Povolenky budou mít drtivý dopad. Kdo žebrá, je lehko ovladatelný. Václav Krása o „zrůdném“ plánu

Tento týden na tiskové konferenci po jednání vlády zazněly informace ohledně emisních povolenek pro domácnosti. Vláda prý nový systém povolenek zavádět nechce. Česko podle premiéra získalo podporu kvalifikované většiny států EU pro úpravu připravovaného systému emisních povolenek ETS 2. Bude prý dál hledat v EU podporu pro úplně zrušení systému. Pokud se to ale nepodaří, co to bude pro domácnosti znamenat? Mluví se především o dopadech na „venkov“. Jak to, podle vás, zvládnou například důchodci?

Nemám důvěru ve slova pana premiéra Petra Fialy. Považuji jeho slova za předvolební hru, protože dosud se tématu emisních povolenek zásadně vyhýbal a celá vláda brala jako fakt, že od roku 2027 začnou občané platit za emise způsobené jejich čerpáním za teplo, spotřebu elektrické energie, spotřebovaná paliva do motorových vozidel, plynu a další energie. Nevěřím ani tvrzení pana premiéra, že existuje nějaká větší skupina států v EU, která by připravovala významné změny u povolenek ETS 2. Tuto informaci slyšíme od pana premiéra prakticky těsně před volbami, přičemž dosud sem nikde neslyšel, že by se na úrovni EU připravovala výrazná změna v této oblasti. Naopak, předsedkyně Komise EU neustále opakuje, že z Green Dealu nebudou ustupovat. Takže slova pana premiéra nejsou pravdivá. Pokud bychom skutečně zavedli emisní povolenky na výše uvedené produkty, bude to mít drtivý dopad na mobilitu ohrožených skupin občanů, protože nebudou mít na benzín a naftu do aut, a hlavně drtivý dopad na sociálně slabší rodiny, jejichž náklady na energie tvoří značnou část jejich výdajů. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4606 lidí

Pro mě osobně je myšlenka, že občanům napřed vezmu peníze a poté jim milostivě budu udělovat jakési sociální dávky, úplně zrůdná. Je to další prvek ujařmující občany, aby čekali na dávku a byli poslušní. Je to snaha stále více ovládat občany. Kdo žebrá, je lehko ovladatelný. Je to v přímém rozporu s demokratickými principy. Emisní povolenky pro občany povedou k dalšímu růstu státní byrokracie. EU tu není pro lepší život občanů, ale jen pro lepší život vyvolených. Stát si má brát z daní pouze to, co nezbytně potřebuje pro efektivní činnost svých orgánů a ostatní má nechat občanům. Osobně vůbec nevěřím, že Green Deal má nějaký vliv na zlepšování našeho klimatu, je to všechno nesmysl, nové náboženství, které ovlivňuje, a to negativně, mladé lidi. Jde to někdy až tak daleko, že mladí lidé říkají, že nechtějí mít děti, aby nezatěžovali klima. Je to až zrůdné. Pořád doufám, že po nějakém čase dojde ke změně, a že tato nesmyslná ideologie nakonec splaskne, protože je proti zdravému rozumu. Někdy se děsím, čeho jsme schopni a čemu všemu jsme schopni uvěřit. Pořád se holedbáme, v jaké vyspělé společnosti žijeme, ale podléháme nesmyslným a temným ideologiím, jako ve středověku. Takže jsme se vůbec nezměnili.

Jak to vypadá, čekají nás další výdaje, neboť spojenci se prý shodli na tom, že členské státy NATO zvýší obranné výdaje do roku 2035 až na 5 procent HDP. Zvládne to, dle vašeho názoru, naše ekonomika? A opět, co to bude znamenat pro „běžné“ lidi?

