně. Když Jiří Pospíšil má dítě, je to taky špatně. Chtělo by to nějaký manuál, kdo a kdy přesně má plodit děti. Anebo… můžeme nechat lidi, ať rozhodují o svém životě sami, ne?“ vybídl na sociální síti X k diskusi ohledně netolerance vůči osobnímu rozhodování.

Reagoval tak na dvě rozdílné zprávy, které v posledních době vyvolaly silné emoce.

Před pár měsíci proběhla zpráva, že politik Jiří Pospíšil odchází na mateřskou dovolenou kvůli dítěti, které jemu a jeho partnerovi porodila jejich dobrá kamarádka. Informace, že gay politik vychovává novorozeně, rozvířila sociální sítě i veřejnou debatu – například konzervativní část společnosti označuje krok za nepřirozený.

Zcela opačný případ nastal u herečky Ivy Pazderkové. Ta je zapojená do vládní kampaně koalice Spolu a v podcastu s Čestmírem Strakatým mluvila o tom, že děti mít nechce. „Zjistila jsem, že děti nechci. Chtěla jsem je, protože se říkalo, že je to jediné štěstí.“ Jednoho dne se prý probudila a jednoduše jí spadl kámen ze srdce, že děti nemá. Zpětně si uvědomuje, že rodinu chtěla ve chvíli, kdy byla nejméně šťastná.

Pod příspěvkem redaktora Reflexu se rozpoutala živá debata. Nechyběl ani sarkasmus a ironie.

„To s Pospíšilem a plozením dětí bys mohl více rozvést. Dost by mě to zajímalo,“ napsal jeden z uživatelů pod Adámkův komentář.

Ten mu odpověděl, že pokud ho tolik zajímá soukromí cizích lidí, může si to dohledat na internetu, protože Pospíšil už vše veřejně vysvětlil. Diskutér pak reagoval, že šlo o ironii, jelikož naznačoval, že mluvit v případě Pospíšila o plození je přinejmenším zavádějící.

Jestli vás tak moc zajímá soukromí cizích lidí, vygooglete si to, Pospíšil to vysvětloval v jednom rozhovoru. — Oliver Adámek (@oliver_adamek) July 4, 2025

Další přispěvatel v diskusi se ostře opřel jak do Jiřího Pospíšila, tak do Ivy Pazderkové. Podle něj by „stačilo, kdyby nás oni nepoučovali, co my s těma našima...“. Oliver Adámek však oponoval. Podle něj Pospíšil ani Pazderková veřejnost nepoučují.

To Pazderková ani Pospíšil nedělá, takže vše dobrý, ne? — Oliver Adámek (@oliver_adamek) July 4, 2025

„Dítě nesmí vychovávat buzny“. Reakce, která nešetřila

Do diskuse se přidal další přispěvatel s komentářem bez servítek: „Dítě musí být bílé a nesmí ho vychovávat buzny.“ Adámek reagoval ironicky, že tohle by se jistě ocitlo na první stránce onoho „manuálu“ pro plození dětí. Diskutér pokračoval v podobném duchu: „Ono by tam o moc víc nebylo. Tihle lidi totiž neumí dobře číst.“

Dítě musí bejt bílý a nesmí ho vychovávat buzny. Ve stručnosti. — Karel Jindřich Lopata ???? (@mch_mch_msl_mch) July 4, 2025

Do diskuse pod komentářem Adámka se vložil další uživatel, který útočil na jeho vyjádření slovy: „Jste typický účastník duhového pochodu. Chápete vše celkem dobře, ale děláte ze sebe idiota. Jen byste si nemusel hrát na novináře.“

Jste typický účastník duhového pochodu. Chápete vše celkem dobře, ale děláte ze sebe idiota. Jen byste si nemusel hrát na novináře. — Jan Hoffmann (@JanHoff01066920) July 4, 2025

Reagoval tím na Adámkovu podporu LGBT komunity – a nepřímo tak otevřel jednu z nejvýbušnějších společenských debat dneška: rodičovství stejnopohlavních párů. Právě tato komunita se v Česku dlouhodobě potýká s omezeními v oblasti adopcí. Možnost plné adopce cizího dítěte zůstává pro stejnopohlavní páry stále nedosažitelná. Zákon umožňuje jen tzv. „osvojení dítěte partnera“, kdy si jeden z partnerů osvojí biologické dítě toho druhého. Ambice této komunity narážejí na silný odpor části veřejnosti, která hájí takzvaný model „tradiční rodiny“.

