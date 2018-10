CzechTourism: Grand Prix festivalu Tourfilm 2018 putuje do Španělska

Do festivalu se letos přihlásilo 435 soutěžních snímků (316 do mezinárodní soutěže, 119 do národní části soutěže). Celkem se se svými soutěžními počiny přihlásilo do soutěží rekordních 64 zemí, zaznamenán byl nárůst počtu snímku zejména z exotických destinací, jako jsou např. Ekvádor, Peru, Filipíny, Indonésie, Chile, Nepál či Dominikánská republika, které překvapily svou vysokou kvalitou. Nejpočetněji bylo v mezinárodní sekci zastoupeno Chorvatsko (25 snímků), Španělsko (21 snímků), Německo (19 snímků) a Slovensko (19 snímků).

V národní soutěži TourRegionFilm se oproti minulému roku zvýšil počet snímků, mobilních aplikací a webů, tedy nejen, že byl větší výběr soutěžních titulů, ale také se znatelně rozšířila škála zobrazovaných témat. U propagačních spotů byly velmi často využívány drony, které snímkům dodávaly na mohutnosti a kráse, ale díky podobné technice natáčení bylo velmi složité určit jasného vítěze. „Kategorie „Dokumentární filmy s tématikou cestování" obsahovala opravdu profesionální a atraktivně zpracované snímky. Příjemně mě překvapila amatérská tvorba, kde bylo pro zobrazení turistické destinace použito méně všeobecně známých informací a byl kladen důraz na citovou stránku vnímaní. V kategorii mobilních aplikací a webových stránek došlo oproti minulým ročníkům k velkému posunu, především v atraktivitě a jednoduchosti získání a využívání informací," komentuje výsledky národní soutěže TourRegionFilm předsedkyně poroty Lada Dobrkovská.

Mezinárodní sekci soutěže – Tourfilm – komentuje její předseda Martin Štoll: „Letošní kolekce byla velmi vyvážená po všech stránkách. Co na první pohled upoutalo naši pozornost, byl větší podíl neevropských tvůrců a producentů, což mj. svědčí i o prestiži a věhlasu festivalu. Na druhý pohled upoutala vysoká technická úroveň přihlášených snímků do kategorie "vlogů" a ne-profesionální tvorby, která mnohdy dosahovala zcela srovnatelných výsledků jako díla v ostatních kategoriích. Mne samotného ještě zaujala i vyšší účast snímků zdůrazňujících i jiné formy cestování než skrze kulinářství či poznávání pamětihodností - hlavně cestování za duší, za citovým a duchovním zážitkem, ať už bez příběhu nebo bez. Je tedy vidět, že audiovizuální zobrazování světa a cestování po něm na konci druhého desetiletí 21. století už klade důraz nejen na technickou dokonalost, ale i na nápad, jak svět nejen popsat, ale i vyjádřit. A to je velká porotcovská radost."

51. ročník nejstaršího filmového festivalu zaměřeného na cestování letos také připomíná významné události posledních sta let česko – slovenské vzájemnosti. „Kromě soutěžní přehlídky filmů slibuje festival i bohatý doprovodný program. Diváci se mohou těšit na významné osobnosti ze světa cestování i kultury. Za slovenskou stranu jmenujme Pavola Barabáše, Zuzanu Kronerovou nebo Roberta Vana“, uvádí ředitelka pořádající agentury CzechTourism Monika Palatková.

„Významná kulturní akce naplňuje jeden ze základních cílů Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti turismu. Rozprostírá zájem o cestování do regionů v mimosezónním období“, uzavírá Klára Dostálová, ministryně MMR.

