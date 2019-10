CzechInvest vyrazí na start-upovou roadshow do regionů

Věděli jste, že CzechInvest měsíčně vyveze do zahraničí průměrně pět českých start-upů? Naskočte s námi na cestu za úspěchem už 4. listopadu 2019 a poslechněte si několik českých start-upových příběhů od těch, kteří kdysi byli na vašem místě a o expanzi teprve přemýšleli. Získejte tipy a triky, jak na konkurenceschopnou strategii expanze do Londýna, New Yorku, Silicon Valley nebo Singapuru a poučte se ze zkušeností jiných. Taková cesta může být trnitá, každá pomoc se však počítá.

Roadshow přiveze od pondělí 4. listopadu do středy 6. listopadu 2019 do Prahy, Plzně, Hradce Králové, Zlína a Brna zahraniční mentory a experty, jako je Brian Frumberg z VentureOut, Grace Sai z Found8, Alfredo Coppola z US Market Access Centrer a Nayla Attas z Impact Hub Kings Cross. Doprovodí je start-upisté, kteří se pod jejich vedením na svou cestu s cílem najít první zákazníky nebo investora, založit pobočku, najmout místní zaměstnance a zároveň si udržet stále dobrou náladu už vydali a úspěšně po ní kráčí.

Podrobný seznam zastávek roadshow včetně registrace a seznamu jednotlivých speakerů naleznete ZDE. Vstup na akce je zdarma.

Psali jsme: CzechInvest: Generální ředitel Patrik Reichl navštívil Královéhradecký kraj CzechInvest: 13 státních institucí na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 „pod jednou střechou“ CzechInvest: Generální ředitel CzechInvestu Reichl navštívil Tchaj-wan CzechInvest: Českou republiku reprezentovalo na EMO Hannover 27 firem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva