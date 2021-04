CzechInvest v následujících sedmi letech podpoří více než 300 inovativních startupů v projektu Technologická inkubace

reklama

Inspirací pro projekt byl pro CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu program kosmického inkubátoru ESA BIC, který v tuzemsku v letošním roce oslaví své páté narozeniny.

V rámci Technologické inkubace CzechInvest podpoří více než 300 startupů ze sedmi klíčových technologických oblastí, každý bude moci získat podporu až pět milionů korun. Přestože projekt cílí především na podporu technologických startupů, nabídne široké portfolio aktivit a příležitostí také pro další klíčové hráče české byznysové scény.

„Podpora inovačního potenciálu je jedním z klíčových nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. Dlouhodobě proto investujeme do vědy, výzkumu a inovací, za letošek to bude 38 mld. Kč. V souladu s Inovační strategií ČR chceme být nejen zemí vysoce odborných znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž místem pro nejvýznamnější světové vědecké kapacity,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Technologická inkubace je v tomto ohledu zásadní investicí do budoucnosti českého průmyslu a věřím, že se přihlásí firmy se zajímavými a kvalitními projekty.“

Projekt Technologické inkubace bude financován z programu The Country for the Future, a to v rámci implementace Inovační strategie ČR 2019–2030. Finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v roce 2019. Vláda tento týden pak schválila klíčovou část projektu – přímou finanční podporu inovativním startupům prostřednictvím inkubačního programu agentury CzechInvest. V plánu je podpořit v průběhu sedmi let trvání projektu více než 300 inovativních firem napříč ČR u jejich zrodu. CzechInvest přitom plánuje intenzivní spolupráci s regionálními inovačními a technologickými centry tak, aby došlo k zvýšení synergie nabízené podpory.

Uchazeči, kteří se svým podnikatelským záměrem a inovativní ideou projdou výběrem do Technologické inkubace, čeká podpora v hodnotě až pět milionů korun. Nejde však pouze o přímou finanční dotaci – pro začínající firmy je připraven komplexní balíček služeb zahrnující kontinuální práci s firmou po dobu až dvou let. Firmám se bude intenzivně věnovat tým expertů, který jim bude pomáhat v oblasti byznysu a právního servisu, marketingu, financí a především konkrétních technologií. Toto vše proběhne pod řízením a v koordinaci CzechInvestu.

„Jsem velmi rád, že jsme mohli podpořit vznik tohoto projektu, jehož cílem není pouhá finanční dotace. Nově vznikající podniky se potýkají s řadou překážek, ať už jde o samotný proces založení firmy, přípravu kvalitního obchodního plánu nebo o vysoce odborné poradenství, ke kterému mladé firmy často nemají přístup. V tomto směru je právě inkubace to, co jim pomůže vstup na trh urychlit ve spolupráci s mnoha experty. Plánované inovační huby směřují tematicky do strategických oblastí české ekonomiky od mobility, přes umělou inteligenci, až ke strategické bezpečnosti,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Technologická inkubace se zaměří na sedm klíčových technologických oblastí, které jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. CzechInvest vnímá, že vysoká přidaná hodnota už neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími. Jedná se o:

- mobilitu budoucnosti

- umělou inteligenci a IT

- kreativní průmysly

- udržitelnost a ekoinovace

- kosmické technologie

- jadernou a částicovou fyziku

- chytrá řešení proti krizím

Inspirací při přípravě celého projektu byl před 5 lety spuštěný program ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre), jehož operátorem je právě CzechInvest. Podnikatelský inkubátoru ESA BIC se zaměřujeme na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy (například kola Festka, BigTerra, Spacemanic, Dronetag a další).

Inovativní podstatou projektu je prostor, ve kterém se setká státní, akademický a soukromý sektor. Z této synergie pak vznikne maximální přidaná hodnota pro samotné startupy. Příkladem takového propojení je první ze sedmi hubů, Mobility Innovation Hub (MIH). Tato vlajková loď Technologické inkubace zaměřená na inovace v oblasti tzv. mobility budoucnosti vznikla z impulsu Sdružení automobilového průmyslu a na její přípravě se intenzivně podílela řada významných soukromých firem a odborníků z českého průmyslu.

„CzechInvest díky Technologické inkubaci spojí inovativním způsobem v triangulaci sílu státu, odbornost a znalost akademické sféry a sílu české byznysové základny, ať už jde o velké společnosti nebo startupy, je to dokonalá synergie. V rámci dlouhodobosti projektu máme možnost podpořit rozvoj více jak 300 firem, startupů a především inovativních nápadů, které pomohou svým úspěchem reprezentovat Českou republiku,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl a dodává: „Technologická inkubace je projekt pro budoucnost a je správné, že v něm stát hraje prostřednictvím CzechInvestu aktivační roli v oblasti inovací, rozvoje a podpory české excelence. Silnou pozitivní odezvu už nese projekt Mobility Innovaton Hub, který je prvním hubem ze sedmi, které v rámci Technologické inkubace spustíme. Ten vychází z naší zkušenosti s ESA BIC. Chceme tímto krokem inspirovat i zbytek Evropy tak, jak to v digitalizaci dělá například Estonsko.“

Zapojení partnerů ze soukromé i akademické sféry umožní inkubovaným firmám využívat vyspělou technologickou infrastrukturu či konzultovat svá řešení se zkušenými odborníky – ať už v oblasti konkrétních technologií, nebo v otázce komerčního využití jejich řešení. Zároveň bude vznikat prostor pro soukromý sektor – na základě poptávky firem mohou být podpořeny konkrétní produkty, které na trhu chybí. Projekt totiž počítá s posílením vazby mezi vědou a výzkumem a implementací vzniklých řešení do (nejen) partnerských firem.

Mezisektorový charakter Technologické inkubace slibuje také snazší komunikaci potřeb soukromého sektoru směrem k veřejné správě v oblasti efektivity státní podpory či legislativních změn v souvislosti se zaváděním inovací na trh.

