CzechTourism: Česko láká více turistů, roste počet návštěvníků ze vzdálených trhů

Roste počet návštěvníků ze vzdálených trhů. Výrazně přibylo turistů z USA (161 tis., meziročně +12 %), Jižní Koreje (68 319, meziročně +6 %), Tchaj-wanu (47 174, meziročně +49 %), Izraele (47 990, meziročně +44 %) a Turecka (31 632, meziročně +33 %). Obecně cizinci nejčastěji míří do Prahy, Jihomoravského a Karlovarského kraje. Nejvyšší procentuální meziroční nárůst počtu návštěvníků byl monitorován u turistů z Číny, a to o 125,7 %.

„Meziročně vzrostl ve 2. kvartále 2024 celkový počet turistů o 3,3 %, u těch zahraničních dokonce o více než 9 %, což je v zásadě pozitivní vývoj. Celková data potvrzují, že cestovní ruch v Česku se vrátil na předcovidovou úroveň. Plusem je také to, že tuzemsko objevují turisté ze vzdálených destinací. Vypovídá o tom vysoký počet cestovatelů z USA, ale také meziroční nárůst počtu turistů z Koreje, Tchaj-wanu či ČLR. Velkým dílem se na tomto faktu podepisují i přímé linky z těchto destinací. A my samozřejmě usilujeme o spuštění dalších. V neposlední řadě cestovní ruch značně ovlivňují obří eventy typu Mistrovství světa v ledním hokeji, které do Česka přilákalo sportovní fanoušky z celého světa. Tato událost není jen o sportu, ale má také významný ekonomický dopad jak během samotného šampionátu, tak i po jeho ukončení. Potvrdila se zkušenost z předchozích let, kdy Česko bylo pořadatelskou zemí. Jde o jedinečnou příležitost prezentace tuzemska, jež i následně pomáhá zvýšit zájem o naši zemi a počet turistů, kteří se ji rozhodnou poznat. A platí to nejen pro města, ve kterých probíhá, ale i ostatní regiony,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Ve 2. čtvrtletí 2024 se nejvíc turistů ubytovalo v rámci všech typů ubytovacích zařízení v Praze, a to 2,1 mil. Následoval Jihomoravský kraj se zhruba 589 tisíci hosty a kraj Jihočeský, v němž přenocovalo celkem 454 tisíc cestovatelů. Nejdéle turisté zůstávají na Karlovarsku. Doba, kterou v tomto regionu stráví (v průměru 4,66 dne) převyšuje republikový průměr, který aktuálně činí 3,34 dne.

Pokud jde čistě o hotely, během dubna-června 2024 je v Česku navštívilo celkem 4,3 mil. hostů. Z toho 44 % tvořili rezidenti (1,9 mil.) a 56 % cizinci (2,4 mil.). Největší část zahraničních návštěvníků, kteří v průběhu druhého kvartálu zvolili tento typ ubytování, přicestovala z Německa (527 359, meziročně -1,63 %), Polska (205 151, meziročně +19,3 %), Slovenska (197 622 meziročně +4,87 %), USA (150 821, meziročně + 13,14 %), Spojeného království (109 290, meziročně +5,6 %) a Itálie (88 460, meziročně +10,95 %).

Hokejový šampionát jako magnet pro fanoušky z celého světa

Data za 2. čtvrtletí potvrdila, že Mistrovství světa v ledním hokeji přilákalo do Česka sportovní fanoušky z celého světa. Do Prahy, kde se kromě šampionátu konala řada dalších významných akcí, přijelo v květnu meziročně o 16,2 % více cizinců, z toho nejvíce ze Švýcarska (o 134 %) z Finska (o 128 %) a Kanady (o 13 %). Finové pak v Praze strávili průměrně 4,2 noci, Kanaďané 3,8 a Švýcaři 3,6 noci. Zahraniční hosté v hlavním městě v květnu také více utráceli. V meziroční srovnání vzrostly jejich útraty o pětinu, meziměsíčně pak o čtvrtinu.