Tato otázka má dvě odpovědi. Jednak finanční, ale také filozofickou. Pokud jde o finance, tak je zřejmé, a opakují to všichni ekonomové, že buď se více zadlužíme, nebo zvýšíme daně, anebo zkrátíme všechny možné podpory občanům. Samozřejmě, že je možné tyto nástroje různě kombinovat, ale výsledek bude vždy takový, že, jak mnoho lidí říká, „lépe už bylo“. Dojde nepochybně ke zhoršení kvality života lidí, budeme více zadluženi, ale někteří jedinci velice zbohatnou. Já osobně jsem zásadně proti zvyšování výdajů na zbrojení. Současný zbrojní boom musí mít nějaké vyústění, které vidím ve válce. Jsme svědky tvrdé mediální kampaně, kde byl dopředu určen nepřítel a tlučou nám to stále do hlavy s tvrzením, že předem určený nepřítel musí být zničen za každou cenu. Je to všechno jedna velká lež, která má politické pozadí, ve snaze zmocnit se zdrojů, které jsou k dispozici. Státy, které nejvíce volají po zbrojení a po válce, měly mnoho let levné zdroje ze svých kolonií. Tyto zdroje vyschly, nebo je ovládly jiné státy, a tak hledají náhradu a je jim jedno, že při tom zemřou statisíce lidí. Je to pořád stejná mantra.

Podívejme se kolonizaci Ameriky, na kolonizaci Afriky a je potřeba najít nové zdroje. Všechny války se vedou kvůli zdrojům. To, že v této válce bude zničen jeden národ nikoho moc netrápí, i když navenek se všichni tváří truchlivě, ale účel světí prostředky. Je to strašné! Snažím se hájit potřeby lidí, kteří měli nebo mají smůlu, a ne vlastním přičiněním mají velmi komplikovaný život. To budou první oběti příští války. Pořád se oháníme tvrzením, že nás NATO ochrání před případným útokem na naši zemi, jenže možná je to tak, že agresivní politika NATO může vést k našemu napadení. Ještě k výdajům na zbrojení. Dnes vydáváme téměř sto padesát miliard korun na armádní výdaje ročně, ale na druhé straně koalice nenašla dvě a půl miliardy na zvýšení příspěvků na péči, které nebyly valorizovány už devět let. Je to ostudné a mně osobně je za tuto vládu hanba.

Když mluvíme o tom, jak české domácnosti toto všechno zvládnou, co vás tak napadá, když v posledních měsících navštívíte obchod s potravinami? Co na ceny i „běžných“ potravin říkáte?

Na tuto otázku nemohu fundovaně odpovědět, protože nakupovat nechodím. Všechny nákupy zařizuje moje manželka. Pouze od ní vím, že ceny neuvěřitelně stoupají, a když vidím, že kilo třešní v sezóně stojí 170 korun, a to ještě v akci, tak si říkám, že jsme se asi všichni pomátli. Vůbec nerozumím tomu, jak je možné, že kilo banánů nebo pomerančů je podstatně levnější než kilo třešní, které máme doma, a sklízí se u nás. Chápu rozdílnost ceny práce, přesto si myslím, že dochází k předražování některých druhů zboží, a že by bylo dobré, kdyby si občané občas řekli, „máš to předražený, tak si to sněz“. Měli bychom se naučit spotřebitelsky uvažovat a trochu prodejce vychovávat. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 46% Zklamal mě 39% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6342 lidí

Velké diskuze se také vedou kolem takzvané superdávky. Jaké změny to vlastně přinese? Je to pro potřebné lidi přínosem?

Zákon o dávce státní sociální pomoci není určitě přínosem pro potřebné lidi. Orientační kalkulačka sociálních dávek ukazuje, že dávky budou klesat i o tisíce korun u skupiny lidí takzvaně zranitelných. Jak vyplývá z výpočtů, reforma připraví o peníze také část lidí v nízkopříjmových skupinách např. některé samoživitelky, samostatně žijící seniory nebo rodiny s dětmi, které žijí v bytech s vysokým nájemným, což ve větších městech není nic neobvyklého. Kalkulačka přitom vychází z pravidel pro výpočet super dávky tak, jak jej popisuje nový zákon, mimo jiné zahrnuje složení domácnosti, její příjmy či výše nájmů. Výpočty na příkladech několika domácností ukazují, že nový zákon může připravit některé rodiny asi o 5500 korun. Po zaplacení bydlení včetně energií a poplatků jim zůstane 9100 korun na měsíc. Považuji za zcela neuvěřitelné, že úřady budou špiclovat občany, zda nemají někde nějaké finanční přebytky a k tomu ještě prošel návrh zákona o možnosti úřadů nahlížet do bankovních účtu žadatele.

