CzechTourism: Česko jako top destinace pro zahraniční svatby

Pro svatbu v Česku se kromě zahraničních párů nejčastěji rozhodují partneři, z nichž jeden je Čech trvale žijící v zahraničí a druhý cizinec. Největším lákadlem pro společné ANO v tuzemsku jsou jedinečné lokality, jimiž se naše země může pochlubit. Zejména jde o hrady a zámky, které nabízí nezapomenutelnou atmosféru, a kromě romantiky i další možnosti, jako je třeba wellness či skvělé jídlo. V neposlední řadě bývají tato místa zasazena do nádherné krajiny, což ještě umocňuje výsledný zážitek novomanželů. Nejčastějšími zájemci o svatební obřady v Česku jsou páry ze západní Evropy a Spojených států, pro které je kombinace kulturního dědictví a výhodných cen velmi atraktivní.

„Svatební turismus má v Česku opravdu značný potenciál. A to jak ze strany párů z evropských zemí, tak i ze vzdálenějších trhů, například Indie, na které se aktuálně v rámci naší činnosti více zaměřujeme. Jde o bonitní klientelu, které má Česko co nabídnout,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Pokud se snoubenci rozhodnou pro svatbu v Česku, nezůstávají jen u samotného obřadu. Nezřídka si svůj pobyt prodlouží, aby mohli poznat krásy naší země. Pro českou ekonomiku je tak tento segment nepochybně významným zdrojem příjmů. Abychom ho ještě více posílili, podporujeme rozšíření přímých linek ze vzdálených zemí. Praxe ukázala, že hrají, nejen v rámci svatebního turismu, zásadní roli. V současné chvíli jsou pro nás prioritou linky do Severní Ameriky či na Dálný východ. Kromě New Yorku je to i Philadelphie, případně Chicago, Toronto, Montreal a čínské destinace. Nově také v blízké či střednědobé budoucnosti usilujeme o spuštění linky do Vietnamu, Thajska či už zmíněné Indie.“

Svatební průmysl je v Indii čtvrtým největším odvětvím s ročním objemem přes 130 miliard USD (více než tři biliony korun) a každoročně roste o 20 %. V globálním měřítku se řadí na druhé místo po Číně. Indické „destination weddings“ jsou komplexním a rychle rostoucím segmentem s přesahem do cestovního ruchu, cateringu, zábavy, dekoratérství, módy, šperkařství, fotografie anebo třeba logistiky. Náklady na průměrnou svatbu dosahují 100 tisíc dolarů, přičemž zámožné rodiny investují výrazně více.

Střed Evropy jako výhoda

Česko láká nejen svým šarmem, ale i praktickými výhodami. Díky centrální poloze v Evropě je snadno dostupné pro hosty z celého světa, což z něj činí skvělou volbu pro mezinárodní svatby. V rámci podpory propagace proto uspořádal CzechTourism v říjnu press trip pro média a cestovní kanceláře z vybraných zemí. Svatební poznávací cestu si „užili“ jejich zástupci z Finska, Tchaj-wanu, USA, Japonska a Spojeného království.

„Naším cílem bylo představit Česko jako ideální destinaci pro zahraniční svatby, která zaujme svou výhodnou polohou, bezpečností, kvalitními službami a bohatou historií. Díky příznivým cenám je ideální volbou pro páry hledající krásné, ale cenově dostupné místo. Věříme, že si Česko brzy získá pověst vyhledávané svatební destinace a svůj svatební den zde stráví ještě více zahraničních párů,“ popisuje experience manager z CzechTourism Eva Beranová.

Při přípravě programu organizátoři vycházeli jednak z toho, o jaké lokality mají zahraniční svatebčané největší zájem, ale zavedli účastníky akce i na méně známá místa. Mimo jiné navštívili historické budovy v centru Prahy , luxusní hotely a malebné zámky ve Středočeském kraji . A aby dojmy byly co nejvíce autentické, zúčastnila se akce zkušená svatební koordinátorka Kateřina Fields z agentury Wedding Fields .

Další poznávací cestu CzechTourism pořádá v listopadu. Tentokrát bude Fam trip určen indickým „wedding planners“ a zástupcům nejoblíbenější indické mediální platformy Wedding Vows, která se zaměřuje na svatební průmysl a životní styl.

Historické památky jako top lokality, největším lákadlem je Praha

Většina zahraničních svateb v Česku se koná na zámcích, hradech nebo jiných historických památkách, jež poskytují ideální kulisy pro slavnostní okamžiky. Prim hraje Praha, která aktuálně stojí v centru svatebního turismu v Česku . V kurzu jsou i střední Čechy, kde jsou oblíbené barokní zámky a venkovská sídla s kouzelným prostředím a dostatkem soukromí. Svatební pochod v rámci zahraničních svateb často zní také v jižních Čechách např. na zámku v Hluboké nad Vltavou a v Českém Krumlově nebo ve středních Čechách na hradě Karlštejn .

„V Česku najdete opravdu pestrou škálu míst, která tvoří dokonalou kulisu pro nezapomenutelnou svatbu. Nádhera honosných hradů, kouzlo gotických městeček, malebných vinic a krásných zahrad odráží bohatou bohémskou kulturu, která posiluje romantický zážitek. Dalším plusem jsou pak praktické výhody. Párům plánujícím svůj velký den nabízí Česko ve srovnání s mnoha západoevropskými zeměmi stejně kvalitní služby i možnosti. Cena, kterou za ně zaplatí, je ale nižší. A to činí tuto zemi, jakožto svatební destinaci, ještě atraktivnější. Díky tomu mohou zamilovaní posunout svůj svatební zážitek hned o několik úrovní výš, aniž by překročili svůj rozpočet. Kombinace dechberoucích míst, bohaté historie, rozmanité krajiny a dostupnosti dělá z Česka ideální místo pro vyslovení životního ANO,“ shrnuje své dojmy jedna z účastnic říjnového press tripu editorka prestižního časopisu Weddings & Honeymoons Magazine Lulu Eagle ze Spojeného království.

Ekonomický přínos svatebního turismu? Podpora růstu a rozvoje regionů

Sečteno a podtrženo – svatební turismus patří mezi segmenty cestovního ruchu, které mají pozitivní ekonomický dopad na regionální ekonomiku. Svatba by měla být jedinečnou událostí, kterou člověk zažije jen jednou za život. Tento segment tak nejen posiluje regionální rozvoj, ale také přináší pracovní příležitosti a významné příjmy do místních ekonomik, což z Česka činí atraktivní a přínosnou destinaci pro svatební turismus. Zahraniční svatebčané zůstávají v Česku často několik dní, využívají místní služby, jako je ubytování, restaurace, či turistické atrakce, čímž podporují místní podniky. Podle studie zaměřené na ekonomické dopady svatebního turismu tento typ cestování nejen zvyšuje počet turistů, ale díky němu výrazně rostou jejich útraty během pobytu. Autoři studie se zaměřili v rámci výzkumu na Portugalsko, pozitivní přínosy se však dají aplikovat i na další země, včetně Česka. Závěr? Novomanželé a jejich hosté podporují prostřednictvím svých výdajů rozvoj hned několika sektorů nad rámec samotné svatební akce, což vytváří multiplikační efekt. Investují do své oslavy více peněz než domácí páry. Podle další studie , z roku 2017, ve které se její autorka Helena Micallef, maltská výzkumnice a pedagožka se zaměřením na turismus, věnovala tomu, jaké ekonomické výhody mohou Maltě přinést luxusní indické svatby, se páry nebojí vyšších výdajů výměnou za výjimečný zážitek.