“V Moravskoslezském kraji se v květnu ubytovalo meziročně o 65 % více zahraničních turistů. Z účastnických zemí vykázali v uvedeném měsíci nejvyšší meziroční nárůst hosté ze Švédska (o 401 %), Lotyšska (o 311 %) a z Kazachstánu (o 120 %) a vyšší počet turistů dorazil také z Francie a Slovenska. Nejvíce nocí v průměru pak v Moravskoslezském kraji strávili cestovatelé z Kanady (5,7), Švédska (5,3), Francie (4,9) a USA (4,8). Útraty cizinců vzrostly v tomto regionu meziročně o 88 %, meziměsíčně pak o 85 %,” vypočítává vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

Další podrobnosti k aktuálním datům jsou k dispozici na webových stránkách.

Last-minute trendy: Hosté rezervují na poslední chvíli

„Pokud jde o letošní letní sezónu, přesná data budou k dispozici v průběhu podzimu. Aktuálně můžeme říct, že podle informací z regionů je situace obdobná či lepší, než byla ve stejném období loni. Najdou se i taková místa, která mají momentálně nižší počet hostů, ale to může být způsobeno také tím, že čím dál více lidí rezervuje své pobyty na poslední chvíli nebo třeba týden před příjezdem. Zatímco dříve si pokoje zamlouvali i půl roku dopředu. A týká se to nejen hotelů či penzionů, ale i kempů. Dalším důvodem menší obsazenosti pak může být fakt, že na začátku sezóny řada lidí odjela na dovolenou k moři a v srpnu a v září naopak stráví volno v tuzemsku. Zjednodušeně řečeno – momentálně je brzy jakkoli hodnotit letošní letní sezónu. Situace se stále vyvíjí a může být rozdílná v jednotlivých krajích,“ upozorňuje František Reismüller.

Podle něj návštěvnost nejen v letní sezóně ovlivňuje celá řada faktorů, včetně počasí, finanční situace turistů, jejich preference, pokud jde o formu a místo dovolené a samozřejmě nabídku ze strany provozovatelů jednotlivých ubytování. I s ohledem na velmi teplé počasí, které je plusem pro podnikatele, jež dokážou nabídnou zajímavý program u vody.

„Mezi hoteliéry sledujeme opakující se trend, že hosté bookují svoje pobyty na poslední chvíli a těžko se tak dá předvídat obsazenost na budoucí období. Z dostupných dat za dosavadní průběh letní sezóny se dá konstatovat, že návštěvnost je přinejmenším stejná, jako v loňském roce, na některých místech, či v některých termínech, je i vyšší. Ceny ubytování a služeb v českých horských střediscích zůstaly oproti loňsku v drtivé většině míst nezměněny. Pokud došlo k nárůstu cen, byl meziročně minimální. I přesto jejich provozovatelé služby jako například dopravu lanovkami, lanové parky a další atrakce, půjčovny kol apod. stále vylepšují a ze strany turistů je o ně zájem. Celkově do letošních letních novinek investovaly areály vyšší desítky milionů korun,“ doplňuje ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

CzechTourism: Česko jako top destinace s vyrovnaným turismem

CzechTourism nadále pokračuje v propagaci Česka jako destinace, která má co nabídnout a stojí za návštěvu. A pravidelné tipy na zajímavá místa přináší prostřednictvím turistického portálu Kudy z?nudy. Zahraničním návštěvníkům pak prostřednictvím webové stránky?VisitCzechia.com.

Jednou z priorit CzechTourismu je motivovat turisty, kteří k nám jezdí, aby nemířili jen do míst, která jsou všeobecně známá, a tím pádem hojně navštěvovaná. Cílem je rovnoměrně rozprostřít turismus napříč Českem. Zajistit spokojenost návštěvníků a současně umožnit mimo jiné plynulost dopravy, ochránit kulturní i přírodní bohatství či zamezit případným konfliktům. Jinak řečeno – zajistit, aby Česko bylo stále místem, které nabízí 100% záruku skvělých a netradičních zážitků a zároveň zabránit tomu, aby vysoké vytížení v určitých místech neodradilo cestovatele od návštěvy naší země. Snahou je rovnoměrně rozložit návštěvnost a přinést výhody cestovního ruchu i do méně známých oblastí a koordinovaně řídit rozptyl lidí po celém Česku. Zviditelňovat nabídky regionů ale zároveň mapovat i přetížená místa, a snažit se nabízet alternativy připravené na turisty. V posledních měsících stál CzechTourism u vzniku hned několika projektů např. Turistika beze stop (E.On.) či mobilní aplikace EPU. Tyto projekty si kladou za cíl edukovat i samotné turisty.