Máme jen pár měsíců do voleb, jak vnímáte atmosféru ve společnosti a co bude to téma, které podle vás nejvíce ovlivní výsledky voleb?

Všichni jsme asi zjistili, že se blíží volby, protože média jsou plná hádek politiků, různých kauz a agresivních výstupů. Dnes vnímám, že společnost je výrazně polarizovaná, více než v jiných letech, a to proto, že současná vládní koalice cítí, že neobhájí svůj mandát a vymýšlí všechno možné, aby tomu zabránila, přičemž používá často velmi podivné nástroje. Společnost je většinově nastavena tak, že si přeje změnu, a pokud by nedošlo ke změně, vlivem nějakých volebních machinací nebo podvodů v rámci korespondenční volby, může dojít i k občanským nepokojům. Události v Plzni, kdy předseda vlády potřeboval policejní kordón při opuštění meetingu, by mu měly jasně signalizovat, že by měl končit. Mimochodem, kdo platí nasazení policie ve volební kampani? Současná vládní koalice jednoznačně preferuje zahraniční politiku, a to ještě tím směrem, který si většina občanů nepřeje. Vládní koalici prakticky nezajímá domácí dění, a když, tak jenom ve snaze ušetřit na českých lidech, ve prospěch cizích. Na prvním místě je válka na Ukrajině, která není naší válkou a já si myslím, že to většina občanů ČR vnímá negativně. Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 18% Neměl 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13146 lidí

Pojďme i na „aktuality“ posledních dní. Jak vidíte vývoj takzvané bitcoinové kauzy? A co říci na postoj premiéra, vedení STAN, ale třeba i prezidenta?

Je to obrovský pád politické kultury v naší zemi. Skutečnost, že politici kšeftují s podvodníky a zločinci je neuvěřitelná. Je jisté, že o bitcoinech věděli politici napříč koalicí a pokud STAN říká, že oni o ničem nevěděli, tak tomu nevěřím. Ministr vnitra musel mít dostatečné informace, ale nic nedělal, takže je také vinen. Dnes jsou už důkazy, že největší máslo na hlavě má ministr financí, ale ten neodstoupí, protože by padla celá vláda. Zdá se, že tato kauza koalici definitivně zlomí vaz i když je snaha ji zamést pod koberec.

Podívejme se i na situaci v ČT. Co říkáte na to, co se odehrálo kolem volby ředitele, na výsledky voleb a kam by podle vás ČT měla směřovat?

Volby generálního ředitele ČT jsem moc nesledoval. Pokud vím, tak ve výběrovém řízení zvítězil člověk, který je ve vedení televize už dlouhá léta, takže předpokládám, že se nic moc nezmění. V ČT je od tzv. „spacákové revoluce“ zablokovaná situace, protože zpravodajství ovládá stejná skupina lidí již přes dvacet let a nikoho si mezi sebe nepustí. I pro novou politickou reprezentaci bude velký problém něco změnit. Tím, že pracovníci mají k dispozici televizní techniku, dokáží manipulovat s lidmi a vždy se najde pár tisíc hlupáků, kteří „televizáky“ budou bránit v přesvědčení, že dělají dobrou věc. ČT je ustavena jako veřejná služba, ale nechová se tak. Měla by být financována přímo ze státního rozpočtu, abychom my, daňoví poplatníci, věděli, za co platíme. Bude to ještě dlouhý boj, než se změní charakter ČT.