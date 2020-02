CzechTourism: Cenu Tourfilm si odneslo Znojmo, Humpolec i strašidelná Praha

reklama

Agentura CzechTourism představila také nový koncept festivalu, který podporuje jen domácí soutěžní část TourRegionFilm a zapadá tak do koncepce podpory domácího cestovního ruchu. Klasický formát festivalu s doprovodným programem v tuzemsku dobře zajišťují jiné komerční cestovatelské festivaly. S těmi chce agentura CzechTourism kooperovat na propagaci vítězů.

„Jsem ráda, že celkové náklady na projekt klesly z pěti milionů na pět set tisíc, a že vítězné spoty uvidí návštěvníci několika dalších cestovatelských festivalů,“ komentuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Podporujeme ty projekty, na kterých jsme se shodli se zástupci krajů, a které mají potenciál pro cestovní ruch v regionech,“ říká ředitel agentury CzechTourism Jan Herget a doplňuje: „Rozpočet letošního ročníku Tourfilmu je oproti předchozím letům sice desetinový, ale propagační hodnota pro vítěze bude vyšší.“

V porotě Tourfilmu letos zasedli jeho bývalý programový ředitel Jiří Králík, bývalý šéfredaktor Redakce zpravodajství České televize Karel Novák, zakladatelka a spolumajitelka společnosti C.O.T. media Eva Frindtová a odborný redaktor TTG Czech Petr Bílek. Kromě čtyř hlavních kategorií udělila porota svojí vlastní cenu, kterou udělila projektu, který má největší potenciál přilákat turisty do představované destinace.

Hodnocení porotců:

Vítězný amatérský film Zákaz vstupu

„Oni zachytí něco, co možná jednou zanikne. Pro historiky architektury to může být velmi cenná informace. Vynikající je, pokud si pak těch obrázků všimne někdo, kdo tu stavbu zachrání, což se stává.“ Slova historika umění Zdeňka Lukeše, která věnoval lidem zabývajícím se tzv. Urban Exploration či zkráceně Urbex, se dají vztáhnout i na snímek Zákaz vstupu. Byť se v tomto případě o nelegální vstup nejednalo, kamera Petra Šimčíka se pokusila zachytit osud památek v Sudetech, v místech, která, jak říkají autoři dokumentu, poničila poválečná zloba spolu s komunistickým režimem a zubem času. A právě tento dvouminutový snímek může při správném marketingovém zacílení iniciovat zájem o tuto nádhernou stavbu, a to jak turistický, tak i možná filantropický. Ostatně v předvečer 100. výročí první organizované urbexové výpravy francouzských dadaistů v roce 1921 do opuštěného ukrytého kostela sv. Juliena v Paříži, by to byl skvělý filmový počin.“ (porotce Karel Novák)

„Kladně hodnotím jistou spřízněnost se stylem cestování Urbex – Urban Exploration, kdy cestovatelé navštěvují neoficiální, neopravené a často zcela opuštěné a pro veřejnost uzavřené památky. Tento způsob cestování má sice svá omezení – zpravidla je vstup do objektů zájmu nelegální či dokonce nebezpečný – ovšem upozorňuje na důležitou věc: totiž že svědectví o minulosti nemusí být jen upravené, opravené a upravené do podoby nostalgického kýče.“ (porotce Petr Bílek)

Vítězný dokument - Překvapivé stavby: Zóna pro umění 8smička v Humpolci

„Profesionální kamera, profesionální režie, střih, grafika a jeden z našich nejlepších popularizátorů architektonické kultury. To je vítězný mix prvků tvořících jednolitý proud obrazů a vyprávění, proud, který vám nedovolí přepnout, vypnout či odejít, ale dokoukat pořad se zatajeným dechem. Adam Gebrian jako průvodce celým cyklem, dokáže velmi lidským, jednoduchým a poutavým způsobem podat odborný výklad tak, že ve vašem vědomí i podvědomí vytvoří proces, ve kterém se neptáte zda, ale kdy se na tato místa vypravíte, abyste je zhlédli na vlastní oči, a nechali na sebe působit jejich genius loci.“ (porotce Karel Novák)

Vítězné webové stránky a Cena poroty - McGee’s Ghost Tours of Prague

„Jestliže klíčovým kritériem pro rozhodování o vítězi Tourfilmu je "inzertní efektivita" pro danou destinaci, tedy nakolik může soutěžní snímek ovlivnit cestovní ruch a příjezdovost do dané destinace, tak jedním z nejvážnějších kandidátů musí být webové stránky McGee’s Ghost Tours of Prague. A nejen proto, že informace a podněty pro výlety hledá většina dnešní populace právě na netu. Autorům webu se podařilo velmi dobře skloubit, tematicky i graficky, lokalitu a tajemno, které samozřejmě v dnešní „zážitkové“ době pomáhá v návštěvnosti konkrétního místa. Nepřeplácaný web, použití pouze černobílé fotografie a doplňková okrová barva přímo zhmotňuje atmosféru, kterou může návštěvník při této akci zažít. Kliknutí na tyto stránky prostě čtenáři nedává jinou volbu, než se rozhodnout pro Prahu jako cíl nejbližšího výletu.“ (porotce Karel Novák)

„Jasně vymezené téma („Praha strašidelná“), odpovídající vizuální ztvárnění, přehledná a jednoduchá nabídka čtyř vycházek. Uživatel není zahlcen informacemi, ale zároveň zjistí všechno, co potřebuje, včetně rezervace prohlídky.“ (porotce Petr Bílek)

Vítězný promo spot – Znojemské vinobraní 2018

„Opět velmi zdařilý produkt již renomované znojemské reklamní agentury a režiséra a kameramana Jana Otruby, který potvrdil vysokou kvalitu své předchozí tvorby reklamní i klipové. Kromě skvělých záběrů velmi dobře pracuje se střihem a hudbou, nechybí vtip, ale ani nostalgická pozastavení. dokonalé jsou i účelné a efektivní slovní vstupy autentické a přesné. Tvůrci nezneužívají a nevyužívají módních postupů a vždy dokáží překvapit originálním přístupem. Výsledek se nepodbízí, ale atraktivně a pravdivě láká na prezentovanou akci.“ (porotce Jiří Králík)

„Konečně lidé! Stačí si přitom přečíst základní poučky vizuálního marketingu – obrazově nejsilněji upoutají lidi, pak zvířátka a pak teprve všechno ostatní. A když jsou v klipu lidé, jsou tam naznačeny i příběhy, není to jen, jak bývá zvykem, sbírka historické architektury. A zde jsou navíc skuteční lidé, kteří se baví. A tam přece chcete být také! Mám jednu výtku, která míří proti klišé imaginárního pohádkového „středověku“, jaký obvykle zamořuje televizní pohádky. Vždyť Znojmo není skanzen! Ale abych byl konkrétní: co v klipu s historickými postavami nechat víc zahrát komunistický obchodní dům na náměstí? Bylo by to vtipné a ukázalo by to obrovský nadhled. Rotunda svaté Kateřiny, vzpomínky na feudální historii a víno, a do toho brutalistní stavba ze 70. let a případně něco úplně současného? Tím by se řeklo: jsme město, které si nic nenalhává. A tedy ještě sympatičtější destinace.“ (porotce Petr Bílek)

